УзбКадры. Влиятельный "ташкентец" Э.Ганиев вновь вице-премьер по ВЭС, экс-вице Отажонов понижен в заместителя советника

14:08 28.01.2019

Заместитель премьер-министра Нодир Отажонов освобожден от должности, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на указ главы государства.



Он также оставил пост руководителя комплекса по вопросам развития машиностроения, автомобильной, электротехнической, оборонной, хлопкоперерабатывающей и легкой промышленности, стандартизации продукции.



Отажонов в понедельник был назначен на должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам развития экономических отраслей, осуществлению инвестиционной и внешнеторговой политики.



Напомним, что Отажонов занял пост вице-премьера в августе 2017 года. Ранее он возглавлял лизинговую компанию "Узсельхозмашлизинг", компанию "Узагротехсаноатхолдинг", а с 1993 по 2007 годы работал в системе Министерства финансов.



Отметим, что ранее в понедельник Элер Ганиев, работавший заместителем советника президента Узбекистана, был назначен вице-премьером по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.