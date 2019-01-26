Папа Римский Франциск выступил за сексуальное образование в школах. Скоро заведет себе маму?

18:52 28.01.2019

Глава католической церкви Папа Римский Франциск выступил за сексуальное образование в школах. Очередное заявление на тему полового воспитания и секса он сделал на борту самолета по дороге из Панамы, где находился с апостольским визитом.



"Секс - дар божий, это дар любить", – сказал понтифик. Он подчеркнул, что выступает за объективное образование в этом вопросе "без идеологических штампов", и что "правильное преподнесение темы помогает раскрывать лучшее в людях".



Между тем, он исключил изменения римско-католического правила, требующего безбрачия священников. "Я не согласен с теми, кто говорит, что необязательное безбрачие должно быть разрешено", – заявил глава католической церкви.



Несколько месяцев назад на встрече с верующими во Франции Папа Римский также назвал секс "великим даром божьим" и посоветовал не стесняться говорить о нем. В ответ протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, заявил, что "божьим даром" может считаться лишь секс в браке, а секс, как получение удовольствий вне брака – "есть грех, причем смертный".