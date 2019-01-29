В результате беспорядков во Франции погибло уже 11 человек. Пора назначать альтернативного Макрону президента?

15:28 29.01.2019

В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕСПОРЯДКОВ ВО ФРАНЦИИ ПОГИБЛИ УЖЕ 11 ЧЕЛОВЕК

Макрон успокаивает себя тем, что ни один из них не убит непосредственно полицейскими



Как сообщил на пресс-конференции после переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси президент Франции Эмманюэль Макрон, с начала протестов "желтых жилетов" во Франции погибли уже 11 человек. Президент особо подчеркнул, что ни одна из смертей не была вызвана действиями полиции, что говорит о высоком профессионализме сил правопорядка.



"11 человек потеряли жизнь с начала этого кризиса. Ни одна из этих жертв не была вызвана действиями сил правопорядка", – приводит слова Макрона ТАСС.



Президент Франции, отвечая на вопрос египетского журналиста о протестах "желтых жилетов" заявил, что "участники акций задерживаются не за то, что они говорят или думают, а за ущерб, который они нанесли магазинам и общественным зданиям, и акты насилия". По его словам, "среди манифестантов есть доля профессиональных погромщиков, и судить их будут за их действия".



"Желтые жилеты" протестуют против роста налогов и снижения уровня жизни". Начиная с 17 ноября каждые выходные по всей стране проходят демонстрации, сопровождающиеся перекрытием транспортных артерий, погромами магазинов и стычками с полицией. Последняя волна беспорядков прокатилась по стране в минувшую субботу. По оценкам полиции, в демонстрациях приняли участие около 70 тысяч человек.



Странным выглядит молчание российских прозападных "правозащитных" организаций. Помнится, случаи гибели людей в "просвещенной Европе" в результате терактов всегда вызывали в российской либеральной среде массовые психозы. Кампания "мы все Шарли" сопровождалась обязательной демонстрацией флага Франции на своих аватарах в сети.



Если российских "правозащитников" удовлетворяет объяснение Макрона о случайном характере жертв, надо напомнить события 19-21 августа 1991 года в Москве, когда были объявлены сакральными жертвами три молодых человека, случайно и по своей вине попавших под гусеницы БМП. Сегодня наши правозащитники молчат по поводу событий во Франции, как будто воды в рот набрали. Но не дай Бог, на митингах или других протестных акциях а России погибнет хоть один человек, они включат всю свою мощность как по команде.



29 января 2019