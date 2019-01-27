 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Туркменистане снова начали рубить бороды
00:13 29.01.2019

В Туркменистане уже довольно длительное время действует неофициальное правило, согласно которому мужчинам, не достигшим 40 лет, запрещается отращивать бороду, передает Хроники Туркменистана.
Периодически, по всей вероятности после устных распоряжений начальства, полицейские начинают отлавливать мужчин с бородой и требовать побриться.

Сейчас в Ашхабаде кампания по борьбе с бородами вновь активизировалась.

Полицейские останавливают небритых молодых людей на улицах, забирают в участки и требуют сбрить бороду. Часто бывают случаи вымогательства взяток. Полицейские заявляют мужчинам, что отпустят их, только если они заплатят 100 манатов, иначе найдут причину выписать штраф. По неподтвержденным пока данным, в некоторых случаях в отделениях задержанные подвергаются избиениям и унижениям.

Останавливают также водителей автомобилей. Как рассказал корреспонденту "Хроники Туркменистана" один из задержанных, инспектор службы дорожного надзора полиции остановил его автомобиль и потребовал предъявить водительское удостоверение. Убедившись, что мужчине еще нет 40 лет, инспектор спросил почему он носит бороду и заявил, что это не разрешено ("болонок").

Водитель сказал, что он нигде не слышал и тем более не читал о подобном запрете. На что инспектор ответил, что незнание законов не освобождает от ответственности и потребовал ехать за ним в отделение полиции.

Там задержанному еще раз сообщили, что бороду можно отращивать только по достижении 40 лет и заставили идти в ближайшую парикмахерскую, чтобы ее сбрить.

– Пока не сбреешь бороду, удостоверение не получишь, – заявил дежурный офицер полиции.

Мужчине пришлось подчиниться. После этого водительское удостоверение ему вернули и отпустили.

По просьбе собеседника мы не можем назвать место и время задержания, а также номер полицейского участка.

Работающим мужчинам любого возраста, причем не только в государственных учреждениях и организациях, грозит увольнение, если они начнут отращивать бороды.

Достоверно о причинах запрета на ношение бороды неизвестно, по одной из самых распространенных версий власти видят в этом признак принадлежности мужчин к исламистским течениям.

Источник - CA-NEWS
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