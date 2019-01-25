Как планировали развал СССР и зачистку населения, - Р.Бах

10:37 28.01.2019 Руслан Бах, aurora.network, 25 января 19



С 1953 года в общество незаметно внедрялись конфликты по масштабу значительно больше, чем требовалось для развала СССР. Очевидно, планировался не только захват собственности, но и готовилась почва для геноцида населения, что собственно и случилось начиная с 90-х

То, что было после 1953 года в СССР сложно назвать социализмом, несмотря на все социальные, космические, ядерные, научные, культурные, ВПК и прочие достижения. Это скрытый дрейф в сторону капитализма и возврату класса собственников.



Именно этот период, все еще называемый социалистическим, дискредитировал социалистическую экономику и социальную защиту по самое не могу. И вспоминается как кошмар, застой, подавление, ограничение, унижение, так что лучшее в мире образование, бесплатную медицину и гарантированное рабочее место поменяли на бумажную колбасу и китайские джинсы.

Именно в этот период людей довели до непреодолимого желания убежать куда-то подальше – и они убежали, с песней в людоедский либерализм, который их зачистил и продолжает зачищать территории.

Как можно дискредитировать "хорошее", общечеловеческое, завоеванное сотнями лет борьбы и миллионами жизней? Возведением в степень и доведением до абсурда!



В народе это называется лучшее враг хорошего

Масло масляное, сладко приторное. Помните, как Верещагин в "Белом солнце пустыни" – Опять ты мне эту икру поставила? Не могу я уже ее проклятую есть, хоть бы хлеба достала? Так дискредитировали социальную защиту населения – доведением до абсурда.

Это прослеживается хорошо в литературе и в медицине. Когда миллионными тиражами в СССР издавали тех писателей, что писали книги по 400 страниц о борьбе лучших с хорошими. Как будто в стране не было проблем, о которых можно было написать.

Интерес к таким авторам пропал вместе с социализмом и не спасли миллионные тиражи. Этим глушили действительно талантливых и патриотичных писателей. А некоторые даже погибали при странных обстоятельствах.

А в медицине загрузили врачей ответственностью и обязанностью лечить людей при этом практически сняв ее с самих людей. И люди не очень следили за своим здоровьем – а что? Врач должен, пусть лечит!



Во власти такие случайности не случайны

В комментариях к предыдущей статье на тему конфликтов писали, что страной управляли глупые люди, а конфликты и от природы ого-го, какие возникают – вот и проглядели. Как-то подозрительно ошибались исключительно в свою пользу, и за их ошибки по большей части до сих пор платит народ своими жизнями.

И даже если что-то проглядели – это можно устранить за пару тройку лет, но ведь не устраняли. Например, возникли Стиляги – это тоже своего рода конфликт – бунт молодежи.

И как его устранили? Прекрасно! Кому-то науку, кому-то комсомольские стройки, целину, БАМ и прочее. С гитарой где-то в лесу или горах, в палатке, у костра, в тысячах километрах от дома всяко интереснее бренчать, чем во дворах.

Природных конфликтов море – успевать бы их решать. Уже сейчас понятно, что в следующие 10 лет из-за автоматизации и компьютеризации будет минус 40% рабочих мест. А потом следующие несколько десятков лет это будет повторяться.

А что делается сейчас для разрешения этого природного конфликта? Ничего. Я не знаю, как надо удариться головой, чтобы посчитать, что это проХлядели… Это и есть закладывание социальной мины под будущее страны.



Умышленное бездействие – осознанный способ внедрения семян разрушения

А чтобы народ не понял, что с ними собираются сделать – исключили из курса образования и логику, вместе с психологией в 1955 году, историю подправили, наврали про десталинизацию.

Потом "случайно" умерло много патриотов при странных обстоятельствах, а диссиденты и бандеровцы, продвинулись тоже, наверное, "случайно", а следователей, что заводили на них дела – "случайно" увольняли.

