 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирия. Пророссийские военные побеждают в боях с проиранскими
14:10 27.01.2019

Десятки убитых в междоусобных сражениях

Это старались держать в секрете, но тайное становится явным даже на Ближнем Востоке. В сирийской армии, верной президенту Асаду, разворачивается конфликт между сторонниками Москвы и послушниками Тегерана. Можно сказать смело о преимуществе России на этом этапе.

Хорошо подготовленные и эффективные "силы тигра" (Qawat Al-Nimr) под командованием Сухейла Аль-Хасана входят в состав армии, но пользуются немалой степенью независимости. Следует напомнить, что именно эти воинские соединения отстояли Дамаск. А вот четвертая дивизия вместе с иранцами проиграла там сокрушительно. Восьмое и девятое соединения армии также лояльны Москве.

А упомянутая четвертая дивизия под командованием брата президента, Махера Аль-Асада, вместе с прославившейся зверствами "шабихой" и "республиканской гвардией", находятся под прямым контролем "стражей революции" Ирана.

Россия настойчиво предлагала президенту Асаду расформировать четвертую дивизию. Асад уклончиво уходил от темы. А сейчас между соперничающими силами внутри сирийской армии разгорелись кровавые стычки. Это требует проверок и уточнений, ибо у нас есть на данном этапе оппозиционные источники информации по этому конфликту, но мы приводим видеоматериал от тех, кто чаще проверяет факты, нежели их фальсифицирует.

Согласно источникам, требующим дополнительного уточнения, бои между проиранскими и пророссийскими бойцами армии Асада вспыхнули чуть западнее Аль-Хамы. Сообщают о семидесяти убитых в течение нескольких дней столкновений.

Лояльные Москве сирийские военные одержали там несколько побед. Они взяли под контроль дороги и пропускные пункты. Сообщается о движении в тот регион с разных концов Сирии верных Ирану шиитских боевиков из разных стран.

В связи с этим особо тревожно прозвучала новость о взрыве возле посольства России в Сирии. Некоторые связывают его с этими событиями.

В этом же контексте можно рассматривать новые попытки иранских "стражей революции" укрепиться возле границы с Израилем. Это прямо идет вразрез с соглашением между Россией, США и Израилем, который включал содействие Израиля в возвращении на юг армии Асада и недопущение туда иранских подразделений. Их не должно было находиться в радиусе 80 километров от границы. Тем не менее на прошлой неделе командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в КСИРе генерал Касем Сулеймани был замечен в тридцати километрах от израильской границы. Иран с шиитскими подчиненными начинает открытые действия, направленные на срыв американо-российско-израильских договоренностей.

И в этом же контексте можно воспринять неожиданное сегодняшнее интервью телеканалу CNN заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова. Он говорил там о полной приверженности России безопасности Израиля, включая недопущение на юг Сирии подразделений шиитских радикалов. Отношения с Ираном он определил не как союзнические, а - "мы всего лишь сотрудничаем в Сирии". Что и требовалось доказать.

Авигдор Эскин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548587400
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