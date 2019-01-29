 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.01.2019
21:21  Гаденыши из UFC оштрафовали на $0,5 млн и дисквалифицировали на 9 месяцев Хабиба Нурмагомедова
19:55  Таджикистан: национальная авиакомпания стала игрушкой в руках президентской семьи
19:52  "Вырвавшись из заключения в частной российской тюрьме"... - внук Елбасы Айсултан окончательно сбрендил
19:27  Переименование Усть-Каменогорска в Кабанбай-батыра отложено, - аким Ахметов
19:16  21-й век в Павлодарщине. Барымтачей (скотокрадов) обещают линчевать... если поймают
18:50  "Безопасный город" в Бишкеке никак не запускается, - 24.kg
18:40  Мир после США. Трамп намерен осуществить то, о чем тщетно мечтал Сталин, - Le Monde
18:19  КазМутко. Генсеком КазНацОлимпийского комитета стал горняк Мусайбеков
18:09  Кто у кого больше ворует скот? Ситуацией на казахо-кыргызской границе заинтересовалась старшая Елбасинда
16:01  Что делать Путину с беспрецедентно отстойным правительством Медведева? - Politico
15:51  В Бишкеке задержали митинговую патриотку, призывавшую убивать китайцев
15:28  В результате беспорядков во Франции погибло уже 11 человек. Пора назначать альтернативного Макрону президента?
14:40  В Душанбе будет построен 22-этажный Международный выставочный центр - РахмонБурдж?
14:37  Схватка за Венесуэлу глобальна…, - С.Шакарянц
14:25  "Камчой ее, камчой!" Защемленное достоинство. Пропаганда порнографии, голый министр и всемирный заговор, - Н.Абжекенова
12:10  Майданная интеллигенция и деградация. На чем завершается Родина, - К.Кеворкян
11:38  Кто кого бросил? "Мисс Москва" Ксюша 1-я разводится с экс-малайским султаном Мухаммедом 5-м
11:34  Президент Гани вспомнил смерть Наджибуллы. США и талибы ведут переговоры о будущем страны без участия Кабула, - "Къ"
11:33  "Красные шарфы" против "желтых жилетов". Макрон формирует отряды продажных "титушек" в свою поддержку
10:56  Франция: "цветная революция" для "золотого миллиарда", - Н.Нарочницкая
10:27  Гендиректор московского технопарка "Рикор" Абдуллаев назначен главой УзбСЭЗ "Навои"
10:18  Новый бизнес в Таджикистане: $5 тысяч за гнездо летучих мышей
09:45  Project Syndicate: Китаю пора отказаться от своей экономической модели
09:30  США расширили обвинения против руководства китайской Huawei
08:57  Гоблины у власти. Рос"правительство" Медведева и его горринги
08:22  Филадельфийский союз Михаила Саакашвили. Экс-президент формирует "армию" для возвращения в Грузию, - Ю.Рокс
01:17  "То, что Таджикистан не сможет сдержать ни ИГИЛ, ни Талибан – факт", - С.Гончаров
00:49  Дедолларизация – реальность или иллюзия? - В.Катасонов
00:47  Йети глаза напротив. В Казахстане есть люди, которые подкармливают снежного человека, - "Э-К"
00:26  Нюрнберг для Цукерберга, - Руслан Устраханов
00:16  Пробурив дно Арала (бывший остров Возрождения) ученые нашли... пресную воду
00:14  Расказачивание в Семиречье: как это было (история), - М.Ивлев
00:13  В Туркменистане снова начали рубить бороды
00:10  Как снимали и куда пропал первый таджикский кинофильм "Дохунда" (история), - Г.Шерматов
00:05  УзбАферюги. В сети выложили три разные подписи главы Ферганы в документе о сносе домов
Понедельник, 28.01.2019
20:21  Кыргызстан стал монополистом на текстильном рынке ЕАЭС
19:22  "Атамбаев на протяжении 6 лет запугивал наш народ Акаевым и Бакиевым...", - кырдепутат Торобаев
19:04  Украина продала Саудитам технологию производства боеприпасов "электромагнитного излучения"
18:52  Папа Римский Франциск выступил за сексуальное образование в школах. Скоро заведет себе маму?
18:50  Китайская угроза: готовится "великое ограбление" на 251 миллиард долларов
17:57  Бобозода назначен руководителем Агентства по экспорту, Файзуллозода - министром промышленности Таджикистана
17:37  Бывший посол Узбекистана в Украине Абдуалиев назначен заместителем министра иностранных дел
17:07  В Хорезме откроется филиал прославленного UTM (Технологического университета Малайзии)
16:10  Умер член ГКЧП ветеран войны с Японией Александр Тизяков
15:39  В аэропорту Ташкента скрутили топ-модель Надю Непомнящую. Забыла визу
15:08  Бойцов ДАИШ вертолетами собирают на границе с Таджикистаном, - замМВД РФ Зубов
15:03  Шариат в движении: Они боролись с узбекскими властями и спецназом США, - Д.Плотников
14:54  В УПК Киргизии утяжелили статью за разжигание межнацвражды
14:22  Венесуэла: отложенный game over. Вашингтон опять перекраивает Латинскую Америку, - П.Беседин
14:17  Кто, куда, зачем: в правительстве Узбекистана произошли серьезные кадровые перестановки
14:12  Из Третьяковки вынесли картину А.Куинджи "Ай-Петри"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Что делать Путину с беспрецедентно отстойным правительством Медведева? - Politico
16:01 29.01.2019