С идеологической точки зрения, есть мнения, что Бандеру не следовало убивать в 1959 году, притом что он это заслужил. У него был склочный характер и оставшись в живых он бы проявил свою мерзость во всей красе, а лепить из него героя было невозможно. Как не смогли сделать героев из Немцова, Скрипалей, Литвиненко и Политковской.

Но Бандеру эффектно убили, превратив в жертву кровавой гэбни, мученика, борца с тираном и красной заразой – и вот вам кандидат на роль национального героя. Я думаю это планировали уже тогда.

Есть мнение, что Андропов специально сперва сажал писателей диссидентов, а потом отпускал их на запад, чтобы они обозленные, вложили весь свой талант в дискредитацию СССР.

Причем Андропов, не был ключевой и самостоятельной фигурой – он побаивался Суслова, как утверждает Андрей Ильич Фурсов.

Как минимум там участвовало часть политбюро. Многие решения были приняты и внедрены задолго до Андропова – он был скорее наблюдающим за исполнением. Ну а перестроечная шпана – дурачки для взятия на себя народной ненависти и проклятий. Настоящих проектировщиков мы еще нескоро узнаем.



Внедрялись конфликты по масштабу значительно больше, чем требовалось для развала СССР

Очевидно, планировался не только захват собственности, но и готовилась почва для геноцида населения, что собственно и случилось начиная с 90-х

Вернусь к примеру, с рабочими местами через 10–30 лет – чем это не создание условий для полной сдачи страны?

Римский клуб был создан в 1961 году и основной своей целью ставилось уменьшение численности населения на 90–95%. Первым делом, что они стали делать – снижать образование и уничтожать фундаментальную науку. С 30-х до 60-х годов СССР рванул от сохи до Космоса и термоядерной бомбы.

Откуда у Римского клуба уже тогда была уверенность, что СССР не повторит рывок в следующие 30 лет, а будет деградировать и самоуничтожаться?

Притом, что еще в 60-х западная экономическая модель начала буксовать, а в 70-х структурный кризис с дефолтом в США.

Заигрывать в таких условиях с уничтожением образования и уменьшением численности населения можно только в том случае, если знали на 200%, что геостратегический противник в лице СССР делает то же самое!

Иначе – велик риск потерять власть и голову. Не знаю, если кто-то из политбюро состоял в Римском клубе, но однозначно в СССР ставились такие же цели на высшем уровне.

Естественно, что такие процессы нельзя рассматривать без межэлитной борьбы за власть. Потому как – была и другая сторона, которая все это понимала, хотя и обладала ограниченным властным ресурсом, чтобы это предотвратить.

Но были приняты серьезные контрмеры, вставшие сейчас камнем преткновения, на который нашла либеральная смертельная коса. Но об этом в следующий раз…



Как незаметно уничтожить супердержаву на Сталинском фундаменте

Спаивание населения началось при Хрущеве, путем пиара распития алкоголя через кино. Как маркетолог скажу – на фильмы надо смотреть как на рекламный канал.

Один из самых эффективных и главных, мощно работающий до сих пор. (В то время как остальные традиционные рекламные каналы ТВ, радио, газеты, баннеры – перестали работать)

Через кино можно добраться в самую глубь подсознания зрителя и вложить слащавые семена саморазрушения.

Надо быть очень осторожными с тем, что выпускается миллионными тиражами. Не надо удивляться, что в инструкции к микроволновкам и стиральным машинам – написано, что туда нельзя совать домашних животных. Всегда найдутся те, кто это сделает.



Например, фильм "Москва слезам не верит"

Главный герой мужчина, без квартиры, без денег, любитель выпить. Но обаятельный, хороший, умный и честный. И поэтому главная героиня выдала – "Как же долго я тебя искала". Давайте это проанализируем, с точки зрения влияния на психологию масс.

Полстраны мужчин, считают себя хорошими, образованными, честными у многих нет своего жилья. Неужели им не хочется такой красивой семейной сказки с успешной прекрасной женщиной, как в этом фильме? Еще как хочется!

