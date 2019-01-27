 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане есть люди, которые подкармливают снежного человека
00:47 29.01.2019

Российский ученый Игорь Бурцев: "В Казахстане есть люди, которые подкармливают снежного человека"

Легенда криптозоологии – российский ученый Игорь Бурцев – объехал полмира в поисках снежного человека. Кандидат наук выяснил, что в Казахстане йети живет на особом положении. Некоторые сельчане его подкармливают и даже защищают.

В советские годы нынешний глава Международного центра гоминологии Игорь Бурцев организовал десятки экспедиций в поисках доказательств существования снежного человека. Он и сейчас держит руку на пульсе событий. Несмотря на преклонный возраст (ученому 68 лет), он готов приехать в Казахстан, где собрал большое количество материалов, доказывающих существование йети.

Первым в СССР снежного человека начал изучать профессор Борис Поршнев. Он же дал ему название – реликтовый гоминоид. Продолжил его дело Игорь Бурцев. В 1965 году он вместе с супругой участвовал в экспедиции по поиску йети в Кабардино-Балкарии, в 1970 году – в Азербайджане. Потом были экспедиции в Йемен, Абхазию, Таджикистан и США. Пожалуй, на земле нет такого места, где бы Игорь Бурцев не искал снежного человека.

А еще он участвовал в поисках потомков таинственной Заны и ее захоронения. Сейчас ДНК снежной женщины, которая была приручена людьми в Абхазии и даже родила детей от обычного мужчины, исследуют норвежские ученые.

Также на счету Бурцева совместная экспедиция по Казахстану с японскими исследователями. Снежного человека они искали вблизи Талгара.

– В Казахстане снежный человек контактирует с местным населением, – поведал "ЭК" Игорь Бурцев. – Например, в Жамбылской области на границе с Кыргызстаном есть село, где местный житель регулярно встречается с йети. Он его подкармливает. Есть такие люди и в Талгаре.

– Снежные люди разумны?

– Они не просто разумны, у них даже есть своя письменность. Они общаются рунами. А еще оставляют послания при помощи поломанных веток деревьев. Сельчане называют их киік-адам, то есть человек-сайгак. В том же Талгаре один житель освоил их письменность и общается со снежными людьми при помощи рун.

– Многие доказательства существования снежного человека, в частности знаменитая видеозапись Роджера Паттерсона с удаляющимся йети, были обнародованы с вашей помощью. У вас есть подобные материалы, касающиеся Казахстана?

– У меня их очень много. Например, есть фотографии следов снежного человека в Заилийском Алатау. А еще грот, где йети хоронят своих покойников. В Талгаре я нашел такую пещеру. Вход в нее закрыт валуном весом в полтонны. Очень много материалов, доказывающих существование снежного человека, есть и в казахстанской части Алтая. Тот случай с классом, конечно, стал известен всему миру (в 2011 году ученики пятого класса вместе с учителем Далелханом Биляловым видели в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области семью снежных людей. – Авт.). Я хотел бы продолжить исследования в Казахстане. Но, к сожалению, все упирается в финансы. Если бы нашелся спонсор, который бы организовал новую экспедицию, я готов выехать. У меня есть зацепки.

– И все-таки снежный человек – это кто?

– Мне кажется, у них инопланетное происхождение. Это очень серьезный вопрос. Я полвека изучал все версии и пришел именно к такому выводу.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548712020
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