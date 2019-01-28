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Филадельфийский союз Михаила Саакашвили. Экс-президент формирует "армию" для возвращения в Грузию, - Ю.Рокс
08:22 29.01.2019

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не отказался от мысли вернуться к власти на родине. В этом, по плану, ему должна помочь грузинская диаспора, раскиданная по всему миру. Саакашвили объявил о создании движения "Вместе – домой!" в Филадельфии. Бывший глава Грузии призвал соотечественников забыть о налаженном за рубежом быте, объединиться, вместе вернуться домой и вернуть ему бразды правления страной.

Очередная встреча Михаила Саакашвили с соотечественниками состоялась в Центре культуры украинской диаспоры в Филадельфии. Сюжет оппозиционного телеканала "Рустави-2" об этом неуловимо напомнил одно известное собрание в Старгороде, на котором был учрежден "Союз меча и орала". Или некоторые сцены из "Короны Российской империи".

Эмиграция. Ностальгия. Недавний президент, потерявший возможность жить на родине из-за нескольких уголовных дел, возбужденных новой властью, и надеявшийся вернуться в случае победы своего ставленника на недавних выборах президента Грузии. Растаявшая во втором проигранном туре президентских выборов надежда. Нежелание сопартийцев по "Национальному движению" действовать – блокировать правительственные офисы и транспортные артерии, провоцировать общегражданское неповиновение, парализовать всю страну.

В телефонных разговорах, слитых в Интернет под занавес избирательной кампании, на призывы человека с голосом, похожим на голос Саакашвили, устроить беспорядки собеседники отвечают, что без денег ничего не получится. "Похожий голос" то требует начать их любой ценой, а "без денег и внимания потом не оставлю", то в сердцах обращается к примеру соседней Армении: "У Пашиняна даже на бензин для заправки своей машины денег не было, без одной копейки все перевернул! И у нас получится!" Но впустую. Отметившись выступлением в день инаугурации победившей в выборах Саломе Зурабишвили, "националы" пообещали не расходиться по домам до тех пор, пока не добьются смены власти… и разошлись по домам.

Еще больше, должно быть, разочарован Саакашвили бывшими единомышленниками, отколовшимися от "Нацдвижения" в "Европейскую Грузию". Они изначально заявили, что ничего и слышать не желают об уличной борьбе, а будут противостоять властям по возможности в парламенте. В условиях, когда одна часть противников властей Грузии не может устроить акции протеста, а другая и вовсе не хочет, бывший президент пытается найти новую опору, верящую в него и готовую к мобильным действиям. В таком качестве он выбрал грузинских эмигрантов последней волны.

Возможно, Саакашвили сделал верный ход. Но сейчас в это верится с трудом. Люди покинули Грузию или ради учебы, или в поисках лучшей участи, гонимые заботой о детях и внуках, желанием создать им качественные условия для жизни. О нелегалах речи нет, они за рубежом либо живут в лагерях в ожидании судебного решения, либо растворяются в массе и ведут себя тише воды ниже травы и от мероприятий, которые могут выдать, держатся на очень почтительном расстоянии.

Эмиграция – процесс тяжелый, болезненный, зацепиться и получить легальное право на проживание в США или в какой-либо развитой европейской стране для граждан Грузии дело по нынешним временам почти невозможное, сопряженное с чудом. Многие ли из тех, кому повезло, откажутся от выпавшей "козырной карты" и вернутся обратно, чтобы бороться за смену власти акциями, сопряженными с общеизвестными рисками?

В информационном выпуске "Рустави-2" молодая женщина с девочкой на руках рассказала Саакашвили, что уехала из Грузии только ради того, чтобы обеспечить "вот этому ребенку нормальную жизнь", но хочет, чтобы "нормальная жизнь у этого ребенка была в Грузии", а потому "готова вернуться и бороться за это". В первую половину "сентенции" верится охотно. Во вторую, касающуюся возвращения, почему-то не очень.

Бывший президент признался филадельфийским грузинам, что импульс для борьбы с режимом Бидзины Иванишвили ему придали события в Венесуэле. Саакашвили сообщил, что знаком со многими лидерами венесуэльской оппозиции, "последние годы неустанно работавшими во многих странах, чтобы сменить режим на родине". "Их опыт надо использовать… Мы с эмигрантами прибудем мирно в Грузию и широким фронтом опять-таки мирно, как это произошло в Армении, выступим против сегодняшних властей во главе с российским олигархом Бидзиной Иванишвили… Мы начинаем движение грузинской эмиграции – "Вместе – домой" – и согласуем конкретную дату, когда это произойдет. Естественно, я приеду вместе с эмигрантами в Грузию, и мне понадобится всего 72 часа, чтобы сменить сегодняшнюю феодальную власть", – заявил Саакашвили.

Тут волей-неволей возникает вопрос – что мешало вернуться месяц-полтора назад во время избирательной кампании в наэлектризованную обстановку, когда в части общества существовал протестный заряд? Уголовные дела, по которым он при возвращении в Грузию будет сразу арестован в аэропорту? Отвечая на заданный второй вопрос, Саакашвили сказал, что готов к жертвам. "Я готов разделить судьбу первого президента Звиада Гамсахурдиа", – объявил он.

Не исключено, что всплеск активности Саакашвили связан с кризисом в правящей "Грузинской мечте" (ГМ). Напомним, что в Тбилиси в течение нескольких дней проходит съезд или собрание верхушки партии при участии председателя ГМ Бидзины Иванишвили (см. "НГ" от 24.01.19). Накопившиеся противоречия в партии угрожают расколом. Иванишвили пытается урегулировать ситуацию, но, судя по всему, пока не удачно. Один из лидеров ГМ Гиоргий Вольский после второго дня собрания все еще не исключал распада партии на две части. Таким образом, Саакашвили мог решить, что настало подходящее время для нанесения удара.

Бывшего президента, по его же словам, ведет не жажда реванша или мщения, а только боль за Грузию, которую "уничтожает Иванишвили". По словам Саакашвили, Иванишвили планирует закрыть "Рустави-2", ввести ограничения на Facebook через закон о клевете. "Выборы в Грузии он уже аннулировал… за этот год он приберет к рукам весь бизнес. Его цель – овладеть "ТВС-банком", "Банком Грузии", руставским "Азотом". Он уже прибрал к рукам лесоматериалы, цементный бизнес, порты в Батуми и Поти, сейчас хочет через ТВС-банк завладеть строящимся портом Лазика (Анаклия)…" – раскрыл планы самого богатого грузина Саакашвили. По его словам, остановить Иванишвили может только он с помощью эмигрантов, времени для раздумий нет и пора действовать. Следующий уже всеобщий конгресс эмигрантов, по словам Саакашвили, состоится 10 февраля в бельгийском Льеже, и тогда же начнутся действия.

В Тбилиси собрание в Филадельфии называют шоу одного человека, которое понадобилось ему в лучшем случае для напоминания о себе. Абсурдность возвращения в Грузию тысяч человек для организации госпереворота очевидна. Для этого у экс-президента нет ни политических рычагов, ни финансовых ресурсов, ни технических средств. В любом случае жаль, что некогда талантливый политик занят тем, чем занимался в Филадельфии.

Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
28.01.19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548739320
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