Люди часто копируют своих любимых киношных героев. И воспринимают их поведение как руководство к действию. Что надо делать мужчине, если вдруг отношения не задались с красивой девушкой? Правильно – уйти в запой на несколько недель. И ждать, что она тебя найдет сама, полюбит, пожалеет и заценит.

А потом заживете вы как в сказке!

А что надо делать женщине – если ХОРОШИЙ мужик забухал после ссоры? Правильно, это знак сверху – вот он твой герой, правда не на белом коне, а на зеленом змие, но ничего – верь, заживете как в сказке – это тот самый п…ц, которого ты так долго искала! В ЗАГС! Срочно в ЗАГС!

Вот только не говорите, что 80-е и 90-е многие не пошли по этому сценарию. При всем уважении к режиссеру Владимиру Меньшову – забухать на неделю – не лучший способ показать в кино, что мужчина переживает разлуку. Но наверное, по–другому нельзя было в то время…



При недофинансировании РСФСР создавалась искусственная безысходность

Бьющая по самооценке граждан, что фактически создавала брешь в сознании для внедрения штамма русский мужик – алкоголик.

Так незаметно, через киношную романтику снимаются защитные барьеры и создаются "рельсы", шаблоны поведения, "как реагировать, когда возникнут трудности". И как правильно надо праздновать праздники. Все люди сталкиваются с проблемами рано или поздно и все мы периодически что-то празднуем.

Усиленное обещание коммунизма и умышленное нежелание развивать промышленность ТНП, существенно повышающей жизненный уровень населения – ведет к разочарованию руководством и строем в стране.

А железный занавес, который был начат западом, а не Сталиным – но поддержан Хрущевым и Брежневым – серьезно раздражал. Но запретный плод сладок. А если о нем еще плохо говорят – тогда он становится еще привлекательнее!

Как в фильме Дневник Бриджет Джонс: Лежат в постели, довольные оба: За это нас в Англии могут посадить в тюрьму. Тогда давай это сделаем еще раз. (Надеюсь. вы догадались о чем это.)

Таким способом нейтрализовали ту людоедскую негативную правду, которую честно говорили в СССР о капитализме во всех СМИ. Но учитывая, что вдобавок врали про достижение коммунизма и процветания к 80-м годам. Люди не верили в то, что говорили о капитализме и казался он неимоверно заманчивым.

А к середине 90-х все как бы сами пришли к выводу, что социализм несостоятелен и от него надо отказываться.

Но самое главное людям внушили, что "народец не тот", несостоятелен – вон на западе хозяйственники – это да. А тут сами видите – пьют и воруют, а также бездельничают и ломают, мужик обмельчал, а бабы стервы и дуры.



Космос и мирный атом покорили, индустриализацию провели, войну выиграли, а вот зеленого змия победить и товаров наклепать не "шмагла"

Даже разруху после войны устранили за 5 лет, хотя на западе говорили минимум 25-30 лет потребуется.

Вон в Тайланде, захотели и за 3–4 года снизили употребление наркотиков на 96%. Наркотиков! Ну это же тайцы… Дикари–ссс, можно сказать.

Геннадий Андреевич Шичко еще с 50-х годов начал разрабатывать методику побеждающей алкоголизм, курение табака и легких наркотиков, опираясь на собственные силы пациента, без медикаментов. Законченный и пригодный для практического применения способ из 12-ти шагов Шичко создал только в 1980 году.

Хотя еще начиная с 1960-х вылечил много людей. Но угадайте что с ним случилось? Умер при странных обстоятельствах, вскрытие не сделали, спешили похоронить.

Аналогично метод Алана Кара, как бросить курить и пить с эффективностью 95%, созданный лет 40 назад – ни одно государство не использует до сих пор, хотя официально все борются с курением. Ничего личного – просто бизнес.

Из образования изъяли не только психологию, но и логику в том же 1955 году, если не ошибаюсь. Также в 60х изъяли калиграфию или прописи, что способствует умственному развитию.

