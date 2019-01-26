Новый майдан начался в Судане, - А.Мезяев

17:56 27.01.2019

Беспорядки в Судане

АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ | 26.01.2019



Беспорядки связаны вовсе не с повышением цен на хлеб



В столице Республики Судан Хартуме второй месяц продолжаются волнения и демонстрации, начавшиеся 19 декабря. С первого же дня демонстрации распространились на всю территорию страны. К середине января было зарегистрировано 24 убитых (данные правительства).



Официальной причиной начала демонстраций западные СМИ называют повышение цен на хлеб, однако население Судана уже несколько десятилетий живет под жесткими экономическими санкциями. В 1997 году США вообще разбомбили фармацевтическую фабрику в центре Хартума.



Волнения в Судане имеет две видимые причины и одну не слишком видимую, но главную.



Первая видимая причина – внесение в парламент законопроекта, позволяющего президенту Омару аль-Баширу (ему 1 января исполнилось 75 лет) выдвигаться на третий срок. С одной стороны, законопроект выдвинут представителями 33 политических партий от имени почти 300 депутатов. С другой стороны, президент занимает свой выборный пост с 1989 года, и это не всем по нраву.



Вторая видимая причина – возвращение в страну в середине декабря из Лондона бывшего премьер-министра, лидера партии "Аль-Умма" и председателя коалиции "Суданский призыв" имама Садыка аль-Махди. В день его возвращения и начались демонстрации, развернутые вначале как протесты против повышения цен на хлеб, но быстро переросшие в нападения на отделения правящей партии и полицейские участки с лозунгом отставки президента.



"Суданский призыв" пытается выступать главной силой урегулирования конфликта в Дарфуре (регион на западе Судана, граничащий с Ливией) и отверг предложения председателя Группы высокого уровня Африканского союза и главного посредника в конфликте Табо Мбеки (бывшего президента ЮАР) по поводу внесения поправок в Соглашение 2016 года о "дорожной карте" прекращения конфликта. В связи с разрушением Ливийской Джамахирии суданская оппозиция из Дарфура осела теперь на юге Ливии, занимаясь наемничеством и контрабандой.



Несколько дней назад в Совете Безопасности ООН состоялось очередное заседание, посвященное обсуждению кризиса в Дарфуре. Отмечалось, что ситуация нормализуется, но ряд повстанческих группировок т. н. Освободительной армии Судана под руководством Абделя Вахида Нура блокирует мирный процесс. Представитель России в СБ ООН указал 17 января на то, что Вахид Нур получает внешнюю поддержку со стороны некоторых стран, представители которых находятся в зале заседаний Совбеза, а попытки западных членов Совета Безопасности вынести на обсуждение вопрос об антиправительственных выступлениях в Судане являются "неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства"; это "геополитическая инженерия" с прицелом на смену неугодного Западу правительства.



Дискуссии в Совбезе происходили на фоне слухов, распространившихся после публикации 10 января статьи в британской The Times, где утверждалось, что в подавлении демонстраций в Хартуме участвуют якобы "российские наемники". МИД России официально назвал данные сообщения "инсинуациями". На брифинге в Москве 23 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Судане действительно находятся представители российских частных охранных фирм, но они не имеют никакого отношения к государственным органам Российской Федерации и их функции ограничиваются подготовкой кадров для силовых структур Республики Судан.



Запад стал проявлять все более выраженную озабоченность развитием сотрудничества России и стран Африки. В декабре 2018 года помощник президента США по национальной безопасности Дж. Болтон, выступая в Heritage Foundation, заявил, что Россия и Китай быстро распространяют свое политическое и финансовое влияние на Африканский континент, а целью их "агрессивных инвестиций в регион" является желание "обыграть США".



Как писала The Times, существуют договоренности о строительстве российскими специалистами гражданских объектов атомной энергетики в Республике Конго, Нигерии, Судане; российские компании участвуют в создании предприятия по добыче платины в Зимбабве, планируют строить атомную электростанцию в Египте, осуществляют проект по добыче бокситов в Гвинее.



Если на саммите БРИКС в 2017 году впервые присутствовал глава одного африканского государства – Гвинеи, то в 2018 году глав африканских государств на заседании лидеров БРИКС было уже семь! На этой встрече российский президент объявил об активизации взаимодействия России и стран Африки, прежде всего, в области энергетики и о предстоящем проведении саммита Россия – Африка. А когда на состоявшемся в Петербурге Международном экономическом форуме президент России В. Путин встретился с президентом Габона А. Бонго, который сказал, что "Африка нуждается в России", в Габоне через несколько месяцев произошла попытка государственного переворота…



Недавно побывавший в России президент Судана Омар аль-Башир обратился к В. Путину с просьбой защитить Судан от агрессивных действий США и предложил обсудить вопрос об использовании Россией "баз на Красном море". И хотя директор департамента Африки МИД России подчеркнул, что Россия не собирается строить военные базы на Африканском континенте, несколько дней назад премьер-министр РФ Д. Медведев одобрил представленный Министерством обороны России проект специального соглашения с Суданом, в котором предусмотрена возможность упрощенного порядка захода военных кораблей двух стран в порты друг в друга…



Так что суданский майдан, возникший впервые за тридцать лет правления президента Омара аль-Башира, связан вовсе не с повышением цен на хлеб…