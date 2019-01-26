 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бобозода назначен руководителем Агентства по экспорту, Файзуллозода - министром промышленности Таджикистана
17:57 28.01.2019

Указом президента теперь уже бывший министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шавкат Бобозода назначен главой Агентства по экспорту республики. От должности министра он был освобожден сегодня постановлением президента.

В прошлом году правительство Таджикистана для повышения экспортного потенциала страны создало новую структуру - Агентство по экспорту при правительстве РТ.
Новым министром промышленности назначен Заробиддин Файзуллозода, который до этого занимал должность начальника Главгеологии страны. Его замами назначены Содикджон Абдукаримзода и Умед Солехзода.

В свою очередь, Илхомджон Оймухаммадзода, освобожденный сегодня от должности директора Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук Республики Таджикистан и стал начальником Главного управления геологии при правительстве Республики Таджикистан.

Его новыми заместителями назначены Исомуддин Холзода (первый заместитель), Сарвар Иброхимзода и Алимахмуди Ализода.

Новым директором Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук Республики Таджикистан назначен Пулод Аминзода.

Своими указами глава государства также сменил глав районов Шохмансур, Айни, Деваштич и города Рогун.

Указом президента Низом Хакимзод освобожден от должности председателя района Шохмансур города Душанбе. На его место исполняющим обязанности назначен Билол Иброхим, который ранее был председателем города Рогун, также освобожденный сегодня от этой должности.

В свою очередь, исполняющим обязанности председателя города Рогун назначен Сулаймонзода Музаффар

Неъматулло Рахматуллозода снят с поста главы Айнинского района Согдийской области. На его место назначен Муким Муродзода.

Исполняющим обязанности председателя района Деваштич Согдийской области своим указом президент назначил Сулаймона Зиезода.

Кадровые изменения также произошли в структурах суда республики

Указами президента Давлатманд Рахимзода освобожден от должности судьи Хатлонского областного суда, а Бахтиер Саидзода от должности судьи в района Джалолиддини Балхи Хатлонской области.

С формулировкой "в связи с переходом на другую работу" постановлением президента от занимаемых должностей освобождены первый замначальника Главного управления геологии Рахмонбек Бахтдавлатов, заместители начальника этого управления Мархабо Абдуллоева, Абдусалом Махмадалиев.

Постановлением главы государства также с вышеуказанной формулировкой со своего поста снят замначальника Службы по госнадзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору Шариф Худобахш. Другим постановлением он назначен заместителем министра энергетики и водных ресурсов.

Распоряжением президента Юсуф Маджиди освобожден от должности начальника управления стратегического планирования и реформ Исполнительного аппарата президента Таджикистана и назначен заместителем министра финансов Республики Таджикистан.

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Источник - news.tj
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