Что будет в жизни с людьми без логического мышления и психологического образования?

Частые ссоры, бег по граблям в замкнутом круге, нелогичные поступки, вредящие самому себе. С такими людьми очень сложно вести дела и о чем-то договориться. Они часто нарушают обещания и договоренности. Капризные инфантильные – в чем сейчас Чубайс и обвиняет граждан России.

Если смотреть из 1955 года – это означало отказ от развития страны и подготовка к серьезному обману всего населения. Без логики развивать страну – невозможно, а обманывать – в самый раз.



Неподготовленность к семейной жизни и воспитанию детей

У меня сейчас знакомая семья разводится – у них 3-е детей в возрасте 2–7 лет. Оба с высшим образованием, профессионалы своего дела, особенно он – ведущий инженер в крупной компаний. Но как родители для детей, как муж и жена для семейной жизни они не подготовлены.

Например, они не могут поддерживать отношения друг с другом. Да и с детьми не очень-то справляются – устроили демократию. Если ребенок говорит, что будет есть сладости и мороженое – они ничего с этим не могут сделать. Как следствие, старшая дочь поздно ложится и имеет постоянные запоры.

Я пробовал объяснить, чтобы не было запоров ребенок должен есть фрукты каждый день примерно 1–2 яблока, банана и сладостей поменьше. Ответ был такой – она не хочет кушать, что мы можем сделать?

Ну как же так? Взрослые люди не могут убедить ребенка правильно питаться, выстроить режим питания и сна? Ну епрст…

Они неплохо зарабатывают, у них дом (3 комнаты) по ипотеке и машина в кредит, денег даже после этого еще остается – не бедствуют, он не пьет не курит вообще. Но скопить немного и отвезти детей летом на море у них не получается уже много лет. Т. е. с финансами распоряжаться они тоже не могут.

И в результате зимой зачастую у детей бывает простуда месяц-другой. 1–2 Месяца! Естественно, при всем этом жизнь обоих родителей – кошмар. Постоянный недосып, усталость, болезни, капризы детей, опоздания на работу и проблемы из–за этого. Естественно это приводит к ссорам между ними.

Вот какое здоровье будет у таких детей? А какая сила воли, характер, самооценка? Как они будут справляться с будущими жизненными вызовами?



И вот она не выдержала и подает на развод

Его эта мысль повергла в сильнейшую депрессию и апатию. Он сдал сильно за последние полгода. Их родители в шоке – почему должны страдать наши внуки?

Это случайность? Нет, при такой подготовленности к жизни – это закономерность! Ведь если неподготовленный водитель сядет за руль машины – закономерно, что рано или поздно он попадет в аварию.

То же самое и с семейной жизнью. Неужели водить авто сложнее, чем жить в паре и воспитывать детей? Почему вождению машины строго-настрого обучают, а семейной жизни и воспитанию детей – нет?

Я знаю много семей с подобными трудностями. Вот недавно стал свидетелем такого разговора незнакомой пары:

Жена с двумя детьми в машине ждала мужа минут 30–40.

Жена: Когда ты тут уже закончишь и придешь?

Муж: Мне еще немного, минут 10, я первый в очереди. Вы замерзли?

Жена: Нет не замерзли. Дети меня бесят и достали уже!

У меня есть знакомый, который своей будущей жене перед женитьбой сказал: ты мне нравишься, но вот тебе 20 книг и 10 тренингов, прочитаешь и пройдешь это все – мы поженимся, а если нет – извини найди другого мужчину.

Совместная жизнь и рождение детей – это серьезные обязательства и к ним надо быть готовыми. Она все прочитала и прошла, конечно. Адекватный мужчина – большая редкость. Адекватных женщин хоть и больше, но тоже редкость.



Сексуальное подавление – под видом приличия и порядочности

Не то, чтобы сексуального воспитания или образования – даже говорить о сексе было крайне неприлично. Даже в собственной семье. Из-за этого у родителей начинался чуть ли не нервный тик или истерика, когда дети спрашивали "откуда я взялся" или что-то на тему секса.

