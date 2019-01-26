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Китайская угроза: готовится "великое ограбление" на 251 миллиард долларов
18:50 28.01.2019

Иван Данилов

Американский миллиардер и влиятельный политический активист Джордж Сорос использовал свое выступление на форуме в Давосе, чтобы провести жесткую медийную атаку лично на председателя КНР Си Цзиньпина и на все китайское руководство в целом. Многочисленные комментарии, опубликованные в мировых СМИ, обращали внимание аудитории в основном на геополитические аспекты этой "перчатки", которую американский олигарх публично бросил руководству китайской компартии, но у конфликта между Соросом и Си есть не только политические, но еще и очень серьезные экономические мотивы. Было бы крайне наивно смотреть на ситуацию исключительно с точки зрения идеологического противостояния, в то время как глубинные аспекты конфликта очевидным образом связаны с борьбой за серьезнейшие финансовые потоки. По очень консервативным оценкам, "цена вопроса", который поднял Сорос в Давосе, - это куш в 251 миллиард долларов. И это только если ограничиться горизонтом планирования до 2025 года.

А если посмотреть на ситуацию в более долгосрочной перспективе, то суммы получаются абсолютно астрономические. Особенно если учитывать колоссальные возможности для заработка, которые откроются для тех, кто победит в соревновании за контроль над ключевыми технологическими и инфраструктурными проектами, упомянутыми американским олигархом во время выступления.

Речь Джорджа Сороса на форуме в Давосе была посвящена критике лично председателя Си, российского президента Путина и китайских технологических компаний. Ключевое отличие от предыдущих гневных филиппик в исполнении американского олигарха заключается в смене приоритетов: если раньше главным врагом и угрозой был Владимир Путин, то теперь внимание Сороса переключилось на китайское руководство и китайские технологические компании. Попутно, кстати, досталось и президенту США: Трамп был обвинен в том, что он ведет торговую войну со всем миром, а нужно сконцентрироваться на победе в торговой войне с Китаем.

Главная цитата из выступления Сороса, на которую обратили внимание все мировые СМИ, только на первый взгляд кажется политической: "Китай - не единственный авторитарный режим в мире, но он самый богатый, сильный и самый передовой в технологическом плане". Сказав это, Сорос добавил, что эти обстоятельства делают лидера КНР "самым опасным противником открытых обществ", так как "инструменты контроля, разработанные с помощью искусственного интеллекта", позволяют "авторитарному режиму получить преимущества".

Ключевое слово в данном случае не "авторитарный" (в смысле режим), а "преимущества" (в смысле - технологические преимущества).

На самом деле самая важная цитата из выступления олигарха совсем другая и она связана с его личной обидой и экономическими интересами: "В прошлом году я все еще считал, что Китай должен быть глубже вовлечен в структуры глобального управления, но с тех пор поведение председателя Си, на мой взгляд, изменилось [...] Моя позиция сейчас заключается в том, что вместо того, чтобы вести торговую войну практически со всем миром, США нужно сконцентрироваться на Китае. Китайские компании ZTE и Huawei легко отделались, а вместо этого США должны их давить. Если эти компании будут доминировать на рынке сетей 5G, то они окажутся недопустимым риском для всего остального мира".

Стоит особо подчеркнуть, что единственное конкретное и реализуемое требование, выдвинутое олигархом в Давосе, заключалось в том, чтобы против китайских технологических компаний были применены абсолютно нерыночные методы административного воздействия и ограничения конкуренции.

Надо быть крайне наивным, чтобы на полном серьезе верить в то, что Сороса, профессионального финансового спекулянта, известного умением зарабатывать на экономических проблемах разных стран, действительно волнует борьба за свободу рядовых граждан планеты от государственного контроля, осуществляемого с помощью высоких технологий. Более того: сама попытка американского олигарха провести черту между "авторитарным китайским надзором" и "открытыми западными обществами" выглядит нелепо, ибо по уровню тотального онлайн-надзора так называемые свободные страны Запада местами превосходят самые смелые фантазии Джорджа Оруэлла. В этом контексте можно вспомнить как информацию Эдварда Сноудена, так и более свежие инциденты: например, недавний случай в Великобритании, когда лайк, оставленный под неполиткорректным стихотворением, моментально привел к тому, что к его автору явилась полиция.

Гораздо более рациональное объяснение позиции Сороса связано с тем, что, по оценке исследовательской компании Netscribes, размер рынка сетей стандарта 5G уже к 2025 году будет составлять 251 миллиард долларов, и это далеко не самая оптимистичная оценка. Более того, как признался сам Сорос, еще в прошлом году он был фактически лоббистом Китая, выступающим за все более широкий доступ КНР к различным международным структурам, и тогда у американского олигарха не было никаких вопросов и претензий к Huawei или ZTE. Вполне очевидно, что в политике китайского руководства за прошедший год не произошло каких-то радикальных изменений, на которые жалуется Сорос, и это оставляет только одно логическое объяснение: с ним не захотели делиться и теперь он просто мстит, причем старается сделать это под излюбленным предлогом борьбы за свободу и права человека. А еще нельзя отделаться от мысли, что миллиардер-спекулянт, вероятно, уже купил акции тех американских или европейских компаний, которые заработают десятки миллиардов долларов в том случае, если с мирового рынка под лозунгом борьбы с тоталитаризмом будут убраны китайские компании Huawei и ZTE. С учетом биографии самого Сороса было бы странным, если бы он поступил любым другим образом, особенно с учетом того, что сети стандарта 5G - это своего рода "ключи" к интернету будущего, к полноценному "интернету вещей" и многим другим цифровым сервисам, которые сейчас невозможны, а в будущем будут приносить колоссальные доходы.

К сожалению, по крайней мере на рынках западных стран у Сороса есть все шансы добиться своего: он и его союзники действительно смогут выдавить с торговых площадок китайские высокотехнологичные компании, причем уже очевидно, что на Huawei и ZTE каток не остановится. Для России это имеет одно важное последствие: все проекты, в том числе национального уровня, исходящие из возможности и желательности создания высокотехнологичных компаний, которые якобы будут зарабатывать деньги на западных рынках, по сути фейковые и абсолютно нереализуемые. На Западе сейчас забанили бы не только китайский Huawei, но и российский "Газпром", но не могут этого сделать из-за того, что российский газ (и нефть) невозможно поставить под эмбарго без тяжелейших экономических последствий. Нужно учитывать, что эпоха глобальных рынков заканчивается, и за ближайшие несколько лет наши западные партнеры окончательно добьют систему глобальных рынков. Это значит, что на европейских и американских площадках нас никто не ждет и ждать не будет и что нужно уже сейчас участвовать в построении альтернативных систем мировой торговли, несмотря на то что все соросы мира будет ей ставить палки в колеса.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548690600
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