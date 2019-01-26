 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 27.01.2019
19:58  Венесуэле грозит интервенция, - А.Леонов
19:57  Давос показал, что Китай лидирует в технологиях искусственного интеллекта
19:55  США могут получить войну у своих южных границ. Что роднит Сирию и Венесуэлу, - С.Тарасов
19:00  Джокович одолел Надаля и стал единственным семикратным чемпионом Australian Open
17:59  Россия и европейский газовый рынок: перспективы-2019. Ч. 1 - П.Искендеров
17:56  Новый майдан начался в Судане, - А.Мезяев
14:10  Сирия. Пророссийские военные побеждают в боях с проиранскими
14:06  В Беларуси открыли первую в СНГ биржу крипто-валют
13:16  Европейские тявки Трампа предъявили ультиматум президенту Мадуро
08:51  На Филиппинах террористы взорвали христианский собор - более 20 погибших и 70 раненых
00:42  Ворвутся ли Талибы в 2019-м в Таджикистан? - М.Лаумулин
00:41  Президент Туркменистана устал бороться со старостью и выбрал преемника
00:33  Почему Китай на стороне Николаса Мадуро?
00:24  Герой Карбышев и силиконовая мразота из газпромовского Comedy Woman, - П.Беседин
Суббота, 26.01.2019
19:22  Охерели фрицы. Немецкая Suddeutsche Zeitung раскритиковала Россию за героизацию 75-летия снятия блокады Ленинграда
18:57  Современное ТВ - это срам, - Иван Охлобыстин
18:56  Петр I и Турция - война без мира. Как европейские союзники предали Россию
17:55  Правительство Медведева добивают российские куры
17:13  Бандитизм джентельменов. Банк Англии решил не отдавать Мадуро $1,2 млрд золотом
16:50  Мега-победа УкрИдеологов. С усыпальницы турецкой султанши Роксоланы турки отодрали упоминание, что она была "русская"
16:45  Гуаидо пропал: кому на самом деле принадлежит власть в Венесуэле, - МК"
15:20  Выборы президента Афганистана не обойдутся без второго тура, - Омар Нессар
12:12  Мулла Барадар стал "послом" "Талибана" в Катаре
11:09  Подземная война. О том, как рушатся "Туннели джихада", - НВО
11:05  Как рождалась русская военная контрразведка (история), - А.Шаваев
10:49  Почему для Сороса Си Цзиньпин страшнее Путина, - Петр Акопов
10:45  Почему смена власти не спасет Венесуэлу, - Глеб Кузнецов
10:41  Развал России был бы смертелен для Запада, - Г.Мирзаян
10:37  "Старая" Европа пошла пятнами бедности. Движение "желтых жилетов" способно расползтись по странам ЕС, - "НГ"
09:20  КазАтырау. VIP-банде братьев Рыскалиевых нарезали новых сроков
07:13  Умер Мишель Легран. Прощайте, "Шербурские зонтики"
02:35  Монголия. Цаган сар - праздник Нового года по лунному календарю, азиатский Happy New year
Пятница, 25.01.2019
20:41  Страна белых Шевроле: город Хива, - А.Афанасьев
20:40  США готовятся к выходу из Афганистана. Итоги переговоров в Дохе, - С.Тарасов
20:27  "Цветные революции": демократия или какократия, - В.Хлюпин/У.Сельтеев
20:09  Китай намерен открыть в Ташкенте многопрофильный супер-вуз
19:55  Cын министра образования Таджикистана написал новую диссертацию после разоблачения "Диссернета"
19:53  На семью по $30. Многодетные матери Казахстана требуют отставки министра соцзащиты
19:40  "Над арабской мирной хатой". Израиль снова может стать противником, - П.Фельгенгауэр
17:05  Министры намерены оставить Терезу Мэй в одиночестве, - Ф.Селимова
14:34  В Кыргызстане меняют механизм выдачи "балага суйунчу". Тут вам не Латвия
14:23  Латвия поставила абсолютный антирекорд рождаемости. За месяц вся страна родила только 1292 латышонка
13:57  Семьи сносимых в центре Ферганы домов воззвали к президенту
13:55  Над Тибетом парит первый китайский гигантский дирижабль "Цзиму №1" (2,3 тыс. кубов)
13:41  Казахстанский летающий лыжник С.Ткаченко сенсационно выиграл "бронзу" юниорского ЧМ
13:39  Мавзолей Исмаила Самани - забытый шедевр Бухары
12:41  На таджикско-афганской границе созданы 22 новых КПП. Рахмон судорожно крепит границу
12:05  Трампоопасное направление. Турция присоединяется к числу проигравших в Сирии, - Е.Сатановский
12:01  Ташкент 1919.Осиповский мятеж или Бойня на Крещение, - Борис Голендер
11:58  Кто может стать новым премьером Кыргызстана? - "ВБ"
11:47  Жанат Бейшенов назначен министром транспорта и дорог Кыргызстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новый майдан начался в Судане, - А.Мезяев
17:56 27.01.2019

Беспорядки в Судане
АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ | 26.01.2019

Беспорядки связаны вовсе не с повышением цен на хлеб

В столице Республики Судан Хартуме второй месяц продолжаются волнения и демонстрации, начавшиеся 19 декабря. С первого же дня демонстрации распространились на всю территорию страны. К середине января было зарегистрировано 24 убитых (данные правительства).

