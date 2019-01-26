В Хорезме откроется филиал прославленного UTM (Технологического университета Малайзии)

17:07 28.01.2019

Делегация Хорезмской области во главе с хокимом Фарходом Эрмановым провела переговоры с ректором Технологического университета Малайзии (Universiti Teknologi Malaysia,UTM) Вахидом бин Омаром.



В ходе встречи с руководством UTM малазийская сторона была ознакомлена с проводимыми в Узбекистане реформами в сферах образования, здравоохранения, молодежной политики и социально-экономического развития. Была представлена информация об открытых по инициативе руководства нашей страны 13 новых высших учебных заведениях, включая филиалы зарубежных университетов.



По итогам встречи достигнута принципиальная договоренность о выработке "Дорожной карты" по сотрудничеству между хокимиятом Хорезмской области и Технологическим университетом Малайзии в сфере повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и обмена студентами, а также подписано соглашение между хокимиятом Хорезмской области и UTM о внедрении программ бакалавриата и магистратуры малазийского вуза по направлениям инжиниринг, информационные технологии, фундаментальные науки и менеджмент по модели франчайзинга на базе соответствующего вуза Хорезмской области с последующим открытием филиала UTM.



UTM является высшим государственным образовательным учреждением, который был основан в 1904 году. В настоящее время согласно статистике QS World University Rankings UTM занимает 228-е место и 47-е место среди вузов Азии по версии QS Asian University Rankings. Ежегодно данный вуз оканчивают более 12 тыс. студентов



В состав UTM входит 5 факультетов (факультеты искусственной среды и геодезии, фундаментальных наук, социальных и гуманитарных наук, инжиниринга, технологии и информатики), Международная школа бизнеса им. Азмана Хашима и Малайзийско-Японский международный технологический институт.