Возникает вопрос, а заниматься сексом, вообще законно? А высказывать желание вслух, законно? А женщинам тоже можно хотеть секса? И даже говорить об этом? Точно? И они не будут при этом считаться шлюхами? А старикам, точнее людям 60+ тоже можно? А родителям можно?

А почему тогда такое осуждение или как минимум высмеивание?

Дошли до того, что на весь мир заявили, что в СССР секса нет. И стали посмешищем. Вы думали тренд с Харви Вайнштейном начался в 2018 году?

Швеция приняла закон, что жена чуть ли не письменно должна подтвердить, что согласно заняться сексом с мужем. Ну и Украина то же самое недавно приняла – це же еуропа.

А в штатах стартаперы разработали приложения для телефонов, где можно перед сексом подтвердить – да, согласна. И активно его продвигают, а то мало ли вдруг вы наступите подружке на мозоль, и она решит на вас подать в суд потребовав компенсацию. Этот тренд не сейчас придумали.

Мать одиночка в СССР – синоним шлюхи. Не сложился брак – разведенка с прицепом – тоже почти шлюшка. А как этот брак сохранить? Если НЕТ знаний и опыта, а мужчин и женщин априоры воспитывают предвзятыми друг к другу? Да вот так, через не могу, через не хочу, ради детей, ненавидя друг друга. С выносом мозга и мордобоем. А что? Бьет значит любит.

В результате последнее поколение, рожденное в СССР – занимается сексом в 2–3 раза меньше, чем их дедушки и прадедушки, пуритане, рожденные в начале 20го века. И как теперь поднимать рождаемость? Да, тут очень многое надо прежде изменить.

Я до сих пор не видел ни одного фильма, где хотя бы частично показали, каким должен быть "нормальный, здоровый секс в семье". Ни одного. Случайность? Зато полно фильмов, как точно не должно быть, замаскированных под романтичную любовь мечту. Ну люди копируют, а потом у них ужас–ужас.



Из–за этого список женских болезней мочеполовой системы исчисляется сотнями

Вы бы послушали, что говорят психологи про психосоматику этих болезней. Да это махровые тараканозавры от недосекса.

До 80% мужчин после 60 лет имеют аденому простаты. 80% населения имеет сексуальные проблемы в большей или меньшей степени: у женщин фригидность, мужчины скорострелы – мопед пердунек, два такта и впрыск.

70% женщин не знают своего строения, потому что никогда себя не видели даже в зеркале. Почти 95% женщина недовольно своим телом. И все болезни сейчас активно молодеют на 10–20 лет.



Счастливый брак превратился в несбыточную мечту

Да и секс уже становится "Уаууу достижением". Да, только у подсознания "уаууу" не может быть в качестве нормы 3 раза в неделю. "Уаууу" может быть от силы пары раз в год, а если классный "уаууу" – итого реже. Вот и получается, что у современной молодежи секса еще меньше – зато есть компьютерные игры, даже к алкоголю снизился интерес из–за этого.

РПЦ только где-то на рубеже 2000-х официально признало, что "секс в браке не является грехом". Это что такое было? Все, кто в браке грешники и им надо каяться? За что? За секс со своим законным/ой мужем/женой? Уауу, какая красота.

Инструмент внедрения чувства вины для всего населения поголовно, просто потому что они люди и живут вместе? Молись и кайся – что бы ты ни делал – ты грешник.

Конфуций: Остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам чувство вины, ибо они жаждут власти над вами

Михаил Делягин периодически задает риторический вопрос: А почему русские при первом же обвинении каются, ни за что? Потому что так прошили мозги с детства у нескольких поколений. И этой заплаткой сейчас активно пользуются "западные партнеры".

