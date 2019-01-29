Президент Гани вспомнил смерть Наджибуллы. США и талибы ведут переговоры о будущем страны без участия Кабула, - "Къ"

11:34 29.01.2019 Президент Афганистана Ашраф Гани в телеобращении к нации в понедельник призвал урегулировать 17-летний конфликт в стране путем прямого диалога и примирения с талибами. Его заявление прозвучало после встречи со спецпредставителем госсекретаря США Залмаем Халилзадом, сообщившим о "значительном прогрессе" на переговорах о будущем Афганистана, достигнутом в Дохе делегациями США и талибов без участия Кабула. Впервые открыто признав угрозу повторения ситуации 1996 года, когда талибы казнили свергнутого президента Мохаммада Наджибуллу, Ашраф Гани предложил другой сценарий - объединиться для строительства мирного Афганистана, из которого будут выведены войска США.



Телеобращению Ашрафа Гани к нации, которое из президентского дворца в Кабуле транслировал государственный телеканал RTA, предшествовали переговоры афганского лидера со спецпредставителем госсекретаря США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Они состоялись в воскресенье вечером. Американский дипломат, прилетевший в Кабул из Дохи после завершения нового раунда шестидневных переговоров между делегацией США и представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщил афганскому лидеру подробности обсуждения в столице Катара, которое многие политики и дипломаты восприняли как едва ли не поворотный момент в афганском урегулировании.



Согласно многочисленным утечкам, в столице Катара стороны впервые оказались близки к прорыву, предварительно договорившись о выводе американских войск из Афганистана в обмен на гарантии со стороны талибов не укрывать на территории страны террористические группировки и не сотрудничать с "Исламским государством" (запрещено в РФ). Подтвердив достигнутый в Дохе "значительный прогресс по жизненно важным вопросам", в ходе встречи с президентом Гани Залмай Халилзад опроверг сообщения о том, что участники переговоров якобы договаривались о будущем переходном правительстве в Кабуле за спиной афганских властей.



Почему Россия и США активизируют альтернативные усилия по афганскому урегулированию

Почему Россия и США активизируют альтернативные усилия по афганскому урегулированию

Уже после встречи с афганским лидером в интервью The New York Times Залмай Халилзад признался: ""Талибан", к нашему удовлетворению, обязался сделать необходимое для того, чтобы предотвратить превращение Афганистана в плацдарм для международных террористических групп или отдельных лиц". В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео подтвердил решимость Вашингтона завершить вывод из страны своего контингента. "США серьезно относятся к тому, чтобы принести мир в Афганистан и предотвратить превращение страны в площадку для международного терроризма, а также к возвращению войск домой",- написал в Twitter господин Помпео.



В условиях резкой активизации переговорного процесса, идущего без участия Кабула, на фоне громких заявлений представителей США не стал отмалчиваться и президент Гани. Предупредив, что талибы, ведущие переговоры с США, стоят перед выбором - "поддержать свой народ или стать инструментом в руках других государств", Ашраф Гани призвал их "начать серьезные прямые переговоры с афганским правительством". Пытаясь дезавуировать главный тезис талибов о том, что афганские власти полностью подконтрольны США и поэтому не могут рассматриваться в качестве самостоятельной стороны для переговоров, президент Гани сообщил: иностранного военного присутствия в стране на самом деле не хотят не только талибы, но и все афганцы. При этом, по его словам, власти в Кабуле стремятся к тому, чтобы "это присутствие стало нулевым".



Впрочем, самой сенсационной частью обращения афганского президента стало его признание того, что вместо национального примирения в Афганистане уже после подписания мирного соглашения может произойти свержение законного правительства.

В связи с этим президент Гани напомнил историю более чем 20-летней давности, когда свергнутый президент Демократической Республики Афганистан Мохаммед Наджибулла, укрывавшийся в представительстве ООН в Кабуле, в 1996 году был похищен талибами, подвергнут пыткам и публично казнен. "Мы настаиваем на принятии необходимых мер, потому что полностью осведомлены об опыте времен доктора Наджиба. Мы все знаем, как его обманули. ООН дала ему гарантии обеспечения мира, но, к сожалению, все закончилось трагедией" - заявил Ашраф Гани. Сообщив, что ему известны "потенциальные угрозы после заключения соглашения о мире", афганский лидер призвал "обеспечить мир, предотвратить возможную трагедию".



Спецпредставитель президента РФ по Афганистану - об эскалации обстановки в стране

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану - об эскалации обстановки в стране

"Опасения афганского руководства вполне обоснованны. Талибы в Афганистане уже сейчас ведут себя как победители, пытаясь диктовать Вашингтону и Кабулу свои условия. Однако не следует думать, что США в самом деле могут позволить себе пойти на какую-то закулисную сделку с талибами в обход Кабула",- заявил "Ъ" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко, недавно вернувшийся из командировки в Афганистан. "С одной стороны, администрации (президента США.- "Ъ") Дональда Трампа нужна важная дипломатическая победа в Афганистане. С другой стороны, любые договоренности с талибами, достигнутые без участия Кабула, будут восприняты как поражение США, ведь талибов в регионе никто не любит",- добавил господин Малашенко. По мнению эксперта, в этой ситуации единственным выходом в ближайшие недели и месяцы станут новые попытки вовлечь в переговорный процесс с Кабулом те группировки в движении "Талибан", которые окажутся договороспособными и пойдут на контакт с афганскими властями.



"На роль ведущего посредника в афганском урегулировании выдвигаются США. Что касается российской инициативы о проведении межафганских переговоров в московском формате, то она отойдет на второй план, хотя и позволит Москве демонстрировать свою вовлеченность в процесс афганского урегулирования",- резюмировал Алексей Малашенко.



В свою очередь, в МИД РФ на сообщения о прогрессе переговоров по Афганистану при посредничестве США отреагировали сдержанно.

"Не нужно спешить с выводами. Залмай Халилзад может договариваться о чем угодно, но президент Трамп может как одобрить, так и отвергнуть любую договоренность. Я не знаю пока всех деталей того, о чем договорились, но думаю, что до окончательного соглашения придется пройти немалый путь",- заявил "Ъ" спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. "Если США действительно собираются уйти - это шаг в правильном направлении. Американцам, чтобы загладить свою вину перед афганцами, надо десятилетиями оказывать им экономическую помощь в координации с Россией и другими странами региона",- изложил свое видение ситуации российский дипломат, курирующий афганское урегулирование.



Сергей Строкань, Елена Черненко

29.01.19 Источник - kommersant.ru

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