 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новый бизнес в Таджикистане: $5 тысяч за гнездо летучих мышей
10:18 29.01.2019

Предыстория: В Узбекистане в погоне за "миллионами" люди уничтожают гнезда летучих мышей Продолжение: В Ноокате две пещеры стали одним из популярных мест среди жителей - там ищут гнезда летучих мышей
CA-NEWS (TJ) - По селам Пенджикента на севере Таджикистан ходят дельцы, которые предлагают по 5 тысяч долларов за каждое найденное гнездо летучих мышей, сообщает портал Ахбор.

Это вызвало ажиотаж среди жителей, которые ради такой выгоды занялись поиском гнезд этой редких рукокрылых животных. По словам местных жителей эти дельцы из местных лули (цыгане - прим.CA-News), которые говорят, что гнезда летучих мышей будут использованы для произодства лекарства против рака. Но некоторые высказывают озабоченность, что появившийся ажиотаж может стать причиной уничтожения летучих мышей в Зарафшанской долине.

Этот новый бизнес придумали местные лули (центрально-азиатские цыгане), которые ходят по селам и предлагают жителям искать для них гнезда летучих мышей. Эти лули рассказали людям, что фармацевтические компании используют гнезда этих животных для производства лекарства против рака и они как посредники готовы выложить по 5 тысяч долларов за каждое найденное гнездо.
Один из жителей села Дашти Кози в беседе с "Ахбор" рассказал, что к ним в село посредники из лулей пришли вечером 23 января, когда узнали, что житель Дашти Кози по имени Кандил нашел гнездо летучей мыши: "Когда Кандил показал им найденное гнездо, они сказали, что это старое и разрушенное гнездо и не было правильно закрыто. Поэтому, сказали они, найденное Кандилов гнездо не стоит 5 тысяч долларов, но тем не менее, они готовы отдать за него тысячу долларов. Но Кандил отказался. Потом эти лули объяснили жителям, что когда они найдут гнездо летучей мыши, то должны скотчем закрыть его и сразу сообщать им. Мы придем, заберем гнездо и отдадим вам деньги, обещали они".

Лули-посредники показали на фотографиях жителям Пенджикента, как выглядит гнездо летучей мыши и как они должны закрывать их гнезда.

В начале этого года защитники природы в Узбекистане подняли тревогу по поводу такой же ажиотажной охоты на гнезда летучих мышей в этой стране. Сообщалось, что дельцы в Интернете открыли специальные аукцион-страницы, где покупают гнезда рукокрылых за сумму от 5 до 10 тысяч долларов.

В сообщениях из Узбекистана также говорилось, что гнезда летучих мышей нужны фармацевтическим компаниям для производства лекарства против рака, хотя никакие достоверные источник не подтверждают это.

Анастасия Ташилова из организации "Живая планета" выразила озабоченность, что такой ажиотаж может привести к уничтожению летучих мышей: "Люди поверив в эти безосновательные обещания разрушают гнезда. Не верьте им. Они мошенники."

Некоторые жители Пенджикента также озабочены тем, что ажиотаж вокруг поиска гнезд летучих мышей приведет к уничтожению этого и без того уже редкого животного.

Собеседник "Ахбор" из села Дашти Кози рассказал, что несколько лет назад такая же безжалостная охота на местных перепелок, привело к сильному уменьшению их количества в горах Зарафшана.

Источник - CA-NEWS
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