 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия потратила миллиарды на наращивание влияния в Венесуэле. Теперь ее ставка может провалиться, - Washington Post
10:25 28.01.2019

25 января 2019 г.
Антон Трояновский | The Washington Post

"Москва инвестировала годы усилий и миллиарды долларов в то, чтобы превратить Венесуэлу в одного из ближайших союзников в западном полушарии. В четверг Москву сотрясла перспектива того, что ее инвестиции могут рассеяться как дым", - пишет The Washington Post.

"Даже по российским меркам это был день яростных комментариев, в которых США представлялись зловещим кукловодом, незаконно подстрекающим к смене режима по всему миру. Однако в основе этого возмущения лежит неприятная реальность: неожиданно оказалось, что многомиллиардная ставка на рост российского влияния в Латинской Америке может стремительно провалиться", - отмечает автор публикации Антон Трояновский.

"По словам Дмитрия Розенталя, ученого в Институте Латинской Америки Российской Академии наук, дальнейшая нестабильность может повысить риск потери Россией всех инвестиций в экономику Венесуэлы, которые он оценивает примерно в 25 млрд долларов. Если лидер оппозиции Хуан Гуайдо - которого США в среду признали временным президентом - наберет силу, по словам Розенталя, политические и военные контакты между Москвой и Каракасом наверняка сократятся", - говорится в публикации.

В то же время, по словам Розенталя, ключевой вопрос до сих пор остается без ответа: как сильно Гуайдо отойдет от дружественной к России политики Мадуро.

Как ранее сообщала The Washington Post, "в последние годы президент России Владимир Путин стал патроном Венесуэлы - попутно досаждая США".

"Теперь венесуэльская ставка Кремля повисла в воздухе", - отмечается в статье.

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548660300
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