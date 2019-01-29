Что делать Путину с беспрецедентно отстойным правительством Медведева? - Politico

16:01 29.01.2019

Как разрешить такую проблему, как Дмитрий Медведев

"Что делать с Дмитрием? Такой вопрос стоит перед президентом Владимиром Путиным в то время как рейтинг одобрения его правительства - которое возглавляет Дмитрий Медведев - падает до беспрецедентно низких отметок и растет общественное недовольство экономическими условиями и оторванными от реальной жизни чиновниками", - пишет на страницах журнала Politiсo журналист Марк Беннеттс.



"Обнародованный в начале месяца опрос общественного мнения, проведенный Левада-центром, московским независимым социологическим центром, впервые показал, что большинство россиян хотели бы, чтобы правительство Медведева незамедлительно было отправлено в отставку", - напоминает автор публикации.



"Решение, которое должен принять сейчас Путин, заключается вот в чем: стоит ли ему подчиниться общественному мнению и уволить Медведева, который часто выступал в качестве удобного козла отпущения для российских экономических и социальных проблем, или позволить своему непопулярному правительству по-прежнему шататься, рискуя получить в процессе еще один удар по своим стремительно падающим рейтингам? Одобрение российского президента сократилось с более чем 80 % до 66% в прошлом году, в то время как рейтинг доверия к нему, который замеряется отдельно, составляет всего 33%, если верить ВЦИОМ, государственному социологическому центру.



Уровень популярности Путина "действительно резко поднимется", если он отправит в отставку своего премьер-министра, говорит Аббас Галлямов, бывший составитель речей в Кремле, а сейчас - политический консультант. "Люди получат надежду, что ситуацию можно исправить", - считает он. Но российскому президенту будет нужно правильно выбрать время для своего шага, подчеркивает Галлямов. "Это инструмент, который можно использовать только один раз", - отмечает он.



"Стремительно падающие рейтинги одобрения правительства Медведева не должны вызывать удивления, - подчеркивает Беннеттс. - Сейчас растущее число россиян, как представляется, думают, что Медведеву пришло время уходить. Опрос Левада-центра показал, что 53% респондентов - что на 20% больше по сравнению с 2016 годом - хотят, чтобы он ушел, ссылаясь на неспособность премьер-министра справиться с инфляцией и сокращающимися доходами. Только 40% респондентов заявили, что Медведев и его кабинет должны остаться, и 8% не определились с ответом".



"Андрей Колесников, политолог в Московском центре Карнеги, предполагает, что недовольство "правительством", о котором сообщает Левада-центр, по сути, свидетельствует о более широком разочаровании в путинской политической системе. Многие люди "нейтральны или безразличны" к Медведеву, публичный профиль которого все менее заметен, говорит он".



"Однако признаков того, что на горизонте маячат массовые протесты против правительства, немного. Пенсионные реформы прошлого года, возможно, крайне непопулярны, но демонстрации против них собрали в лучшем случае десятки, а не сотни тысяч, - говорится в публикации. - И хотя отставка Медведева может дать Путину и его правящей партии "Единая Россия" столь требуемый рост рейтингов, в то же время она стала бы чем-то вроде "фальстарта" перед парламентскими выборами, которые будут проведены не ранее 2021 года, указала политолог Татьяна Становая".



"Было бы более логично отправить правительство в отставку ближе к концу срока, если рейтинги будут низкими, а риски высокими, чтобы как бы перезарядить систему и сбросить мертвый груз за борт", - указала Становая. Но в итоге, добавила она, на решение Путина в большей степени могут влиять его личные отношения с Медведевым, чем общественное настроение.



"Он - один из самых близких союзников Путина, и между ними заключена политическая сделка, по которой Медведев остается вторым самым влиятельным человеком в России. Это никак не связано с вопросами рейтингов, ответственности или отношения общества к властям, - указала Становая. - Этот тандем по-прежнему имеет силу, просто в более слабой форме".



29 января 2019 г.

Марк Беннеттс | Politico