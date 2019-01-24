 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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С широко раскрытыми глазами. Отчего кореянки стремятся "пластикой" улучшить свою внешность, - Die Zeit
11:12 28.01.2019

"Накрасься уже нормально!"
"В Южной Корее хороший внешний вид - это обязанность. Почти каждая четвертая женщина уже делала себе пластическую операцию", - пишет на страницах немецкого издания Die Zeit Хэрен Канг.

Пластические операции, отмечает журналистка, - это в Южной Корее явление повседневное. Косметическая хирургия стала феноменом массовой культуры в конце 1980-х годов, тогда страна превратилась в "пластическую республику". Самой популярной операцией является блефаропластика двойного века, благодаря которой глаза становятся больше и приобретают более круглую форму.

"Называешь себя девочкой? Так ты ведь совсем не симпатичная!", - вспоминает журналистка слова своих одноклассников. - Дома мне тоже приходилось слышать причитания: "Дорогая, у тебя не так много времени. Одевайся как женщина, пока ты еще молода". Подружки, с которыми я ходила гулять, ругались: "Почему ты не носишь каблуки? Накрасься уже нормально!".

"Знаменитости рассказывают по телевидению о своих операциях, родители дарят своим детям операции в честь окончания школы, - повествует Канг. - Станции метро в Сеуле переполнены рекламными плакатами косметологических клиник, а в районе Каннам они расположены на каждом шагу".

"В Южной Корее насчитывается 51 млн жителей, и она лидирует по количеству пластических операций на душу населения. Согласно последним данным Международного общества пластической хирургии, в 2015 году в Корее было проведено 1 156 234 хирургических вмешательств с учетом инъекций ботокса. Среди пациентов встречаются и туристы, многие приезжают из Китая. Сеул, - констатирует журналистка, - считается сегодня мировой столицей пластической хирургии".

"В Корее, - поясняет Канг, - большую роль играет конкуренция за востребованные профессии, особенно с учетом того, что экономика переживает стагнацию. В надежде улучшить свои шансы на собеседовании некоторые меняют свое лицо. (...) После окончания сокрушительной войны против коммунистического Севера в 1953 году Юг за четверть столетия превратился из аграрной страны в государство высоких технологий. Те, кто сделали возможным это чудо, предъявляют жесткие требования к своим потомкам в вопросах труда и карьеры. Дети и внуки делают практически все, чтобы соответствовать их ожиданиям".

"Некоторые, - продолжает журналистка, - утверждают, что во всем виновата корейская культура. "В Южной Корее внешний образ не является исключительно личным делом. Каждый отдельный человек представляет также сообщество и семью", - говорит профессор-кореевед Йоанна Эльфинг-Хванг".

"Другие указывают на то, что на пластической хирургии зарабатываются большие деньги, особенно с учетом того, что она тесно связана с косметической промышленностью, играющей важную роль для экономики страны. Ежегодный оборот южнокорейской косметики составляет примерно 6,3 млрд евро", - говорится в статье.

К тому же, отмечает Эльфинг-Хванг, в южнокорейской культуре нет своего собственного идеала тела, поэтому хирургическое вмешательство не считается здесь предательством самого себя.

"Для того, чтобы понять, на какие идеалы красоты ориентируется сегодня Корея, не нужно далеко ходить. Магазины косметики переполнены кремами с осветляющим эффектом. На рекламных баннерах в торговых центрах изображены модели с европейской внешностью и азиаты с белой кожей. Людям нравится "маленькое лицо" Эммы Уотсон и большие голубые глаза калифорнийской модели Беллы Хадид". По мнению исследовательницы феминизма Тае Хее-Вон, ориентация на Запад положила начало и популярности пластических операций.

"Под давлением косметической промышленности все чаще в Корее оказываются и мужчины, - указывает Канг. - На продукты для ухода за кожей они тратят больше денег, чем мужчины в других странах. Правда, согласно статистике правительства от 2017 года, пластическую операцию делали 22% кореянок и только 2% корейцев".

Тем не менее, есть и те, кто выступает против тренда. Например, движение Escape the Corset ("Избавься от корсета"), которое сегодня набирает популярность в соцсетях. "Молодые кореянки публикуют фотографии сломанных принадлежностей для макияжа и снимают на видео, как они обрезают свои длинные волосы. Так они символически срывают с себя корсет идеалов красоты".

"Свобода выглядеть так, как хочешь, - это, в общем-то, скромная мечта, - пишет Канг в заключение. - Если мечтать о ней не в Корее".

24 января 2019 г.
Хэрен Канг | Die Zeit

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548663120
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