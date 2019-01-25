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США в Центральной Азии – как оторвать этот регион от России и Китая? - А.Пахолин
09:10 28.01.2019

"Каравансарай оценивает "новую субъектность" стран Центральной Азии

В начале января интернет-ресурс "Каравансарай" опубликовал любопытный материал "2018: год судьбоносных событий в Центральной Азии", в котором представил свой рейтинг главных событий прошлого года в регионе. Издание "Каравансарай" примечательно, прежде всего, тем, что оно финансируется Объединенным центральным командованием Вооруженных сил США (USCENTCOM) и ориентировано на Узбекистан – издается на русском, узбекском и английском языках.

Статья по итогам 2018 года начинается с констатации возросшей роли Узбекистана в региональной политике. Политика президента Ш. Мирзиеева по улучшению отношений с соседними государствами Центральной (Средней) Азии трактуется "Каравансараем" как обретение этим регионом "новой субъектности". Под этим подразумевается "независимость" от России и Китая, каковой страны Центральной Азии, полагает "Каравансарай", достигнут при ведущей роли Узбекистана и благодаря сотрудничеству с Вашингтоном.

В доказательство упоминается ряд встреч, консультаций и совещаний, которые государства Центральной Азии провели в 2018 году. В их числе – консультативная встреча президентов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и главы МИД Туркмении 15 марта в Астане (инициатива принадлежала Ш. Мирзиееву); совещания министров иностранных дел 6 июля в Астане и 20-22 июля в г. Чолпон-Ате в Киргизии. Там же в начале сентября состоялся шестой саммит Совета тюркоязычных государств, в котором участвовали президенты Казахстана Н. Назарбаев, Кыргызстана – С. Жээнбеков, Азербайджана – И. Алиев и Турции – Р. Эрдоган, а в качестве почетных гостей – президент Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Комментарии экспертов к этим событиям подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть два момента: необходимость укрепления сотрудничества стран региона и ведущую, лидирующую роль Ташкента. В связи с мартовской встречей президентов Центральной Азии, например, отмечается, что Шавкат Мирзиеев отошел от внешнеполитического курса Ислама Каримова, имевшего напряженные отношения с соседями по региону из-за пограничных и территориальных проблем. В целом же мартовский саммит в Астане трактуется "Каравансараем" как "переломный момент в политическом и экономическом будущем региона", как шаг на пути к тесному сотрудничеству – без влияния России. А саммит глав тюркоязычных государств в Чолпон-Ате – знак формирования "крепкого" союза стран региона, "близких по культуре и менталитету".

Американцы связывают с "новым внешнеполитическим курсом" Узбекистана далеко идущие планы, но они не обязательно совпадают с планами Ташкента. Курс на улучшение отношений с соседями имеет вполне практические основания. Узбекистан – географически самая изолированная страна региона. Чтобы обеспечить модернизацию экономики и рост уровня жизни, необходимы транспортные коммуникации и рынки сбыта. Без нормальных отношений с соседями это невозможно. И наиболее простой шаг, который способен улучшить экономическое положение самой густонаселенной республики Средней Азии, – поставить крест на территориальных спорах с соседями и наладить с ними деловые отношения.

Что касается планов объединения пяти стран региона в некий союз без России и Китая, то это, скорее, американская фантазия. За время после распада СССР политические системы и экономики стран Центральной Азии стали слишком разными. Казахстан и Киргизия являются членами ЕАЭС и ОДКБ. Таджикистан входит только в ОДКБ, а в ЕАЭС вступать не планирует. Туркмения и Узбекистан предпочитают придерживаться нейтралитета. Четыре из пяти стран региона (кроме Туркмении) являются участниками ШОС. Объединить их в рамках региональной структуры с общими задачами практически невозможно.

Как отмечают российские аналитики, Центральная Азия исторически объединялась с помощью внешней силы – монголов, Российской империи, СССР; остальное время она пребывала в состоянии политической фрагментации. Сейчас роль "объединителя" пытаются взять на себя США. Цель такого объединения – противостояние России, но это нужно американским хозяевам денег, а не народам Центральной Азии. Для этого Госдепом в период, когда его возглавлял Джон Керри, был создан региональный формат "С5+1", представляющий собой регулярные встречи стран региона с американскими дипломатами с прицелом на создание региональных структур без участия в них России и Китая.

В разделе о стратегическом сотрудничестве стран региона "Каравансарай" с воодушевлением описывает их взаимодействие в сфере безопасности, и прежде всего прошлогоднее соглашение с Казахстаном и Узбекистаном по транзиту американских военных грузов через Каспий в Афганистан. С 2001 по 2005 г. США успешно использовали узбекский аэропорт Ханабад для поддержки своей операции в Афганистане. Они и сейчас хотели бы закрепиться в Центральной Азии, поблизости от границ своих противников – России, Китая и Ирана.

Центральная Азия на сегодняшний день остается единственным макрорегионом бывшего СССР, где США не имеют стран-сателлитов. Страны Прибалтики давно включены в НАТО, на западных границах бывшего СССР американцы твердой ногой стали на Украине; в Закавказье им подконтрольна Грузия, осваиваются они в Молдове и Армении, примеряются к Беларуси. В Центральной Азии все несколько иначе. Между тем противоборство Соединенных Штатов с Российской Федерацией предполагает провоцирование нестабильности в бывших советских республиках по всей геополитической периферии РФ. И особое внимание на центральноазиатском направлении уделяется Узбекистану.

Что касается выдвигаемого "Каравансараем" тезиса о "новой субъектности" стран Центральной Азии, то следует еще раз подчеркнуть, что ни ЕАЭС, ни ОДКБ, ни ШОС их этой субъектности не лишают. Особая позиция стран-членов ЕАЭС, будь это Беларусь или Кыргызстан (как во время подписания нового таможенного кодекса ЕАЭС в декабре 2016 года), всегда учитывается Москвой. В противоположность этому богатейшая Украина, "осваиваемая" американцами, превратилась в страну с регрессирующей экономикой, сокращающемся населением, межнациональными противоречиями, тлеющей войной в Донбассе. "Дружба" Соединенных Штатов дорого обходится тем странам, которым эту "дружбу" навязывают.

АЛЕКСЕЙ ПАХОЛИН | 25.01.2019

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548655800
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