Как разрешить такую проблему, как Дмитрий Медведев
"Что делать с Дмитрием? Такой вопрос стоит перед президентом Владимиром Путиным в то время как рейтинг одобрения его правительства - которое возглавляет Дмитрий Медведев - падает до беспрецедентно низких отметок и растет общественное недовольство экономическими условиями и оторванными от реальной жизни чиновниками", - пишет на страницах журнала Politiсo журналист Марк Беннеттс.

"Обнародованный в начале месяца опрос общественного мнения, проведенный Левада-центром, московским независимым социологическим центром, впервые показал, что большинство россиян хотели бы, чтобы правительство Медведева незамедлительно было отправлено в отставку", - напоминает автор публикации.

"Решение, которое должен принять сейчас Путин, заключается вот в чем: стоит ли ему подчиниться общественному мнению и уволить Медведева, который часто выступал в качестве удобного козла отпущения для российских экономических и социальных проблем, или позволить своему непопулярному правительству по-прежнему шататься, рискуя получить в процессе еще один удар по своим стремительно падающим рейтингам? Одобрение российского президента сократилось с более чем 80 % до 66% в прошлом году, в то время как рейтинг доверия к нему, который замеряется отдельно, составляет всего 33%, если верить ВЦИОМ, государственному социологическому центру.

Уровень популярности Путина "действительно резко поднимется", если он отправит в отставку своего премьер-министра, говорит Аббас Галлямов, бывший составитель речей в Кремле, а сейчас - политический консультант. "Люди получат надежду, что ситуацию можно исправить", - считает он. Но российскому президенту будет нужно правильно выбрать время для своего шага, подчеркивает Галлямов. "Это инструмент, который можно использовать только один раз", - отмечает он.

"Стремительно падающие рейтинги одобрения правительства Медведева не должны вызывать удивления, - подчеркивает Беннеттс. - Сейчас растущее число россиян, как представляется, думают, что Медведеву пришло время уходить. Опрос Левада-центра показал, что 53% респондентов - что на 20% больше по сравнению с 2016 годом - хотят, чтобы он ушел, ссылаясь на неспособность премьер-министра справиться с инфляцией и сокращающимися доходами. Только 40% респондентов заявили, что Медведев и его кабинет должны остаться, и 8% не определились с ответом".

"Андрей Колесников, политолог в Московском центре Карнеги, предполагает, что недовольство "правительством", о котором сообщает Левада-центр, по сути, свидетельствует о более широком разочаровании в путинской политической системе. Многие люди "нейтральны или безразличны" к Медведеву, публичный профиль которого все менее заметен, говорит он".

"Однако признаков того, что на горизонте маячат массовые протесты против правительства, немного. Пенсионные реформы прошлого года, возможно, крайне непопулярны, но демонстрации против них собрали в лучшем случае десятки, а не сотни тысяч, - говорится в публикации. - И хотя отставка Медведева может дать Путину и его правящей партии "Единая Россия" столь требуемый рост рейтингов, в то же время она стала бы чем-то вроде "фальстарта" перед парламентскими выборами, которые будут проведены не ранее 2021 года, указала политолог Татьяна Становая".

"Было бы более логично отправить правительство в отставку ближе к концу срока, если рейтинги будут низкими, а риски высокими, чтобы как бы перезарядить систему и сбросить мертвый груз за борт", - указала Становая. Но в итоге, добавила она, на решение Путина в большей степени могут влиять его личные отношения с Медведевым, чем общественное настроение.

"Он - один из самых близких союзников Путина, и между ними заключена политическая сделка, по которой Медведев остается вторым самым влиятельным человеком в России. Это никак не связано с вопросами рейтингов, ответственности или отношения общества к властям, - указала Становая. - Этот тандем по-прежнему имеет силу, просто в более слабой форме".

29 января 2019 г.
Марк Беннеттс | Politico

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548766860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Бакытжан Сагинтаев встретился с президентом КИМЭП Чан Йан Бэнгом
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2019 года №11
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2019 года №12
- Петербургский тракторный завод планирует наладить производство энергосберегающих тракторов "Кировец" в г. Костанай
- Кадровые перестановки
- Аким ВКО сделал заявление по поводу переименования Усть-Каменогорска
- На каких улицах Алматы ведется реконструкция арычных сетей
- Механизмы финансового оздоровления проблемных сельхозпредприятий обсудили в Акмолинском областном акимате
- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  