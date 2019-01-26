Из Третьяковки вынесли картину А.Куинджи "Ай-Петри"

14:12 28.01.2019

Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи



Картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была похищена из Третьяковской галереи вечером в воскресенье, в день рождения великого русского пейзажиста. Полиция возбудила уголовное дело хищении предметов, представляющих особую ценность, и определила приметы злоумышленников.



Министр культуры России Владимир Мединский сообщил РИА Новости, что ведомство находится в тесном контакте с правоохранительными органами по расследованию похищения.



Неслыханное ограбление Третьяковки



Картину Архипа Куинджи смогли похитить с выставки, несмотря на то, что в музеях предусмотрены три уровня охраны.



"Это беспрецедентная история на самом деле. У нас три уровня охраны в ведущих музеях, да и вообще во всех музеях предусмотрено. Как такое произойти могло - лично у меня не укладывается в голове. Конечно, мы будем проводить самое тщательное и подробное расследование данного чрезвычайного происшествия", - сообщил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.



Кроме того, он поделился ощущением, что грабители действовали по сценарию известного фильма "Старики-разбойники". "Я не могу, честно говоря, припомнить случай такого дерзкого воровства! Знаете, все проводят аналогию с фильмом "Старики-разбойники", такое впечатление, что именно по сценарию этого фильма грабители готовились. Как такое может произойти? Еще раз повторю: не укладывается в голове", - сообщил Кононов РИА Новости.



Поиск виновных



Первая информация о случившемся поступила в РИА Новости от источника, который подтвердил пропажу полотна Куинджи. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия.



В это же время в Третьяковской галерее всех посетителей при выходе обыскивала полиция на предмет причастности к делу. Здание галереи при этом работало только на выход, два полицейских автомобиля прибыли на место происшествия. Внутри здания находились сотрудники Росгвардии, в том числе туристической полиции. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сказал РИА Новости, что охрану Третьяковки осуществляла служба безопасности самой галереи.



Третьяковская галерея подтвердила, что усилила меры безопасности не только на выставке Архипа Куинджи, но и на остальных площадках музея.



При этом, по сообщению пресс-службы Третьяковской галереи, охрана учреждения, которую осуществляют сотрудники Росгвардии и служба безопасности музея, работала в штатном режиме в момент похищения картины "Ай-Петри. Крым". Сотрудники полиции, по сообщению источника в силовых структурах, стали выяснять, куда и на чем мог скрыться похититель картины, исследуя записи с камер видеонаблюдения.



В Третьяковской галерее, по словам Кононова, началось внутреннее расследование в связи с кражей. "Конечно. Оно (расследование - ред.) уже фактически началось, оно идет сейчас в Третьяковской галерее. Завтра утром я буду в Третьяковской галерее, будем разбираться", - сказал он.



Минкультуры следит за расследованием похищения картины Куинджи



Источник в силовых структурах РИА Новости сообщил, что полиция провела опрос среди работников Третьяковки на причастность одного из них к преступлению.



Глава Минкультуры Владимир Мединский заявил РИА Новости, что министерство находится в тесном контакте с правоохранительными органами по расследованию похищения картины из Третьяковки.



"Сегодня, в предполагаемый по отдельным источникам день рождения Архипа Куинджи, в Третьяковской галерее около 18.00 была совершена кража работы художника "Ай-Петри. Крым". На месте продолжает работать оперативно-следственная группа, мы в тесном контакте с правоохранительными органами", - сказал министр.



Цена вопроса



Кононов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что похищенное полотно внесли в украденный реестр для того, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу.



Русский музей в Петербурге, в чьей постоянной выставке находится данная работа художника, подтвердил, что полотно застраховано, не уточнив сумму. В свою очередь, министерство культуры РФ поделилось подобной информацией. "Страховая стоимость картины 12 миллионов", - сообщили в пресс-службе ведомства.



Согласно материалам на портале госзакупок, экспонаты временной выставки Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Москве были застрахованы в якутской компании "Стерх". Согласно документам, застрахован 161 экспонат общей страховой стоимостью 3,2 миллиарда рублей и 15 миллионов долларов.



В Минкультуры рассказали о трех уровнях охраны в музеях



Эксперт Елена Титова сообщила РИА Новости, что стандарты безопасности не требуют подключения сигнализации к каждой картине. "Выставка Куинджи сделана качественно, хорошо организована, все охранные правила соблюдены. Стандарты безопасности не требуют подключения сигнализации к каждой картине, только к особо ценным экспонатам. Сигнализация дорогостоящая, масштабную выставку с большим количеством полотен не сделать, подводя к каждой сигнализацию", - сказала собеседница агентства.



Вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов в разговоре с РИА Новости поделился мнением, что систему охраны музеев необходимо совершенствовать, так как "любого можно обмануть".



При этом, глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров полагает, что похищенная картина Куинджи могла бы уйти с торгов за 1-2 миллиона долларов. "Куинджи - редкий художник, с его работами коллекционеры не спешат расставаться. Это знаковая работа. Непонятно, за сколько подобного рода работа могла бы уйти на аукционе, торги непредсказуемы. Думаю, цена бы была от 800 тысяч - миллиона долларов до двух, не думаю что больше", - рассказал собеседник агентства РИА Новости.