Гендиректор московского технопарка "Рикор" Абдуллаев назначен главой УзбСЭЗ "Навои"

10:27 29.01.2019

Глава московского технопарка "Рикор" Хабиб Абдуллаев назначен новым директором Свободной экономической зоны (СЭЗ) "Навои", сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Абдуллаев закончил Московский государственный институт международных отношений (1989), курс "Экономика и инвестирование" в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (2012).



Работал начальником управления по работе с резидентами ОАО "Особые экономические зоны" Минэкономразвития РФ. Имеет 25-летний опыт руководящей работы в предприятиях Министерства печати России, АФК "Система" и других.



Также является председателем Узбекской национально-культурной автономии Москвы, издателем газеты "Узбегим".



СЭЗ "Навои" располагается на территории общей площадью 564 га рядом с городом Навои и в 100-175 км от Бухары и Самарканда. Она была создана в марте 2017 года.



На территории зоны действует особый правовой режим, включая налоговый, валютный и таможенный режимы, упрощенный порядок въезда, пребывания и выезда, а также получения разрешения на осуществление трудовой деятельности гражданами-нерезидентами, предоставлены обширные льготы по налогам, таможенным и иным обязательным платежам.



СЭЗ "Навои" размещена в непосредственной близости от международного аэропорта, автомагистрали Е-40 и железнодорожных путей международного значения, что позволяет максимально эффективно использовать преимущества мультимодального транспортно-логистического узла Навои.