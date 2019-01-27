Сирийский Идлиб оставляют на откуп радикалам. Террористические группы пытаются "легализоваться" силой

08:52 28.01.2019 Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно выражал обеспокоенность доминированием террористических группировок в Идлибе и нарушением ими режима демилитаризованной зоны, установленной по итогам сочинских турецко-российских договоренностей. Перед очередной встречей президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана российская авиация активизировала авиаудары в провинциях Хама и Идлиб, где с начала 2019-го расширили свое присутствие радикальные группы. В регионе это расценили как сигнал к будущей операции в так называемой зоне деэскалации. Несмотря на то что умеренной сирийской оппозиции в Идлибе стало действительно меньше, попытки террористических групп продемонстрировать амбиции и укрепиться среди населения через марионеточные гражданские структуры могут не встретить решительного отпора, что, как ни странно, может быть оправданным решением.



Январский реванш



К 10 января радикальный альянс "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ), в котором растворилась "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), смог установить контроль над большей частью зоны деэскалации "Идлиб". Уцелевшие отряды "Нур ад-Дин аз-Зенки" – одной из крупнейших фракций созданного при участии Анкары объединения умеренной оппозиции "Национального фронта освобождения" (НФО) – были вынуждены уйти в Африн. Остальные фракции НФО фактически без попыток организовать сопротивление заключили с ХТШ соглашение о передаче территорий под управление "правительства спасения" – связанной с ХТШ гражданской администрации.



В результате умеренная оппозиция в Идлибе как целостная сила перестала существовать. Это при том, что у ХТШ не так много сил: чтобы удерживать фронт, представители альянса стараются по-разному мотивировать повстанцев не покидать линию боевых действий, включая обещание выплачивать вознаграждение. Но те группы, которые остаются и не выходят в контролируемые Анкарой районы – в Африн и на север Алеппо, – фактически переходят под "зонтик" ХТШ: они вынуждены создавать единое оперативное командование и тем самым сводить на нет все затраченные усилия по отмежеванию от радикальной оппозиции.



В феврале-марте 2018 года альянсу группировок "Нур ад-Дин аз-Зенки" и "Ахрар аш-Шам" при логистической поддержке Турции удалось нанести серьезное поражение ХТШ, захватить у радикалов обширные территории и многочисленные населенные пункты. В ходе же январского наступления ХТШ Турция воздержалась от прямой поддержки НФО, а ослабленной "Нур ад Дин аз-Зенки" предложила лишь провести реструктуризацию и войти в подчинение к Сирийской национальной армии (СНА) – структуре, которая действует в районах проведения прошлых операций Анкары "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" и которая также воздержалась от вмешательства в бои между ХТШ и НФО.



Смена приоритетов



Очевидно, у Анкары сменились приоритеты: в контексте подготовки новой операции в Манбидже и на востоке Евфрата против курдско-арабского альянса "Сирийские демократические силы" (СДС) удержание Идлиба превратилось лишь в козырь при заключении возможной сделки с Москвой.



Не исключено, что в обмен на установление контроля над частью территорий севера Сирии Анкара в определенный момент выведет военных из Идлиба и тем самым предоставит возможность наступления на этот крупный суннитский анклав, где резко сократилось присутствие умеренной оппозиции. Однако возможен и другой сценарий: Анкара попытается сохранить под контролем повстанцев прилегающую к границе часть Идлиба по аналогии с созданием 32-километровой буферной зоны к востоку от Евфрата.



Так, в северной части Идлиба находятся анклавы в полной мере сохранившей боеспособность группы "Файлак аш-Шам". Она постепенно превращается в крупнейшую местную фракцию умеренной оппозиции – вбирает в себя остатки "Нур ад-Дин аз-Зенки" и ряда более мелких групп, не желающих выходить в Африн или переходить под командование ХТШ. "Файлак аш-Шам" входит в НФО, но ее руководство занимало нейтральную позицию во всех конфликтах оппозиции с ХТШ и выражало недовольство включением в НФО альянса "Джебхат Тахрир ас Сурия", состоящего из "Зенки" и "Ахрар аш-Шама". Не исключено, что теперь именно ему будет предоставлен шанс возглавить остатки умеренной оппозиции в Идлибе. "Файлак аш-Шам" поддерживает тесные связи с Анкарой, и некоторое время назад ходили слухи, что фракция будет контролировать пограничный переход через границу Сирии с Турцией Баб аль-Хава.



Будущее ХТШ



Несмотря на последние территориальные приобретения, альянс ХТШ лишен внутреннего единства, и по-прежнему сохраняется возможность его раскола. Одна часть структуры продолжает тяготеть к идеологии "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Более того, она считает возможным если не восстановить в полной мере связи с ней, то стать самостоятельной организацией "мирового джихада". Эта группа ориентируется на подход известного джихадистского идеолога из Иордании Абу Мухаммада аль-Макдиси и его концепции "джихад аль-нукба" ("джихад элит").



