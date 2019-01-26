Бывший посол Узбекистана в Украине Абдуалиев назначен заместителем министра иностранных дел

17:37 28.01.2019

В Министерстве иностранных дел произошло кадровое назначение.



По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, бывший посол Узбекистана в Украине Алишер Абдуалиев стал заместителем министра иностранных дел.



Напомним, с сентября 2012 года Алишер Абдуалиев работал чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Украине.