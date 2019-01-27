Американцы могут пойти на капитуляцию в Афганистане в следующем году, - НВО

08:55 28.01.2019

Условием сделки с мятежниками станет их гарантия не нападать на Соединенные Штаты



CША и движение "Талибан" (запрещено в России) приблизились к соглашению о завершении войны. По окончании переговоров в Катаре обе стороны объявили о достигнутом прогрессе. Но если спецпредставитель Вашингтона Залмай Халилзад рассуждает о необходимости диалога с Кабулом, то талибы раскрыли суть договоренности. Она предусматривает вывод иностранных войск в течение 18 месяцев в обмен на обещание повстанцев не предоставлять убежище террористическим группировкам, атакующим Америку.



Встреча в Дохе, столице Катара, длилась шесть дней – дольше, чем все предыдущие попытки положить конец войне, которая продолжается 17 лет. Причем обе стороны говорят о продвижении вперед, такое редко бывает.



Халилзад, главный американский переговорщик, дав позитивную оценку диалогу, оговаривается: "Остались еще не решенные вопросы. Ничего не будет согласовано до тех пор, пока все не будет согласовано. А "все" должно включать внутриафганский диалог и всестороннее прекращение огня". Халилзад добавил, что летит в Кабул для консультаций с правительством.



Однако талибы раскрыли детали предварительной договоренности, которые Вашингтон, очевидно, не хочет обнародовать. Проект мирного пакта, как передало Reuters, предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев.



В обмен "Талибан" дал заверения, что боевики "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (обе группировки запрещены в России) не получат возможности нападать на США и их союзников. Это было ранее ключевым требованием Вашингтона.



Талибы пояснили, что сделка предполагает перемирие. Но время его установления еще должно быть определено. Только тогда, когда прекращение огня будет реализовано, талибы начнут переговоры с правительством Афганистана.



До сих пор "Талибан" отвергал предложение Кабула провести переговоры, предпочитая общаться непосредственно с американцами.



По словам источника в стане этой экстремистской организации, "через 18 месяцев, если иностранные войска будут выведены, будут задействованы все другие аспекты мирного процесса".



Хотя американские дипломаты в Кабуле держат рты на замке, их коллеги из других западных стран подтверждают основное содержание сделки. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях, подчеркивает New York Times. Как долго продлится прекращение огня? Оно начнется до, после или во время вывода войск? Сколько времени займет вывод?



Перемирия в Афганистане объявлялись и прекращались не раз. Большинство обозревателей не верят, что афганские военные устоят без американской поддержки. Когда американцы удалятся, кто сможет гарантировать соблюдение перемирия?



Любая мирная сделка, приемлемая для Запада и для афганского правительства, должна означать признание фундаментальных положений афганской Конституции, гарантирующих гражданские права. Они противоречат толкованию законов шариата, принятому талибами, особенно там, где это касается прав женщин.



"Талибан" придерживается откровенно антидемократической идеологии, придает большое значение роли мулл в управлении государством. Коли так, то непонятно, как может пройти разделение власти между правительством Кабула и мятежниками. В июле намечаются выборы президента и членов провинциальных и районных собраний. Сможет ли "Талибан" выдвигать кандидатов на этих выборах?



В беседе с "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар отметил: "Действительно, информация о договоренности поступает противоречивая. Талибы говорят одно, американцы – другое. Тем более, что черновик соглашения публиковался и раньше – американской корпорацией RAND, близкой к Пентагону".



По словам эксперта, препятствий для мира остается много. Кабул не давал согласия на мир на таких условиях, о которых сообщили талибы в Дохе. К тому же в Катаре в миссии талибов произошла смена руководства. "В любом случае ясно, что американцам совершенно не подходит такой вариант урегулирования, при котором их уход будет выглядеть как поражение", – заключил Нессар.



Райан Крокер, бывший американский посол в Афганистане, говорит, что США "спешат с уходом". Они хотят закамуфлировать свой уход. Но все равно это напоминает ситуацию, сложившуюся в 1970-х годах на парижских переговорах США с Вьетнамом. То есть готовится капитуляция. У Америки нет рычагов, чтобы переломить ход войны в свою пользу.



27.01.19