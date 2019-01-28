 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"То, что Таджикистан не сможет сдержать ни ИГИЛ, ни Талибан – факт", - С.Гончаров
01:17 29.01.2019

Эксперт: Таджикистан не сможет сдержать ни ИГИЛ, ни талибов

"Таджикистан – это не та страна, которая способна противостоять внешней угрозе. Необходимо усилить российские войска, которые там находятся, чтобы они смогли отразить атаки с территории Афганистана", – заявил газете ВЗГЛЯД ветеран спецслужб Сергей Гончаров, комментируя сообщения о возможном выводе войск США из Афганистана.

"То, что Таджикистан не сможет сдержать ни ИГИЛ, ни Талибан* – факт. После того, как Россия в ходе боев в Сирии навела там с ИГИЛ определенный порядок, многие бандиты переместились в Афганистан. Теперь ИГИЛ в сочетании с афганскими талибами представляют угрозу не только для Таджикистана, но и для всего мирового сообщества", – сказал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Для России это двойная опасность, так как накаченная игиловским экстремизмом публика на южных рубежах, может реально проникать в Таджикистан. Это так называемое наше "подбрюшье" всегда было для нас опасно", – сказал он.

Во времена СССР наркотрафика в нашу страну не было, напомнил эксперт. "Но американцам выгодно, чтобы трафик шел через Россию, и на сегодня Россия остается самым большим потребителем этой афганской "продукции". Когда мы ставили этот вопрос перед Таджикистаном, это там многим не понравилось. Каждый средней руки начальник – военный ли, гражданский, вплоть до руководящего состава, имел свою долю в бизнесе", – возмущается Гончаров. – В этом случае мы имеем ситуацию, когда мы охраняем границы, а все остальное – это проблемы властей Таджикистана".

Как стало известно в понедельник, представители США и радикального движения Талибан (запрещено в РФ) достигли принципиальных договоренностей о рамках мирного соглашения, согласно которому боевики обязуются не укрывать террористические группировки на афганской территории, что может привести к полному выводу американских войск из страны в обмен на перемирие и переговоры между талибами и Кабулом. Об этом заявил в интервью газете The New York Times специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на состоявшихся на прошлой неделе переговорах с талибами в Дохе.

Вашингтон серьезно настроен на вывод войск США из Афганистана, заявлял ранее глава Госдепа Майк Помпео.

Как предупредил в понедельник замминистра внутренних дел Игорь Зубов, боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" неизвестными вертолетами перебрасываются с территории Пакистана на границу Таджикистана; у южных границ России может готовиться масштабная провокация с "выдавливанием" беженцев.

Впрочем, Гончаров уверен, что угроза "выдавливания беженцев" из Афганистана будет нейтрализована, поскольку спецслужбы отслеживают ситуацию. "Полагаю, что наше правительство, Минобороны осведомлены об обстановке и думают, как бы обезопасить наши южные рубежи", – подытожил эксперт.

Александр Колпаков

28 января 2019,

Источник - vz.ru
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