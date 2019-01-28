США расширили обвинения против руководства китайской Huawei

09:30 29.01.2019

Министерство юстиции США расширило список обвинений против финансового директора китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу, а также выдвинуло обвинение против самой корпорации.



Против Мэн Ваньчжоу - дочери основателя китайской корпорации - всего выдвинуто 13 новых обвинений, речь идет о мошенничестве и нарушении санкционного режима в отношении Ирана. Речь идет о связи китайской корпорации с иранской компанией Skycom, которую, как утверждается, Huawei утаивала от международных банков. Отдельно против Huawei выдвинуто обвинение в краже информации и технологий у компании T-Mobile. Утверждается, что китайская компания даже предлагала своим сотрудникам бонусы за добытую у зарубежных компаний незаконным путем информацию.



Мэн Ваньчжоу в декабре была арестована в канадском городе Ванкувер по запросу США. Сейчас суд рассматривает вопрос о ее экстрадиции. Эта история привела к резкому обострению отношений между Китаем и Канадой. Китайские власти в декабре арестовали двух канадских граждан, а еще одному заменили приговор в 15 лет тюрьмы на смертную казнь.



Корпорация Huawei отвергла новые обвинения, выдвинутые в США. Власти Китая назвали обвинения, которые уже привели к падению котировок на азиатских биржах, "нечестными и аморальными".