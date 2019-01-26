Дотянуть до обвала. О проблемах Венесуэлы, - М.Хазин

13:19 28.01.2019 Увольте, я не буду говорить о шансах Мадуро и про его противников, о вероятности иностранной интервенции и так далее. Я буду говорить об экономике и модели государства. И начать нужно с повтора базового тезиса: в большинстве латиноамериканских стран довольно специфическая структура общества.



В них нет "среднего" класса в европейском, североамериканском или даже советском варианте. Дело в том, что эти страны на протяжение 150 лет играли для США роль современного Китая и Юго-Восточной Азии. То есть были источником дешевой рабочей силы и сырья (недаром одним из главных "игроков" на местном уровне была американская компания Юнайтед Фрут). Соответственно, структура общества строилась следующим образом.



Наверху - небольшая группа олигархов, которая имела долю от проектов с США. Это крупные землевладельцы, банкиры, олигархи при многочисленных диктатурах. Их - 1.5-2%, не больше.



В середине - обслуга олигархов. Это их многочисленные потомки, врачи, архитекторы, профессора и учителя, художники и музыканты.



И, конечно, офицеры, которые обеспечивали "закон и порядок". Их не больше 10% и жили они куда лучше, чем люди аналогичных профессий в Европе. Во всяком случае, в 50-е годы профессор из Буэнос-Айреса легко мог регулярно ездить в Париж, а вот профессор Сорбонны в Аргентину… Были проблемы.



А вот все остальное - это рабочая сила. Дешевая. Быдло. Живет на копейки, не имеет образования. И иметь не должно, поскольку его задача - не просто быть рабочей силой, но и поддерживать высокую конкуренцию. При этом "верхние" классы могли создавать иллюзии красивой жизни, "свободы" и "демократии", но "внизу" было то, что в таких случаях и бывает: безработица, наркомания и бандитизм. И менять это никто не собирался.



Проблемы начались в середине ХХ века, когда разрушение колониальных систем открыло для США рынки труда Африки и Азии. И в результате резко ослабился приток инвестиций в экономики латиноамериканских государств. Это существенно усилило социальную напряженность и местные элиты начали разбираться, что с этим делать…



Выходов было два:



либо жесткая правая диктатура (которая для континента с такой специфической социальной структурой вообще была нормой), которая, в том числе, нагибает собственных олигархов, чтобы они вывезенные за 100 с лишним лет деньги вкладывали в собственную экономику,

либо сильные левые режимы, которые занимаются примерно тем же, но только с упором на перераспределение активов через бюджет.



У первых в качестве базы поддержки выступают предприниматели и военные, для которых сохранение собственности вопрос принципиальный,



У вторых - "охлос", который как раз противопоставляется крупным собственникам, как олигархического, так и более мелкого масштаба.



И у тех, и у других должна быть сильная поддержка силовых структур, у первых - традиционных, у вторых - в которых произошла замена "старых" офицерских кадров на новые, взятые "из народа". Поскольку уровень жизни офицеров в Латинской Америке сильно выше среднего, они будут защищать систему, иначе просто с должностью придется распрощаться.



Как полагается, под каждую модель есть теоретики и практики. Первые, разумеется, из привилегированных слоев общества (тот же Че Гевара был врачом и сыном архитектора), вторые - как придется. Но моделей всего две. Любые попытки построить формальную парламентскую демократию могут произойти только после довольно длительного периода правления в рамках той или иной модели, при которой все альтернативные силы выкидываются из политической элиты, в том числе и, подчас, физически.



Обращаю внимание, социалистическая риторика, обычно, не реализуется на практике, даже в случае прихода соответствующих групп к власти (семья Ортега в Никарагуа). Причина понятна: вся государственная инфраструктура находится в руках очень устоявшейся (как минимум за 150 лет) группы лиц, и хотя кое-что национализировать можно (в основном, у олигархов, тесно связанных с США), но в целом провести национализацию означает полностью разрушить государственную инфраструктуру. На что мало кто готов.



Собственно, пример есть только один, это Куба. Но там и не было особой государственной инфраструктуры, да и помощь СССР сыграла свою роль (и глупость США, которые "перегнули палку" из страха перед тем же СССР). Все остальные страны четко укладываются в описанные две модели. И обе они в принципе не предполагают строительство социализма. Собственно, это просто и невозможно, поскольку лишить "обслугу" собственности это значит получить колоссальную группу для саботажа и вредительства, а заменить ее просто некем: образованного "среднего" класса в странах Латинской Америки просто нет.



