Гоблины у власти. Рос"правительство" Медведева и его медвежата

08:57 29.01.2019 Секс-скандал в "Росгеологии" пролил свет на шокирующую кадровую политику

"Я в среду еду с шефом к Михельсону. Возьми полотенце, протри мне спину"



В Сети набирает популярность скандальное видео с участием, как предполагается, первого замдиректора стратегического предприятия "Росгеология". Проблема не только в мате, хамстве и сексе с подчиненными, но и в том, что такой человек в принципе оказался на столь важном посту, несмотря на криминал в биографии. А что именно помогло ему достичь подобных высот, догадаться нетрудно.



Первая половина видео настолько изобилует матерными выражениями, что даже просто "запикать" их – тяжкий труд, работа почти хирургическая. Человек, очень похожий на первого заместителя гендиректора "Росгеологии" Руслана Горринга и говорящий о себе в третьем лице как о Руслане Израиловиче, ведет стрим, проще говоря, играет в многопользовательскую онлайн-игру PUBG и живо комментирует этот процесс. Например, объясняет, кого он, как, в какие отверстия и насколько больно оприходует.



Видимо, чтобы у свидетелей не возникло ощущения стилистического разрыва между интеллигентными очками Руслана Израиловича и его гопнической лексикой, он уточняет, что "среди урок жил" и "умеет фильтровать".



Есть мнение, что Руслан Израилович кому-то при этом угрожает физической расправой, однако нельзя исключать, что все его выпады – обычный "понтогон" и относятся к сугубо внутриигровым делам.



Кстати, геймеры, к которым газета ВЗГЛЯД обратилась за комментариями, заявили, что Руслан Израилович в тонкостях арсенала PUBG разбирается "как лох".



В общем, интерес вызывают не угрозы, а то, что пост первого заместителя гендиректора "Росгеологии" – государственного холдинга, созданного указом президента, отнесенного к числу стратегических и отвечающего за разведку полезных ископаемых – занимает настолько импульсивная личность.



Когда стрим сменяется разговором по скайпу, зрители узнают о первом заместителе директора "Росгеологии" и самой "Росгеологии" гораздо больше интересного. Например, то, что Руслан Израилович имеет множественные сексуальные отношения со своими подчиненными, которых называет "кошками" или "кошаками". И то, что одна из подчиненных была уволена за то, что не смогла заказать Руслану Израиловичу перелет первым классом и ему пришлось довольствоваться бизнесом.



Впрочем, начальник быстро сменил гнев на милость, дал прибавку и перевел в подразделение, чтобы подчиненная ему "стучала". Но качеством этого "стука" Руслан Израилович не удовлетворен.

Также примечательно упоминание (по форме – хвастовство) встречи стримера с главой "Новатека" Леонидом Михельсоном, которого журнал "Форбс" в 2016–2017 годах называл самым богатым человеком России с состоянием в 14,4 миллиарда долларов. Прозвучало оно так:



"Я в среду еду с шефом к Михельсону. Знаешь, про какого Михельсона я говорю? Такой крутой чувак есть. Посмотрите в списке самых богатых людей в мире. Возьми полотенце, протри мне спину".



Все это дает сразу несколько поводов для разговора. Например, о том, не слишком ли болтливо руководство "Росгеологии" в вопросах своих рабочих контактов. И как государственный холдинг дошел до того, что в кадровом отношении воспринимается замом гендиректора примерно как бордель (реплики о социальном зле харассмента и вайнштейнинга прилагаются). Однако разговора по сути не получилось.



В пресс-службе руководства "Росгеологии", узнав, что на тему стримерского скандала с ними хочет пообщаться журналист газеты ВЗГЛЯД, бросили трубку, а при последующих звонках уже другой голос всячески отрицал свою причастность к "Росгеологии". Схожим образом поступали другие заместители гендиректора: сперва – обрыв связи, потом – молчание. Дозвониться до самого Руслана Горринга нам тоже не удалось.



Вполне возможно, что утечка видео в Сеть – это чья-то месть. По крайней мере, легко представить, что у Горринга имеются как личные, так и профессиональные недоброжелатели. Как бы там ни было, сам скандал гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Это не проблема "морально-нравственного облика" конкретного Руслана Израиловича. Это проблема системная.



