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|Умер член ГКЧП ветеран войны с Японией Александр Тизяков
16:10 28.01.2019
В субботу на 93-м году жизни умер член ГКЧП, бывший директор Машиностроительного завода имени Калинина (МЗиК) Александр Тизяков, сообщает мэрия Екатеринбурга.
"Прощание с Александром Тизяковым пройдет 29 января в ДК имени Лаврова с 10.00 (8.00 мск). Он будет похоронен на Широкореченском кладбище", – передает сообщение мэрии РИА "Новости".
Депутат Госдумы Андрей Ветлужских заявил, что Тизяков был человеком-легендой и своим учителем.
Тизяков родился на территории нынешнего Татарстана. В 9-м классе был призван на фронт на войну с Японией.
С 1956 по 1991 год работал на МЗиК, где начинал технологом и вырос до генерального директора. Под его руководством было создано и поставлено на вооружение более 20 видов зенитно-ракетных комплексов, в том числе ЗРС С-300В.
С 18 по 21 августа 1991 года Тизяков был членом ГКЧП. Был арестован по делу об антигосударственном заговоре. В январе 1993 года он был освобожден из-под стражи, в феврале 1994 года амнистирован.
Сергей Гурьянов