А ведь это сильно противоречит русской старообрядческой культуре, в которой развод между супругами был разрешен не осуждался – жизнь сложна, всякое бывает. Также как и секс был естественной здоровой потребностью! А из обнаженного тела не делали такой истерики. В конце концов, мы все одинаковы, а взрослые все это видели и отличаемся мы только косметически.

Не удивительно, что старообрядцы были долгожителями.

Как говорил Яковлев – Перестройкой они разрушали не только Советский Союз, но и тысячелетнюю модель всей русской истории.

Десталинизацию, да и многое из того, что было после 1953 года: я бы назвал подготовкой к геноциду, который случился начиная с 90-х. Яковлев озвучил то, что без него и до него делали. Поправьте, если в чем-то ошибаюсь.

Занизили и переврали величайшие достижение, которым нет равных в мире.

Отмена крупных Сталинских проектов, отказ развития легкой промышленности и производства ТНП. Жилье вроде много строили и давали бесплатно, но недостаточно. Принципиальный отказ от Сталинских моделей производства и управления в промышленности.

Нежелание поднимать уровень жизни населения, а в РСФСР его еще умышленно занижали. Закрыли все частные артели, которых было около 114 тысяч.

Изобретателей как минимум игнорировали, а некоторых гнобили. Тысячи изобретений и патентов, оптимизирующие и решающие многие проблемы людей и предприятий – остались невостребованными. И как в фильме "Генний" с Абдуловым ими можно было обклеить стены в туалете.

Намеренное спаивание населения и внедрение конфликтов, делающей жизнь в семье невыносимой.



Перечислять можно еще долго

Я ни в коем случае не хочу занизить достижения СССР в этот период. И с другой стороны, некоторые конфликты были малы, как брожение и мало заметны. И давали "результат" только "на плече" в 30–40 лет.

То, что было в 90-х после этого – уже было открытым психологическим насилием, как переход к людоедскому капитализму. Недовольный человек потребляет больше товаров, пытаясь заполнить свою внутреннюю пустоту и свое глубокое несчастье.

Капитализм не может существовать не то что в счастливом, но даже в частично несчастном обществе. Для него нужно глубоко несчастное, доведенное до отчаянья общество, как сейчас Япония, например.

И ради максимизации прибыли – продается все. Люди - новая нефть, в смысле топливо для достижения чьих-то интересов.

И это не изменится – и будет всегда, чуть больше или чуть меньше. Нужно самим пробуждаться и бороться за свою жизнь, чтобы не быть винтиком в матрице или дровами, брошенными в топку.

Приведу цитату из книги шведов А. Барда и Я. Зодерквиста, "Netократия": Поженилась пара – им нужны машина и квартира. Развелась – им снова нужны машина, квартира и плюс сиделка. Что означает удвоение ВВП и создание рабочего места. А если им нужен адвокат по разводам, то это уже создание 2 рабочих мест



Внедряемые в обществе конфликты тема очень сумбурная

Есть много групп в обществе, которые этим занимаются – эти конфликты внедряются в борьбе за власть между властными группировками. А народ за все платит здоровьем и жизнями. И по-хорошему некорректно их рассматривать отдельно от борьбы за власть. Но такая каша получается. А статья уже большая и сумбурная.

То, что я описал – результат борьбы двух властных группировок против третьей. Последняя – очень активно и мощно противостояла, иначе Россия просто не выжила бы даже в 90-х, а не то что сейчас.

Тем не менее их ресурс был сильно ограничен. К тому же у них не было прямого доступа к управлению страной, а только к некоторым отраслям – они пытались влиять на принятые решения через игру на противоречиях между первыми двумя властными группировками.

А победила – самая маленькая из этих 3 группировок и самая коварная, подставив вторую группировку под третью почти уничтожив обе.

Просто удивительно, как маленькая группировка с сильно ограниченными ресурсами – провела спец операцию, используя малейшие шансы для достижения своих целей. С плечом на 30–40 лет и глубоким пониманием процессов в обществе – очень многое можно изменить в стране.

Но об этом уже в следующих статьях… Источник - aurora.network

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548661020

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