Одним из фигурнатов перестрелки на кыргызо-казахской границе был пропавший неизвестно куда кырдепутат Самаев?

13:47 28.01.2019

Депутат пропал. Его племянника обвинили в стрельбе в человека



Племянника депутата Жогорку Кенеша Урматбека Самаева обвинили в том, что он несколько раз выстрелил в человека. Анонимное сообщение об этом распространили в социальных сетях. Человек на видеозаписи демонстрирует на теле раны округлой формы.



Перестрелка контрабандистов. В МВД изучают записи с камер 10

В сообщении говорится, что этот человек стал жертвой некоего Дастана, который якобы является племянником депутата ЖК Урматбека Самаева и занимается контрабандой.



Редакция VB.KG попыталась связаться с Урматбеком Самаевым. Однако его мобильный телефон отключен, а в приемной сообщили, что не могут с ним связаться с сегодняшнего утра.



Напомним, в ночь с 25 на 26 января вблизи кыргызко-казахской границы вблизи города Токмок якобы произошла перестрелка. Пограничная служба не подтвердила эту информацию, а в МВД КР обещали провести проверку. С заявлением ни в МВД, ни в медицинские учреждения никто из якобы пострадавших не обращался.



28 января 2019 - Екатерина Улитина



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прим. ЦентрАзии

Ряд информированных источников в Бишкеке сообщают, что одним из участников перестрелки на КПП был сам депутат. Информация требует проверки и уточнения.