Пробурив дно Арала (бывший остров Возрождения) ученые нашли... пресную воду

00:16 29.01.2019

На высохшей части Арала нашли пресную воду



В юго-западной части Аральского моря на бывшем острове "Возрождения" в Каркалпакстане нашли пресную воду, сообщает УзА.



По сообщению агентства, эта территория расположена на высохшей территории Аральского моря. воду нашли на глубине 260-280 метров. на дне бассейна Южного Аральского моря.



"Выход воды составляет 7 литров в секунду, при минерализации 3 грамма и жесткости 6 миллиграмм", - сообщило агентство.



По словам руководителя Гидрогеологической экспедиции Приаралья Шавката Олимова, родники с источником пресной воды, пригодной к употреблению, охватывают Чимбайский, Тахтакупирский и Караузакский районы Каракалпакстана.



26 января состоялось торжественное мероприятие с участием местных и республиканских чиновников в связи с подачей пресной воды.



Чиновники заявили, что возврат пресной воды на территории бывшего моря постепенно улучшит тяжелую экологическую ситуацию Приаралья.