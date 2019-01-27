Китайский социализм оказался гораздо эффективнее капитализма по-русски, - А.Комраков

08:50 28.01.2019

КНР ликвидирует проблему сельской бедности



Китайский социализм оказался гораздо эффективнее капитализма по-русски



Китайские провинции рапортуют об успехах в борьбе с бедностью. К 2021 году в КНР должно быть завершено создание общества среднего достатка. Это последние 2–3 года для России, когда наши чиновники могут рассказывать о превосходстве по душевым доходам над Поднебесной.



Столичные власти КНР пообещали, что к 2020 году они выведут из категории низкодоходных 68 тыс. домохозяйств из более чем двух сотен соседних деревень. Средний доход на человека в этих поселениях должен перевалить за порог 1634 долл. в год, который определен в качестве черты бедности в этом регионе Китая.



Канцелярия по борьбе с бедностью (созданы и такие!) одной из самых нищих провинций Китая Шаньси рапортует, что из 3,1 тыс. деревень провинции из бедности вывели 2,2 тыс., располагаемый доход сельских жителей вырос на 12% и достиг около 1,2 тыс. долл. на каждого. При этом уровень бедности составляет пока 3,9%. Беднякам помогают и чиновники, и бизнесмены.



Председатель правительства китайского Тибета Цичжала отметил, что в 2018 году более 180 тыс. человек были выведены из бедности, а в 2019 году стабильным заработком будут обеспечены еще 150 тыс. человек, сообщает газета "Жэньминь жибао". Только за 2018 год было запущено более 700 проектов борьбы с бедностью, обучено 36 тыс. фермеров и пастухов, а также предоставлено более 47 тыс. новых рабочих мест в сфере защиты экологии.



Правительство Внутренней Монголии вложило в 2018 году 1,5 млрд долл. в специальный фонд по борьбе с бедностью, сообщает агентство Синьхуа. За счет этого нищих в регионе стало на 235 тыс. меньше. В районе планируют, несмотря на всемирно известные достижения Китая в создании высокотехнологичных производств, перенастроить промышленный сектор таким образом, чтобы создать больше рабочих мест для местных жителей.



Всемирно известный сервис онлайн-торговли Alibaba также включился в работу. В 2018 году он превратил 600 бедных деревень Китая в "Деревни Таобао", коммерческие хабы, обеспечивающие логистику Alibaba. Еше более 60 тыс. частных предприятий приняли участие в кампании по борьбе с нищетой под названием "10 тыс. предприятий помогут 10 тыс. деревень", которая стартовала в октябре 2015 года.



Семнадцать компаний, работающих в лесной сфере, подписали меморандумы о сотрудничестве в борьбе с бедностью с несколькими провинциями на общую сумму 250 млн долл. Развитие лесничества и озеленительной сферы оказалось хорошим местом для привлечения к работе (а значит, и повышения доходов) жителей в сельской местности. При этом власти выделяют субсидии предприятиям, согласившимся на такой социальный эксперимент.



Такой подход приносит заметные результаты по повышению уровня доходов китайцев. По данным Государственного статистического управления, среднедушевые располагаемые доходы населения Китая в 2018 году выросли на 6,5% в годовом выражении – до 28,2 тыс. юаней (4165 долл.).



По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2010 году, когда на очередном съезде Компартии и была объявлена программа борьбы с бедностью, ВВП на душу населения в текущих ценах составлял в КНР 4,5 тыс. долл. Через пять лет показатель вырос почти вдвое – до 8,2 тыс., а в 2018-м – уже 9,6 тыс.



Здесь интересно отметить, что в 2010 году по этому показателю Китай более чем вдвое отставал от России, где ВВП на душу населения в текущих ценах составлял 11,4 тыс. долл. К 2015-му после резкой девальвации рубля показатели приблизились – 9,5 тыс. в РФ против 8,2 тыс. в КНР. По прогнозу фонда, КНР сравняется с Россией уже в 2021 году (11,8 против 11,9 тыс.), а в 2022-м и перегонит: на каждого китайца будет приходиться уже 12,7 тыс. долл., а на россиянина – 12,2 тыс. долл.



Программа поднятия китайского села не ограничивается только предоставлением работы или возможностей для бизнеса. В марте 2018 года было объявлено о планах усовершенствовать водо-, электроснабжение, инфраструктуру информации, а также построить или реконструировать 200 тыс. км сельских дорог. Пекин улучшает систему здравоохранения на селе, представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ху Цянцян заявил, что стоящие выше по уровню госпитали помогут уездным госпиталям с обеспечением квалифицированным персоналом, а телемедицина будет доступна во всех госпиталях бедных уездов.



За 40 лет политики реформ и открытости Китай, как отмечал председатель КНР Си Цзиньпин, из бедности выведены более 740 млн человек, а уровень бедности среди населения КНР сократился почти на 95%.



При этом задача решается в стране с населением в 1,4 млрд человек, где, по данным экспертов, 60 тыс. юаневых миллиардеров, почти 1 млн скрытых и явных долларовых миллионеров, но более 150 млн человек живут за чертой бедности менее чем на один доллар в день.



"Сейчас за чертой бедности в Китае остается около 110 млн граждан, но темпы борьбы с нищетой в КНР впечатляют, – сказал "НГ" президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. – Количественно – это очень высокий показатель, но в процентном соотношении – это 8% населения страны. В России официально доля бедных составляет более 13%. Для сравнения в Индии, где также наблюдаются относительно высокие темпы экономического роста, за чертой бедности проживает около 75% населения – это порядка одного миллиарда человек".



Манкевич отмечает, что китайскими властями поставлена задача снизить уровень бедности в стране до 2%, а впоследствии вообще свести этот показатель к нулю. (Напомним, что в РФ на ближайшие шесть лет майским указом президента Владимира Путина поставлена задача снизить уровень бедности вдвое, до 7%.)



"Для КНР это не только важная социальная задача, это огромный внутренний ресурс. Говоря о тех же 740 млн человек, это те люди, которые стали больше потреблять. А значит, растет внутренний спрос, а значит, растет экономика. Кроме того, китайские компании начинают ориентироваться не на производство ширпотреба, который был важен для выхода на иностранные рынки, а на производство качественной продукции для внутреннего потребления. Китайские граждане, чье благосостояние растет, предъявляют все больше запросов к качеству продукции, и предприятия КНР вынуждены, чтобы не потерять растущий внутренний рынок, производить качественные и технологичные продукты. Таким образом, борьба с бедностью является важной составляющей стратегической программы "Сделано в Китае". Программа имеет определяющее значение для КНР, поэтому и борьбе с бедностью в стране уделяется повышенное внимание", – говорит Манкевич.



Анатолий Комраков

27.01.19