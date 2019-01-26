В УПК Киргизии утяжелили статью за разжигание межнацвражды

14:54 28.01.2019

За разжигание межнаца в Интернете кыргызстанцам грозит реальный срок

28 января 2019 - Екатерина Улитина



За разжигание межнаца в Интернете кыргызстанцам грозит реальный срок



По новому кодексу за разжигание национальной, межрелигиозной, региональной и иной вражды можно получить до 7 лет лишения свободы, а если будут найдены отягощающие обстоятельства, то и 10 лет.



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Надо отметить, что статья за разжигание существовала и в старом кодексе и предусматривала почти такое же суровое наказание. Однако часто подозреваемых привлекали к ответственности по другой, более мягкой статье.



- До вступления в силу новых кодексов подозреваемых привлекали в основном по статье 226 часть 6 "Публичное одобрение террористической или экстремистской деятельности". По этой статье суд мог выбирать наказание – либо лишение свободы сроком от года до трех, либо штраф в размере от 100 до 200 тысяч сомов. В новых кодексах исключены штрафы, если вина будет доказана, обвиняемый получит реальный срок, - рассказал VB.KG начальник отдела Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Эрлан Бакиев.



Так, согласно уголовному кодексу, вступившему в силу с 1 января 2019 года, за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма грозит срок от 2,5 до 5 лет лишения свободы.



За возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) предусмотрено наказание от 5 до 6 лет лишения свободы.



В МВД КР рассказали, что за высказываниями кыргызстанцев в Интернете постоянно следят силовики.



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- Отдел кибербезопасности МВД ведет постоянный мониторинг сайтов и социальных сетей. Последние отслеживать намного сложнее, в этом нам помогают добровольцы из числа молодежи. Если они находят что-то подозрительное, сообщают сотрудникам, - продолжил Эрлан Бакиев.



Он добавил, что сотрудники отдела кибербезопасности МВД не читают личную переписку пользователей в мессенджерах. Если оскорбительную информацию рассылают по WhatsApp, милиционеры могут возбудить дело только после письменного заявления пострадавшего.



Отметим, что это не единственное новшество в УК. Так? из раздела "Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства" исчезли статьи за посягательство на жизнь или здоровье государственного или общественного деятеля, публичные призывы к изменению конституционного строя и финансирование экстремизма.