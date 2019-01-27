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Россия и европейский газовый рынок: перспективы-2019. Ч. 1 - П.Искендеров
17:59 27.01.2019

ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ | 27.01.2019

США применяют к Европе внеэкономическое принуждение

Одним из ключевых факторов развития ситуации в Европе в 2019 году станет возрастающая конкуренция на континентальном энергетическом рынке и все более бесцеремонные попытки США обеспечить себе преимущества за счет европейцев. Это касается как существующих маршрутов транспортировки российского газа в страны ЕС, так и реализации перспективных проектов – "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Кроме того, успешный выход России на мировой рынок СПГ также может толкнуть Вашингтон на меры внеэкономического принуждения по отношению к европейцам.

Важным фактором здесь остается наращивание российских поставок трубопроводного газа. "Газпром" в 2018 году установил третий подряд годовой рекорд экспорта в Европу и Турцию и в ближайшие пять лет может увеличить объемы поставок и собственную долю на европейском рынке. "В этом году, – заявил 28 декабря 2018 года Алексей Миллер, – мы третий год подряд установим исторический рекорд поставки газа на экспорт в дальнее зарубежье. Объем превысит 201 млрд кубометров. Мы вплотную приближаемся к максимальным годовым контрактным количествам, которые у нас есть по всем экспортным контрактам в дальнее зарубежье. И без сомнения… наше сотрудничество с иностранными партнерами будет выстраиваться уже с учетом этих новых реалий". Глава "Газпрома" подтвердил сроки ввода в эксплуатацию двух новых газопроводов: "Ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" запланирован на 2019 год".

Рекордный рост поставок российского газа в Европу зафиксирован на фоне сокращения аналогичных показателей у его основных конкурентов на этом рынке – Алжира, Нидерландов и Норвегии. Эти три страны в 2022 году могут поставить в Европу на 70 млрд кубометров газа меньше, чем в 2017 году.

В конце декабря 2018 года о трудностях, с которыми столкнулась его страна, сообщил алжирский министр энергетики Мустафа Гитони. В 2017 году Алжир поставил в Европу по трубопроводам и в виде СПГ 49,6 млрд кубометров газа, но потребление газа в самом Алжире растет такими темпами, что в 2022 году совокупный газовый экспорт, по словам министра, окажется под вопросом. Сейчас Алжир добывает 130 млрд кубометров газа, половина из которых идет на внутреннее потребление.

Снижены прогнозы добычи газа в Норвегии. Если в 2017 году расчеты Норвежского директората нефти предусматривали на 2022 год экспорт газа в объеме 123,1 млрд кубометров, то сейчас говорится о 121,4 млрд кубометров.

Еще сложнее ситуация в Нидерландах. Дискуссии о перспективах эксплуатации крупнейшего в стране газового месторождения в Гронингене переместились в залы Верховного суда. Согласно данным местных экологов, работы на этом месторождении, дающем более половины добываемого в Нидерландах газа, стали причиной серии землетрясений, самое мощное из которых магнитудой в 3,4 балла произошло год назад. В Верховный суд поступили 26 исков от региональных властей и частных лиц с требованием прекратить добычу газа на месторождении.

В 2017 году Нидерланды поставили на европейский рынок 39,1 млрд кубометров газа. Не дожидаясь решения Верховного суда, голландское правительство решило к 2030 году полностью прекратить добычу на Гронингенском месторождении, а пока постепенно снижать лимиты газодобычи. Сейчас лимит составляет 19,4 млрд кубометров газа в год по сравнению с 53,8 млрд кубометров в 2013 году.

При этом потребности самой Европы в газе будут возрастать. По оценке экспертов Международного энергетического агентства (МЭА), в 2025 году потребность европейских стран в импортном газе достигнет рекордных 409 млрд кубометров в сравнении с 312,1 млрд кубометров в 2017 году. Доля российских поставок по этому прогнозу составит 37%.

В 2017 году объемы потребления газа в Европе достигали 560,5 млрд кубометров. Из них на долю собственной добычи (включая Норвегию) пришлось 260,4 млрд кубометров газа, "Газпром" поставлял 194,4 млрд кубометров, еще 105,7 млрд кубометров европейцы импортировали в основном из Алжира (49,6 млрд кубометров газа), Катара (24 млрд кубометров) и Нигерии (12,5 млрд кубометров).

