Китайский правозащитник Ван Цюаньчжан получил 4 года тюрьмы. За "попытку госпереворота"

10:42 28.01.2019

Китайского правозащитника Ван Цюаньчжана суд в Китае приговорил к более чем четырем годам тюремного заключения. В опубликованном сегодня заявлении Второго промежуточного Народного суда Тяньцзиня говорится, что Ван "признан виновным в попытке свержения государственной власти, приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения с лишением политических прав сроком на пять лет". Не ясно, зачтен ли срок его пребывания в предварительном заключении.



42-летний Ван - среди более 200 адвокатов и активистов по правам человека, задержанных в 2015 году во время массовой облавы в Китае на правозащитников и юристов. Ван был членом юридической фирмы Fengrui, которая вела множество сложных дел и представляла интересы ярых критиков правящей в Китае Коммунистической партии.



Его жена Ли Вензу сказала, что ее не допустили к участию в судебном процессе. Ли неустанно ведет кампанию за освобождение супруга.



26 декабря, в день начала процесса, к зданию суда в Тяньцзине прибыли дипломаты из американского, швейцарского, британского и германского посольств. Дипломаты сказали, что подали заявления с просьбой разрешить присутствовать на процессе, однако им отказали.



В Китае судебные процессы, связанные с делами правозащитников, нередко проводятся во время рождественский период, когда многие дипломаты и журналисты стран Запада находятся в отпусках.