Это Чавесу еще повезло: за счет нефтяных доходов он сумел провести практически полную замену офицерского корпуса в армии и спецслужбах. А вот Сальвадор Альенде в Чили, который попытался провести последовательные социалистические реформы (в конце 60-х - начале 70-х это были вполне успешные и даже побеждающие идеи), получил по полной: его поддерживал народ и возненавидел весь "верхний" класс. Поэтому и был сделан переворот: любые выборы Альенде бы выиграл, а последовательная работа могла привести к тому, что он вырастил бы специалистов из тех групп населения, которые не были "вписаны" в государственную элиту последние лет сто.



Но вот дальше начинаются проблемы: любые перераспределительные системы требуют все новых и новых ресурсов. Чавес попытался решить проблему с фавелами и начал строить в городах дешевое жилье. На первом этапе это сильно увеличило его поддержку в народе, но все эти дома стоят денег и поддержка их инфраструктуры тоже. То есть, денег нужно все больше. А на финансовых потоках, как понятно, садятся "уважаемые" люди, прежде всего из "старых" элит. Которым глубоко наплевать, кто формально стоит у власти, но которым очень не хочется ссориться с США.



США не очень нравится ситуация проникновения России и Китая в Латинскую Америку (особенно после прихода Трампа) и они активизируют против этого всю "старую" элиту (то есть, как раз, обслугу прежних олигархов). Механизм у них для этого простейший: обвинения в наркоторговле. Любая бизнес-активность в Латинской Америке так или иначе касается наркокартелей (избежать этого просто невозможно, тем более, что их плотно опекают спецслужбы США, которые существенную часть их прибыли используют для финансирования собственных операций), значит любой более или менее успешный и богатый человек из этого региона может стать жертвой санкции США. А в их суде, как понятно, шансов у "чужих" людей нет никаких.



Это означает, что любые диктаторские режимы в Латинской Америке (а особенно, которые начинают заигрывать с Россией и Китаем) сильно ограничены во времени. Если только они не зачищают полностью местные элиты, как это было сделано на Кубе. Если нет - они вынуждены начать соблюдать "правила игры" (Никарагуа!) или же начать достаточно бессмысленную войну против собственной элиты и США, которые выступают единым фронтом. Пусть со стороны национальных элит это частично вынужденная политика.



Теоретически, мы так тоже можем себя вести. Например, жестко обвинять всех проамериканских политиков в странах Средней Азии в торговле наркотиками. Скажете, у нас нет для этого оснований? Ну, а у США, положа руку на сердце, они всегда есть? Победителей не судят, а право сильного никто не отменял. Но мы так не делаем. Почему-то…



А вот США делают и по этой причине (с учетом 100 лет истории, которая впрочем, у нас в Средней Азии тоже есть) победить их в Латинской Америке практически невозможно. Впрочем, если мы с Китаем в этом месте будем выступать единым фронтом (а в идеале - и Индию подтащить, с БРИКС уже не получится, Бразилию США уже подмяли по тому же сценарию), то шансы спасти законного президента Мадуро есть.



Другое дело, что долго ему все равно не удержаться: проводить реальные реформы, то есть строить фабрики и заводы и создавать социалистическую экономику, довольно поздно. Хотя, возможно, какой-то смысл в этом есть (при условии, конечно, что это не будут пустые вложения в умирающую страну, как это произошло с последним кредитом Украине). Но в целом, это очень серьезная проблема, которая требует готовить кадры, причем не для одного предприятия, а для целых отраслей. Понимая при этом, что действующие владельцы и менеджеры таких предприятий или импортеров соответствующей продукции, будут активно мешать и сопротивляться. Вплоть, с учетом местных традиций, до крупных терактов и террора в отношение строителей и работников.



А для США это место принципиальное. Кубу они локализовать сумели. А вот если потеряют Венесуэлу… Мало не покажется, следующей может стать Перу или даже Бразилия. И допустить этого они никак не могут. Нет, в условиях мирового экономического обвала все может измениться, но до этого еще нужно дожить. А потому, как мне кажется, логика должна быть такой: Китай и Россия должны сделать все, чтобы Мадуро дотянул до этого обвала (то есть, фактически, до конца своего президентского срока). А США, в свою очередь, должны все сделать, чтобы этого ни в коем случае не произошло!



Вот и будем смотреть, как это все будет происходить на практике.



Михаил Хазин

26.01.19 Источник - Хазин

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