Согласно разработкам компании Fitch, в ближайшие годы вероятно одновременное воплощение трех негативных сценариев – закрытие Гронингенского месторождения в Нидерландах, полная переориентация алжирского газа на внутреннее потребление и истощение норвежских месторождений. Все это приведет к тому, что потребности Европы в импортном газе из других источников превысят 50 млрд кубометров в год. "Это четверть того, что Европа сейчас закупает в России, и половина мощности всех американских СПГ-терминалов к концу 2019 года. Европейский рынок может стать более привлекательным для производителей СПГ, в том числе американских. Но это и шанс для "Газпрома" с его избытком производственных мощностей – после запуска "Северного потока - 2" он сможет нарастить экспорт", – считают в Fitch.

Дмитрий Маринченко из Fitch отмечает, что "неопределенность с добычей в Норвегии и Голландии и вероятный дефицит СПГ начиная с 2020-2022 годов играют на руку "Газпрому". Прагматическая Германия продолжает поддерживать "Северный поток - 2" именно из желания иметь возможность покупать больше российского газа, который намного более конкурентоспособен, чем американский СПГ". При этом, согласно расчетам Fitch, "Газпром" обеспечен запасами на 50 лет, а американские производители сланцевого газа – лишь на 10 лет.

Возможности голландских конверсионных установок адаптировать газ из других источников в случае значительного сокращения добычи на Гронингенском месторождении сейчас "близки к пределу", а новые возможности появятся только в 2022 году, подтверждает аналитик по газовым рынкам МЭА Дьердь Мольнар.

В этих условиях перспективы скорого введения в строй газопровода "Северный поток - 2" как конкурента американскому СПГ вызывают растущее раздражение в Вашингтоне. Посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил санкциями немецким компаниям, участвующим в строительстве этого трубопровода, чем вызвал международный скандал. По данным Bild am Sonntag, в письмах, разосланных в начале января, посол предупредил, что "фирмы, сотрудничающие с российским энергетическим экспортным сектором, участвуют в том, что может повлечь за собой значительные санкционные риски".

Представитель Ричарда Гренелла попытался смягчить ситуацию и заявил изданию Bild, что данные послания "не следует понимать как угрозу", они лишь "ясно выражают позицию США". Однако в Берлине отнеслись к ультиматуму из-за океана серьезно. Газета Handelsblatt опубликовала полный текст писем, в которых говорится, что "Северный поток - 2" подрывает энергетическую безопасность Европы и Украины и дает России дополнительный инструмент политического влияния. Письма были направлены американским послом руководству фирм Wintershall и Uniper.

Действия Ричарда Гренелла противоречат дипломатическим обычаям – так прокомментировали демарш американского посла в МИД Германии. "Вопросы европейской политики в сфере энергетики должны решаться в Европе, а не в США", – заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, а председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле подчеркнул, что речь идет "о немецком самоуважении и суверенитете".

США и ранее выступали против проекта "Северный поток - 2", но прямое вмешательство и угрозы в письмах – это "нечто необычное", отметил Der Spiegel. Такие угрозы могут объясняться успехом демократов на состоявшихся в ноябре 2018 года промежуточных выборах в Конгресс США, считает эксперт американского научного Фонда Роберта Боша Джулианна Смит: "Теперь, когда действия во внутренней политике для Трампа ограничены, можно ожидать, что он намного более активно займется внешней политикой. Это может иметь неприятные последствия для Германии".

Вмешательство Вашингтона в вопросы российско-германского сотрудничества в энергетической области может привести к тому, что проект сооружения газопровода "Северный поток - 2" теперь поддержат даже те немцы, которые раньше выступали против него, замечает газета Handelsblatt.

Не следует недооценивать и возможное противодействие США и Еврокомиссии проекту газопровода "Турецкий поток" – особенно в условиях охлаждения американо-турецких отношений и заинтересованности в данном проекте государств Юго-Восточной Европы, в частности Сербии. "Ввод в эксплуатацию нового газового маршрута будет иметь большое значение не только для энергетической безопасности Турецкой Республики, но и Южной, и Юго-Восточной Европы", – подчеркнул 23 января президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве.

Наконец, следует учитывать, что все большую роль на энергетических рынках Европы будет играть сжиженный природный газ.

(Окончание следует)

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548601140
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