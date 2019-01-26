Кто, куда, зачем: в правительстве Узбекистана произошли серьезные кадровые перестановки

14:17 28.01.2019

В правительстве Узбекистана произошло несколько серьезных кадровых перестановок, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Элер Ганиев, ранее работавший заместителем советника президента Узбекистана, назначен заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.



На этом посту Элер Ганиев сменит Сухроба Холмурадова, который перешел на новое место работы. О его новой должности пока не сообщается.



Ранее Ганиев возглавлял Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли республики, занимал должность заместителя премьера и министра иностранных дел Узбекистана.

Сардор Умурзаков, ранее работавший председателем Ассоциации "Узчармсаноат", был назначен Министром инвестиций и внешней торговли.



Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан создается путем слияния Государственного комитета по инвестициям и Министерства внешней торговли.



Сардор Умурзаков родился 23 ноября 1977 года. Окончил Ташкентский государственный экономический университет (бакалавр) и университет Рединг (магистратура, Великобритания). Долгое время работал в банковской системе в Узбекистане и за рубежом – в Европейском банке реконструкции и развития (Лондон, Великобритания). Также Сардор Умурзаков работал в структуре финансовых органов, в частности, на руководящих постах в Казначействе.



Жамшид Ходжаев, ранее возглавлявший Министерство внешней торговли, назначен министром сельского хозяйства. На этой должности он сменил Баходира Юсупова, который назначен хокимом Касансайского района Наманганской области.



Ходжаев был назначен главой Министерства внешней торговли в конце 2017 года. В 2000 году окончил Ташкентский государственный экономический университет. Владеет английским, русским и турецким языками.



В Центральном банке Узбекистана Жамшид Ходжаев прошел профессиональный путь от ведущего специалиста Департамента по контролю валютных операций и внешних связей до директора Департамента по управлению международными резервами Центрального банка. Из 14 лет работы в структуре ЦБ Узбекистана 8 лет занимал руководящую должность.



Темир Исаев