Другая фракция (условно "сирийская" – местная) внутри ХТШ стремится к отходу от радикализма, постепенной "легализации" путем превращения в подобие "сирийского Талибана" (движение "Талибан" запрещено в РФ). Она связана с идеологией другого известного "теоретика джихада" Абу Катады аль-Филистини и его концепцией "джихада уммы", предусматривающей возможность заключения мирных соглашений с противниками. То есть эта часть ХТШ может, например, добиваться признания "правительства спасения", обещать исключить одиозных лидеров и провести ребрендинг структуры в сторону военного крыла гражданской администрации. Такой сценарий хотя маловероятен, но возможен в качестве временной меры и в случае, если ХТШ сможет оказать серьезное сопротивление правительственным войскам и если для решения гуманитарных вопросов придется иметь дело с "правительством спасения". В то же время лидер ХТШ Абу Мохаммед аль-Джулани вряд ли согласится покинуть структуру, тем более что она постепенно трансформировалась и подстраивалась непосредственно под него.



Без колебаний – "Аль-Каида"



Кроме ХТШ и остатков умеренной оппозиции в Идлибе продолжают действовать и прямо аффилированные с "Аль-Каидой" группировки, которые в октябре 2018 года сформировали альянс "Ва Харред ал-Муаминин". Это "Ансар аль-Таухид", "Ансар аль-Дин", "Ансар аль-Ислам" и "Танзим Хуррас ад-Дин" – лидирующая фракция этого джихадистского объединения, созданная в 2016 году из несогласных с разрывом связей с "Аль-Каидой" боевиков "ан-Нусры".



"Ва Харред ал-Муаминин" значительно уступает по численности ХТШ, но постепенно пополняется боевиками с того момента, как аль-Джулани, пытаясь заручиться нейтралитетом со стороны Турции, начал проводить масштабные чистки – выявлять симпатизирующих "Аль-Каиде" боевиков ХТШ. Но если отбросить демонстративные меры, между ХТШ и "Хуррас ад-Дин" на самом деле не возникало какой-либо серьезной конфронтации. Эти структуры скорее можно назвать "двумя сторонами одной медали": они готовы к тесному взаимодействию, а разногласия между ними искусственно преувеличены боевиками фракций. При этом аресты и публичная казнь представителями ХТШ членов ячеек "Исламского государства" (запрещено в РФ) стоит рассматривать как расправу над конкурентами, а не попытку обезопасить население. Установленный аль-Джулани режим террора действует не только внутри собственной группировки, где выискивают зачастую мнимых агентов "Аль-Каиды", ИГ или режима Асада, но и на подконтрольных территориях – боевики ХТШ причастны к убийствам активистов и похищениям гражданских лиц с целью выкупа. В итоге население провинции, за исключением нескольких анклавов, еще находящихся под контролем умеренной оппозиции, постепенно превращаются в заложников ХТШ, аль-Джулани и группировок, связанных с "Аль-Каидой". Радикальным элементам не только удалось проникнуть и закрепиться в сирийском революционном движении, но и в конце концов "возглавить" его, что не может не радовать пропагандистов, которые утверждают, что "арабская весна" была инспирирована западными спецслужбами, а все происходящее в Сирии – якобы лишь заговор и противостояние терроризму.



Провинция Идлиб перенаселена, однако у граждан фактически нет выбора – они должны или остаться под оккупацией радикалов ХТШ и "Аль-Каиды", или возвратиться под управление сирийского режима Башара Асада, пройдя через фильтрацию, аресты и липовые уголовные дела, как это сейчас происходит на территориях провинций Дераа и Сувейда. В этом смысле очищение региона от ХТШ – крайне сложная задача: ликвидация группировок и удержания ситуации при организованном подполье потребует достаточно серьезных ресурсов, в том числе участия российских спецподразделений. Поэтому не исключено, что решение вопроса Идлиба сведется к некой совместной российско-турецкой операции с созданием гуманитарной зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы, а возможно, потребует замораживания ситуации на неопределенный период, в который ХТШ попытается трансформироваться в якобы "приемлемую" структуру и организовать в Сирии подобие "тихой гавани". Как показала практика "арабской весны", эксперимент по "джихадистскому госстроительству" обречен на неудачу, если слишком сильно расширить военное и идеологическое влияние на территории.



27.01.2019



Об авторе: Кирилл Владимирович Семенов – начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД); Антон Геннадьевич Мардасов – эксперт РСМД. Источник - ng.ru

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