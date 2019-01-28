В Душанбе будет построен 22-этажный Международный выставочный центр - РахмонБурдж?

14:40 29.01.2019

В Душанбе будет построен 22-этажный Международный выставочный центр. Об этом 29 января сообщил на пресс-конференции председатель Комитета по строительству и архитектуре РТ Джамшед Ахмадзода.



По его словам, центр будет состоять из двух больших выставочных залов, которые будут расположены на первом этаже, на остальных этажах расположатся офисы местных и международных организаций и компаний. Здесь же будет находиться гостиница и вся необходимая инфраструктура для этого.



По словам Джамшеда Ахмадзода, Центр расположится напротив столичного автовокзала на территории около 5 гектаров.



По предварительной смете, для строительства центра необходимо 200 млн сомони. Заинтересованность в реализации проекта проявили китайские и индийские компании.