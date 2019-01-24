Кто кого бросил? "Мисс Москва" Ксюша 1-я разводится с экс-малайским султаном Мухаммедом 5-м

11:38 29.01.2019

Королева красоты не удержалась за султана

Что могло стать причиной развода Оксаны Воеводиной



Громкий мезальянс не продержался и двух месяцев: султан Малайзии разводится с обладательницей титула "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной. По данным СМИ, адвокаты пары уже готовят документы в суд. Почти сразу после свадьбы Мухаммад V решил отречься от престола. Могло ли это стать причиной разрыва? Подробности - у Анны Никитиной и Яны Лубниной.



Торжество малазийского султана и россиянки называли самой громкой свадьбой года. О ней писали все ведущие российские СМИ. Еще бы: монаршая особа из далекой азиатской страны берет в жены простую русскую красавицу, ради него принявшую ислам - такое бывает нечасто.



Известно о празднике было крайне мало - снимать церемонию гостям строго-настрого запретили. Понятно было лишь место проведения ивента - Barvikha Concert Hall - и его примерный бюджет - несколько миллионов долларов. Историю Оксаны Воеводиной сравнивали со сказкой про Золушку. И вот, судя по всему, волшебству пришел конец. По данным инсайдеров, супруги быстро охладели друг к другу, постоянно скандалят и ругаются. Оба готовы к началу бракоразводного процесса. По мнению наблюдателей, главная причина в неожиданном решении Мухаммада отречься от престола. Дескать, россиянка не готова превращаться в жену простого малазийца. Однако у этой версии есть очевидно слабые стороны, отметила лайфстайл-обозреватель "Коммерсантъ FM" Настя Ройзман: "Изначально было ясно, что, несмотря на то, что Оксана Воеводина, очевидно, удачно вышла замуж, королевой Малайзии она не станет. Во-первых, на этот титул могут рассчитывать только те, кто непосредственно там родился. Претендовать на эту позицию иностранка точно не может. Кроме того, через два года - в 2021-м - у Мухаммеда V в любом случае истекали полномочия верховного султана. Каждые пять лет на этой должности меняется человек, поэтому она морально должна была быть готова к тому, что превратится из монаршей особы в простую малазийскую жену.



Поэтому подозревать ее в какой-то меркантильности и трезвом расчете я бы не стала".

Осложняют ситуацию слухи о том, что Оксана Воеводина беременна. В декабре вместе с супругом она якобы посещала одну из клиник репродуктивной медицины в Германии. В интервью СМИ отец 25-летней россиянки назвал информацию о грядущем разводе выдумкой. Он заявил, что у Оксаны все хорошо: "Бред какой-то. Я интернет не смотрю, но я узнал бы об этом первый. Я не имею права разглашать, где находится королевская особа. У меня никакой информации нет. Это наша личная жизнь".



Функции малазийского султана представительские - влияния на реальную политику у него почти нет. Так что держаться за этот титул для него не было смысла. Столкнувшись с неодобрением на родине, он решил уйти в тень, отречься от престола и сконцентрироваться на любви молодой россиянки, считает эксперт по Малайзии Сергей Соболев: "Келантан, который представлял Мухаммад V, штат очень мусульманский. Брак с "Мисс Москва-2015", конечно же, был неожиданностью для многих. Прессе пришлось как-то реагировать. Обычно о султанах мало кто знает, но в данном случае пришлось писать. Да, Оксана приняла ислам. Но факт - это первый верховный султан Малайзии после 14 верховных султанов, которые, как положено, были с малазийскими королевами, с мусульманками, родовитыми чаще всего".



Еще одной причиной развода в королевской семье могло стать давление со стороны старшего поколения. Известно, что Оксане Воеводиной так и не удалось завоевать расположение свекрови. Та недовольна выбором сына. Во-первых, потому что девушка - иностранка. Во-вторых, что еще важнее, не истинная мусульманка и ислам приняла только ради свадьбы. Но насколько для малазийского султана важно мнение матери, известно только им двоим.



В самой королевской семье новости о разводе никак не комментируют.



"Коммерсантъ FM" от 24.01.2019,