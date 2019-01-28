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США обрушили на Венесуэлу "принуждающую мощь", - В.Прохватилов
09:05 28.01.2019

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 28.01.2019

Вашингтон осуществляет план перехвата власти в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг ультиматум Германии, Франции и Испании, суть которого состояла в том, что если в Венесуэле в течение восьми дней не будут назначены досрочные выборы, они признают временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

В Венесуэле происходит нечто беспрецедентное. Беспорядки начались после того, как 23 января лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Самозваного президента как по команде признали США, Канада, Грузия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Чили, Эквадор, Коста-Рика, Перу, Парагвай, Гондурас, Панама. В начавшемся противостоянии президента Мадуро поддержали Куба, Боливия, Никарагуа, Сальвадор, а также Россия, Турция и Иран.

"Извне ведется искусственный разогрев ситуации, стимулируются наиболее радикальные настроения. Продолжается циничное, неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", – отметили 24 января в МИД России.

За день до заявления Гуаидо, сообщает The Wall Street Journal, ему позвонил вице-президент США Майкл Пенс и "пообещал, что США поддержат Гуаидо, если он перехватит бразды правления у Николаса Мадуро". Cейчас США работают со своими союзниками в Венесуэле, причем… "секретный план администрации Трампа, предусматривающий поддержку лидера оппозиции Хуана Гуаидо, серьезно продуман и жестко скоординирован", – пишет WSJ.

По данным The Wall Street Journal, в последние несколько недель администрация Трампа детализировала секретный план по свержению Мадуро, проведя переговоры с представителями венесуэльской оппозиции по вопросу о возвращении Венесуэлы к ее "демократическому наследию". В разработке и уточнении плана принимали участие советник президента по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майк Помпео.

Агентство Associated Press сообщило, что Гуиадо в середине декабря нелегально пересек границу Венесуэлы с Колумбией в обход официальных пограничных пунктов и предпринял поездку в Вашингтон, Колумбию и Бразилию, чтобы согласовать с официальными лицами этих стран организацию массовых демонстраций оппозиции. Однако главную поддержку венесуэльским оппозиционерам, отмечает агентство AP, оказал Государственный департамент США.

План дестабилизации Венесуэлы начал разрабатываться в Вашингтоне еще при президенте Уго Чавесе, более десяти лет назад. Он был изложен в секретной телеграмме посла США в Венесуэле Уильяма Браунфилда в ноябре 2006 года; телеграмму впоследствии опубликовал сайт WikiLeaks. План был подготовлен Браунфилдом для Южного командования США (SOUTHCOM) и предусматривал "проникновение в политическую базу Чавеса", "раскол чавизма", "защиту жизненно важных бизнесов США", "изоляцию Чавеса на международном уровне". Браунфилд описывал подрывную деятельность в Венесуэле таких организаций, как USAID и OTI (Office of Transition Initiatives), которые потратили миллионы долларов на организацию 3000 так называемых гражданских форумов. Американский посол рассказал и об образовательной программе OTI "Демократия среди нас", охватывавшей более 600 000 венесуэльцев. В 2004-2006 годах, сообщал Браунфилд, USAID выделила около $300 млн примерно 300 венесуэльским НПО, предложив им техническую поддержку в достижении целей США.

В нынешнем кризисе, пишет портал The Intercept, важную роль играет Cedice Liberta – венесуэльский филиал Atlas Network, глобальной сети, финансируемой американскими миллиардерами братьями Кох. Когда Уго Чавес отказался продавать нефть компании Koch Industries, те через структуры Cedice Liberta начали поддерживать таких политических противников Мадуро, как Мария Корина Мачадо и Леопольдо Лопес. Эти оппозиционеры – сторонники городского насилия (guarimba), которое они рассматривают как единственно возможный способ свержения "диктаторского режима" в Венесуэле.

Сейчас США испытывают на Венесуэле разработанную в Пентагоне стратегию "принуждающей мощи" (coersive power), предполагающую комплексное применение против "страны-мишени" финансовых санкций и наступательных онлайн-операций вместе с поддержкой политической оппозиции и угрозой применения военной силы.

Французский публицист, основатель портала "Сеть Вольтер" Тьерри Мейсан считает, что цель США состоит не только в том, чтобы свергнуть президента Мадуро и поставить на его место марионетку Гуаидо, а в том, чтобы "применить в Карибском бассейне доктрину… разрушения государственных структур в странах [Латиноамериканского] региона". Это потребует, по мнению Тьерри Мейсана, устранения сначала Николаса Мадуро, а затем и Хуана Гуаидо. Последнее, однако, произойдет не ранее того, как Гуаидо "попросит помощи у Бразилии, Гайаны и Колумбии, которые развернут "миротворческие" силы при поддержке Израиля, Великобритании и США, продолжая насилие до тех пор, пока целые города не окажутся в руинах".

…Значение событий, происходящих в эти дни в Венесуэле, состоит в том, что там началась проба сил, стремящихся к радикальному переустройству миропорядка подобно тому, как это имело место в Испании перед Второй мировой войной.

Источник - fondsk.ru
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