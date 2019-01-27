 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УзбАферюги. В сети выложили три разные подписи главы Ферганы в документе о сносе домовУзбАферюги. В сети выложили три разные подписи главы Ферганы в документе о сносе домов
00:05 29.01.2019

Ранее неоднократно освещалась ситуация в Фергане по сносу домов в центре города, в которых еще живут люди.

Накануне местные издания опубликовали фото трех разных подписей хокима города о разрешении на снос.

Напомним, что семьи в этих домах отказываются переезжать в предоставленные им взамен квартиры, объясняя это тем, что предлагаемые им новые дома "некачественные, дешевые и находятся за пределами центра города". Подлежащие сносу дома расположены в самом центре города.

Жители требуют, чтобы им предоставили квартиры в центре города, даже если они меньше по площади и ниже по стоимости. Или же, чтобы им предоставили денежную компенсацию.

Однако местные власти отказались предоставить компенсацию за квартиры, объясняя это тем, что предоставляемые им взамен квартиры по улице Регистана, "новые и больше по площади".

24 января несколько семей выступили с видео-обращением к президенту Шавкату Мирзиееву, в котором жалуются на действия местных властей.

Источник - CA-NEWS
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