Бойцов ДАИШ вертолетами собирают на границе с Таджикистаном, - замМВД РФ Зубов

15:08 28.01.2019

В России рассказали об угрозе из Таджикистана



Боевиков ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в России) массово перебрасывают неизвестными вертолетами с территории Пакистана на границу Таджикистана - в сторону южных границ России. Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов, передает в понедельник, 28 января, РИА Новости.



"Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России", - пояснил чиновник.



По мнению Зубова, к приезжим из Узбекистана и Таджикистана, несмотря на то, что они стали придерживаться более законопослушного поведения, требуется повышенное внимание со стороны правоохранительных органов. Он объяснил это той идеологией и устремлениями, которые "они сюда завозят".



В декабре сообщалось, что в 2018-м в России были ликвидированы 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп. ФСБ пресекла деятельность 37 ячеек, которые готовили теракты в Дагестане, Ингушетии, Чечне, а также в Ставропольском крае.



По данным ведомства, наибольшее количество проявлений терроризма, как и прежде, фиксировалось в Северо-Кавказском федеральном округе. При этом международные организации предпринимали попытки распространения террористической активности и на другие регионы страны, в том числе привлекая в качестве исполнителей преступлений террористической направленности мигрантов из стран Центральной Азии.