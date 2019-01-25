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|На Филиппинах террористы взорвали христианский собор - более 20 погибших и 70 раненых
08:51 27.01.2019
Христианский собор взорвали во время службы: 21 человек погиб, 71 ранен
Две бомбы с интервалом в две минуты взорвались у римско-католического собора на острове на юге Филиппин.
Об этом сообщает Associated Press.
По словам очевидцев, первая бомба взорвалась в соборе города Джоло или рядом с ним во время воскресной мессы, после чего последовал второй взрыв возле комплекса, когда на место уже прибыли силовики.
Информация о жертвах противоречива: азиатский телеканал NDTV сообщает о 21 погибшем и 71 раненом, другие информационные агентства называют цифру 27 - столько погибло в результате взрывов и 77 получили ранения.
Как минимум 20 погибших - мирные жители, семеро военнослужащих. Среди раненых 14 военнослужащих, два полицейских и 61 гражданский.
На Филиппинах активны радикальные исламистские группировки, однако ни одна из них пока не взяла на себя ответственность за теракт.