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Венесуэле грозит интервенция, - А.Леонов
19:58 27.01.2019

Венесуэле грозит интервенция
Есть в антивенесуэльской кампании и сырьевой след

Артем Леонов

Похоже, окончательный план свержения правительства Н. Мадуро посредством военной интервенции уже согласован между соседями Венесуэлы и США. Речь идет об одновременном вторжении в страну с Запада и Востока – из Колумбии, Гайаны и Бразилии, всей "антиболиварианской" коалиции. Нацеленной, в том числе, и на венесуэльские недра…

Колумбийский еженедельник "El Espectador" (Богота) от 8 января сообщает, что "заинтересованность нового бразильского президента Ж. Болсонару в размещении военной базы США – это, прежде всего, сигнал об усилении совместного давления на диктатора Мадуро. Прогнозы, что США или какое-то иное государство пойдут на военное вмешательство в Венесуэле, сейчас зазвучали с новой силой".

Более конкретные данные приводит информационно-аналитический портал "Planeta.press" от 15 января: "...Уже идет подготовка к вооруженному вторжению в Венесуэлу. Социально-экономическая катастрофа там ставит перед соседями Венесуэлы вопрос о ликвидации режима, генерирующего проблемы для всего континента". Далее – еще конкретнее: "Похоже, что Колумбия, имеющая с Венесуэлой непрекращающийся приграничный конфликт, вместе с Бразилией и Гайаной интенсивно готовится к войне.

Недавние визиты руководителей США, Израиля и высокопоставленных британских представителей в эти страны посвящены, в том числе, разноплановой подготовке к военной операции.

По всей видимости, в нынешнем году, она в той или иной форме будет проведена". Ибо расчет на внутреннюю оппозицию и ее способность "к свержению режима до сих пор не оправдался". Но при этом планируется "минимальное участие в операции наземных сил США".

А британская Би-Би-Си еще 20 августа 2018 г. сообщала, что войска Бразилии направляются на ее границу с Венесуэлой.

Некоторые региональные СМИ и другие источники сообщают в последние дни также об учениях на близлежащих военных базах США и о высокой активности их персоналов, размещенных еще с середины 1940-х на близлежащих к Венесуэле карибских островах Голландии: на Арубе и Кюрасао. То есть, какие-либо операции могут быть реализованы и с Севера – тем более, что венесуэльскую столицу Каракас отделяют от территориальных вод Карибской Голландии не более 300 км. Куда длиннее путь к Каракасу от колумбийско-венесуэльской или гайано-венесуэльской границ…

Напомним, в этой связи, что у Венесуэлы сохраняются территориальные споры с Колумбией и Гайаной. Причем с последней с начала 2010-х часто вспыхивают вооруженные пограничные столкновения. А в 1969-м разразилась венесуэло-гайанская война, вскоре завершившаяся "вничью". Колумбия же еще в начале XX века претендовала на западно-венесуэльский нефтеизбыточный регион Маракайбо, но вскоре как-то затихла со своими притязаниями. Так что предлог для вторжения Богота и Джорджтаун вполне могут найти, устроив провокацию.

В свою очередь, избранный в декабре 2018 г. новый президент Бразилии не скрывает своего неприятия Чавеса и Мадуро.

Вступив в должность в январе с.г., Жаир Болсонару заявляет о поддержке блокадной политики США в отношении Венесуэлы и о создании в Бразилии крупной военной базы США.

Имеется и сырьевая "начинка" планируемой интервенции в Венесуэлу. Во-первых, один из крупнейших нефтедобывающих и нефтеэкспортных регионов не только Венесуэлы, но и всей Латинской Америки – это карибские лагуна Маракайбо, города Маракайбо и Мерида. А расположены они лишь в 30-70 км от границы с Колумбией. Так что парализация, а то и захват этого региона, скорее всего, в планах интервентов, а возможно и самой Колумбии.

Во-вторых – один из южных районов Венесуэлы глубоко вклинивается в территорию Бразилии, а в этом районе – крупные неосвоенные запасы золота, платиноидов, урана, высокоценных пород тропической древесины. Ранее проявлялся и этот территориальный спор.

В-третьих, в 2017-м венесуэльской нефтяной госкомпанией (PDSVA) началось освоение сверхкрупных запасов газа на шельфе между этой страной и республикой Тринидад и Тобаго (т.е. в венесуэльской части этого шельфа). Планомерное освоение этих ресурсов способно не только полностью обеспечить внутренний спрос Венесуэлы на газ, но и трансформировать ее в одного из крупнейших экспортеров сжиженного газа, спрос на который в мире продолжает расти.

Словом, ресурсный фактор – не последний среди причин-стимулов как организации кризиса в Венесуэле, так и уже реализуемых проектов ее "освобождения", если не расчленения…

Тем временем, пока нет оснований полагать, что планы США в отношении Венесуэлы будут беспрепятственно реализованы. Во-первых, против вмешательства извне в ее внутренние дела выступил президент России В. Путин, заявив также о сохранении в силе всех двусторонних соглашений о торговле, инвестиционном и научно-техническом сотрудничестве. Аналогичная позиция у КНР, Мексики, Кубы.

Во-вторых – министр иностранных дел РФ С. Лавров предложил российское посредничество в диалоге между законным правительством страны и лидерами оппозиции. Кстати, такое посредничество возможно с участием Мексики, экономически мощным и политически влиятельным игроком в Латинской Америке. Ибо мексиканские власти осуждают прессинг на Венесуэлу и предлагают свое посредничество в налаживании диалога между Каракасом и Вашингтоном.

В-третьих, вариант военного переворота в Каракасе остается лишь теоретическим, поскольку командование вооруженных сил страны подтвердило свою приверженность ее конституции, территориальной целостности и, соответственно, поддержке Н. Мадуро.

Который, в свою очередь, готов к переговорам и с самопровоглашенными "президентом" и другими лидерами оппозиции.

Иными словами, Венесуэла навряд ли станет "легкой добычей" США…

Источник - Столетие.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548608280
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