Информации об этом человеке в Сети крайне мало. Среди популярных запросов в Яндексе фигурирует "руслан горринг личная жизнь" и "руслан горринг ингуш". При чем здесь вообще ингуши и почему прошлое стримера окутано туманом, стало понятно позднее.



Издание Daily Storm провело собственное расследование, по итогам которого выяснилось, что настоящие ФИО Руслана Израиловича Горринга – Руслан Магомедович Ганижев. И есть вполне убедительная версия, зачем ему понадобилась конспирация.



В 2011 году газета ВЗГЛЯД уже писала о Руслане Ганижеве. Тогда он являлся помощником председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина. И был задержан вместе со своим шефом по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 5 млн 250 тысяч рублей.



По информации источника DS в правоохранительных органах, уже год спустя в Ингушетии Ганижев получил новый паспорт и права на фамилию Горринга. Факт смены им фамилии подтверждает бывшая жена – Хэди Сагова.



В биографии Горринга-Ганижева на сайте "Росгеологии" этот период его жизни освещен скупо: "В 2011–2014 гг. занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах". В 2015-м стример стал заместителем генерального директора стратегического холдинга и руководителем операционного блока. А осенью 2018-го стал отвечать за блок развития и коммерческой деятельности.



Возникает резонный вопрос – как человек со столь специфической биографией смог сделать настолько блестящую карьеру в стратегической государственной компании? На этот счет существует другая убедительная версия.



Начиная с 2013 года генеральным директором и председателем правления АО "Росгеология" является Роман Панов. В год, когда Ганижев менял фамилию, Панов получил в Высшей школе экономики степень MBA по направлению "стратегический менеджмент". А вот их биографии более раннего периода во многом совпадают.

Оба родились в 1978-м. Оба окончили Московское суворовское военное училище. Оба – выпускники Военного университета Минобороны РФ. То же самое (минус суворовское училище) можно сказать о втором (и последнем) первом заме гендиректора "Росгеологии" – Сергее Сучкове. Вполне возможно, что все трое являются однокурсниками.



Любопытно, что фамилия Горринга фигурирует в качестве участника переговоров между Россией и ЮАР по разработке нефтегазовых месторождений. С ЮАР же активно работал Панов на предыдущем этапе своего трудового пути – в "Норильском никеле". В прочих свидетельствах о профессиональной деятельности Горринга нет ничего, что подтверждало бы компетентность этого человека в вопросах геологии и геологоразведки. Зато у него имеются хорошие связи.



Эти связи в полной мере объясняют вызывающее поведение стримера, очень похожего на Руслана Горринга. Особенно бросается в глаза тот факт, что держится он крайне нагло и, кажется, вообще ничего и никого не боится. Ладно слитый разговор по скайпу, но стрим заведомо публичная деятельность.



В патриотических СМИ любят поругивать "поколение технократов" во властной вертикали, то есть молодых менеджеров-управленцев широкого профиля, которых привычнее видеть в бизнесе. Мол, слишком циничные люди, думают только о себе, а о державе не думают. Но к этой ситуации с патриотической точки зрения невозможно подкопаться, куда уж патриотичнее – Суворовское училище, Университет Минобороны, трудовое офицерское братство...



А на выходе – матюги в стиле "пасть порву", секс с "кошаками" и вымогательство взятки в особо крупном размере.



Если бы "Росгеология" была частной конторой, ее владельцы имели бы полное право превращать совет директоров в какое угодно студенческое братство со стримом, девушками по вызову и перелетами первым классом – "рынок порешает". Но это государственный холдинг стратегического характера, поэтому Горринг ничем не отличается от охамевшего чиновника, скандалы с участием которых в последнее время следуют один за другим.



Так рождается последний вопрос: весь этот скандал – частный случай "сомнительного морального облика" человека, похожего на Горринга, или свидетельство того, что госкомпания – это далеко не лучшая форма управления стратегическими активами?



29 января 2019,



Текст: Станислав Борзяков,

Мария Трубина



видео тут -

https://vz.ru/society/2019/1/29/961524.html Источник - взгляд

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548741420

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