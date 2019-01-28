Майданная интеллигенция и деградация. На чем завершается Родина, - К.Кеворкян

12:10 29.01.2019

Согласно новому рейтингу лучших стран мира, по версии журнала US News & World Report, Россия поднялась на 2 пункта по сравнению с прошлым годом и заняла 24-е место. Для сравнения, Украина занимает 65-е место из представленных в рейтинге 80 стран. Разница поразительная и разорительная

Глядя на современную Украину, ощущаешь удивительное чувство ранее виденного, предсказанного, описанного в книгах. Можно даже математически рассчитать, с какой скоростью будет продолжаться депопуляция населения, скукоживание экономики и насколько далеко вперед за время продолжающегося беснования Майдана уйдет остальной мир.



Между тем, майданщики (так, кстати, раньше назвали базарных жуликов) упорно доказывают, что в целом страна идет верным курсом - в "Европу", на "Запад", в "Евроатлантическое сообщество". И здесь невольно вспоминается "Трудно быть богом" братьев Стругацких: "Я содержу опытных, хорошо оплачиваемых специалистов, которые […> могут доказать все, что угодно. Что бог есть и бога нет. Что люди ходят на руках и люди ходят на боках".



Эти специалисты - не только костоломы из числа боевых питекантропов, но и причастная к процессу оболванивания интеллигенция, профессионально работающая в сфере искусства и СМИ, в системе образования и государственном аппарате.



Есть вещи, базовые для предсказания развития страны: например, понимание, с чего началась фатально истощающая Украину война и где была пройдена точка невозврата - когда и так тяжелейший гражданский конфликт обернулся системным уничтожением государства. На мой взгляд, это даже не Евромайдан, а убийство мирных граждан во время налета украинской армейской авиации на Луганск.



Да, к тому времени случилось уже много трагических событий, но в тот раз впервые против гражданского населения была применена боевая армейская авиация собственного государства. Украинская "патриотическая общественность", помнится, еще глумилась - "кондиционер взорвался". Так, с грубого нарушения Конституции государства, запрещающей применять армию против сограждан, начиналось президентство обещавшего мир Порошенко, вскоре обернувшееся полномасштабной гражданской войной.



Начиная с этого очевидного и абсолютно несоразмерного случая применения военных сил государства против сограждан, погибли почти 13 тысяч человек (из них 3300 - гражданские лица) и еще от 27 до 30 тысяч людей получили ранения. Все предыдущее "прогрессивная интеллигенция" оправдывала "революцией" в Киеве, "русскими агентами" в Одессе, "изменниками" в Мариуполе. Но здесь обычных граждан расстреливала и бомбила военная авиация государства. Такого на территории Украины не случалось со времен гитлеровского нашествия, но подлецы оправдали и это.



Украинская пропаганда приписывает убитых во время бомбардировки Луганска и все последующие смерти вмешательству России, хотя подавляющее количество погибших мирных жителей - документально зафиксированные жертвы обстрелов населенных пунктов Донбасса украинской армией. Помните циничную фразу Порошенко, что "их дети будут сидеть в подвалах"? В ней абсолютное понимание творимых по его приказу преступлений и губительности бомбардировок мирного населения. Но ведь все это происходило не в пустоте, а при сознательной, до сих пор продолжающейся поддержке значительной части украинского общества.



Майданная интеллигенция и деградация. На чем завершается Родина

© пресс-служба президента Украины/Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Вопрос ответственности народа за преступления своего лидера чрезвычайно болезненный. Насколько немецкий народ ответственен за преступления Гитлера? В результате мучительной переоценки своей истории немцы осознали, что их вина носит коллективный характер, и предприняли серьезнейшие профилактические меры. Теперь воспитание следующих поколений в Германии невозможно без чувства коллективной вины за учиненный нацией Холокост.



Знает ли украинский народ о военных преступлениях добробатов и своей армии на Донбассе? Понимает ли он, что преступления правящей клики - это составная часть и его истории? Или снова окажется, дескать, мы ничего не слышали и не знали - ни о гибели тысяч мирных жителей на Донбассе, ни о сотнях политзаключенных, ни о пытках в тюрьмах, ни о маршах неонацистов? И будет ли глава о Волынской резне так же вколочена в головы подрастающего поколения украинцев, как память о преступлениях Холокоста в Германии?



Якобы ничего не знавших о буднях гитлеровской Германии немецких обывателей союзники заставляли самолично убедиться в существовании лагерей смерти. И бились бюргеры в истериках на принудительных "экскурсиях", а некоторые даже кончали жизнь самоубийством (чего не скажешь о множестве доживших до преклонных лет украинских полицаев). Доказательства преступлений против человечности надо не только добыть и запротоколировать, но и обнародовать через национальные СМИ, навсегда закрепить в образовательном процессе, чтобы сделать недопустимым их повторение в будущем. Но как это делать без сотрудничества с национал-интеллигенцией, которая не только не делает секрета из своего пособничества майданному режиму, но порою бравирует собственным человеконенавистничеством и фанатичной до тупости преданностью "идеалам Майдана"?



Украинская образованщина антинациональна по своей сути, сколько бы она ни рядилась в вышиванки. Истинный долг перед настоящим и будущим своего народа - это не комедия с бесконечным переодеванием, сносом памятников и самими большими в мире бутербродами с салом. Это ответственность интеллигенции перед грядущими поколениями за нравственные основы своего государства. Однако, судя по продолжающейся чудовищной деградации Украины, с точностью кардиограммы отображенной во множестве рейтингов и статистических данных, это понимание у местечковой "совести нации" отсутствует напрочь. Потому исследователям остается лишь наблюдать, как по территории Украины растекается безнадежное средневековье.



Константин Кеворкян

28.01.2019,