Официальной причиной начала демонстраций западные СМИ называют повышение цен на хлеб, однако население Судана уже несколько десятилетий живет под жесткими экономическими санкциями. В 1997 году США вообще разбомбили фармацевтическую фабрику в центре Хартума.

Волнения в Судане имеет две видимые причины и одну не слишком видимую, но главную.

Первая видимая причина – внесение в парламент законопроекта, позволяющего президенту Омару аль-Баширу (ему 1 января исполнилось 75 лет) выдвигаться на третий срок. С одной стороны, законопроект выдвинут представителями 33 политических партий от имени почти 300 депутатов. С другой стороны, президент занимает свой выборный пост с 1989 года, и это не всем по нраву.

Вторая видимая причина – возвращение в страну в середине декабря из Лондона бывшего премьер-министра, лидера партии "Аль-Умма" и председателя коалиции "Суданский призыв" имама Садыка аль-Махди. В день его возвращения и начались демонстрации, развернутые вначале как протесты против повышения цен на хлеб, но быстро переросшие в нападения на отделения правящей партии и полицейские участки с лозунгом отставки президента.

"Суданский призыв" пытается выступать главной силой урегулирования конфликта в Дарфуре (регион на западе Судана, граничащий с Ливией) и отверг предложения председателя Группы высокого уровня Африканского союза и главного посредника в конфликте Табо Мбеки (бывшего президента ЮАР) по поводу внесения поправок в Соглашение 2016 года о "дорожной карте" прекращения конфликта. В связи с разрушением Ливийской Джамахирии суданская оппозиция из Дарфура осела теперь на юге Ливии, занимаясь наемничеством и контрабандой.

Несколько дней назад в Совете Безопасности ООН состоялось очередное заседание, посвященное обсуждению кризиса в Дарфуре. Отмечалось, что ситуация нормализуется, но ряд повстанческих группировок т. н. Освободительной армии Судана под руководством Абделя Вахида Нура блокирует мирный процесс. Представитель России в СБ ООН указал 17 января на то, что Вахид Нур получает внешнюю поддержку со стороны некоторых стран, представители которых находятся в зале заседаний Совбеза, а попытки западных членов Совета Безопасности вынести на обсуждение вопрос об антиправительственных выступлениях в Судане являются "неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства"; это "геополитическая инженерия" с прицелом на смену неугодного Западу правительства.

Дискуссии в Совбезе происходили на фоне слухов, распространившихся после публикации 10 января статьи в британской The Times, где утверждалось, что в подавлении демонстраций в Хартуме участвуют якобы "российские наемники". МИД России официально назвал данные сообщения "инсинуациями". На брифинге в Москве 23 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Судане действительно находятся представители российских частных охранных фирм, но они не имеют никакого отношения к государственным органам Российской Федерации и их функции ограничиваются подготовкой кадров для силовых структур Республики Судан.

Запад стал проявлять все более выраженную озабоченность развитием сотрудничества России и стран Африки. В декабре 2018 года помощник президента США по национальной безопасности Дж. Болтон, выступая в Heritage Foundation, заявил, что Россия и Китай быстро распространяют свое политическое и финансовое влияние на Африканский континент, а целью их "агрессивных инвестиций в регион" является желание "обыграть США".

Как писала The Times, существуют договоренности о строительстве российскими специалистами гражданских объектов атомной энергетики в Республике Конго, Нигерии, Судане; российские компании участвуют в создании предприятия по добыче платины в Зимбабве, планируют строить атомную электростанцию в Египте, осуществляют проект по добыче бокситов в Гвинее.

Если на саммите БРИКС в 2017 году впервые присутствовал глава одного африканского государства – Гвинеи, то в 2018 году глав африканских государств на заседании лидеров БРИКС было уже семь! На этой встрече российский президент объявил об активизации взаимодействия России и стран Африки, прежде всего, в области энергетики и о предстоящем проведении саммита Россия – Африка. А когда на состоявшемся в Петербурге Международном экономическом форуме президент России В. Путин встретился с президентом Габона А. Бонго, который сказал, что "Африка нуждается в России", в Габоне через несколько месяцев произошла попытка государственного переворота…

Недавно побывавший в России президент Судана Омар аль-Башир обратился к В. Путину с просьбой защитить Судан от агрессивных действий США и предложил обсудить вопрос об использовании Россией "баз на Красном море". И хотя директор департамента Африки МИД России подчеркнул, что Россия не собирается строить военные базы на Африканском континенте, несколько дней назад премьер-министр РФ Д. Медведев одобрил представленный Министерством обороны России проект специального соглашения с Суданом, в котором предусмотрена возможность упрощенного порядка захода военных кораблей двух стран в порты друг в друга…

Так что суданский майдан, возникший впервые за тридцать лет правления президента Омара аль-Башира, связан вовсе не с повышением цен на хлеб…

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548600960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 января 2019 года №828
- Кадровые перестановки
- Казахстан vs Казахская Республика: как смена имени может изменить судьбу
- Когда завершится газификация частного сектора Алматы
- Книгу замглавы Астаны признали бестселлером 2018 года в Великобритании
- США модернизируют ядерные боеголовки и гравитационные бомбы
- Пресечен канал незаконной поставки военной авиационной техники
- Конечная инстанция
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  