Мир после США. Трамп намерен осуществить то, о чем тщетно мечтал Сталин, - Le Monde

18:40 29.01.2019

28 января 2019 г.

Николя Баверез | Le Monde



"Трамп собирается реализовать то, о чем безуспешно мечтал Сталин: разрушить альянс НАТО, который является ключом к безопасности Европы с 1949 года", - пишет экономист и обозреватель Николя Баверез в Le Figaro.



"Девяносто лет спустя после экономического кризиса 1929 года Дональд Трамп развязал торговую и технологическую войну против Китая, а также против союзников США, при этом методично разрушая социальные институты и правила, позволявшие сотрудничать даже перед лицом потрясений капитализма, который стал всемирным. Через сто лет после заключения Версальского договора он устраивает односторонний вывод Соединенных Штатов из остального мира, оставляя свободное пространство врагам демократии. Шатдауну всех ведоств внутри страны сопутствует дипломатический и стратегический шатдаун", - отмечает автор статьи.



"То же самое относится и к Ближнему Востоку, где односторонний вывод американских войск из Сирии, объявленный 19 декабря 2018 года, предоставляет неожиданную отсрочку 16 тыс. уцелевших джихадистов "Исламского государства" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред., а также вручает ключи от Ближнего Востока России, Турции, Ирану и даже Китаю, который методично внедряется в данный регион подобно тому, как он это делает в Африке", - указывает Баверез.



"Трамп весьма далек от противодействия имперским амбициям России, под маской новой холодной войны он лишь культивирует свою близость с Владимиром Путиным, при этом становится все более очевидным преимущество Путина перед ним. Теплота их хельсинской встречи в июне 2016 года неразрывно связана с отсутствием американских санкций после захвата трех украинских кораблей в Керченском проливе, являющимся предвестником аннексии Азовского моря", - полагает обозреватель.



"А главное, Трамп намерен осуществить то, о чем тщетно мечтал Сталин: речь идет о роспуске Североатлантического альянса, который с 1949 года является ключом к безопасности Европы. Он не раз заявлял о своей готовности вывести США из НАТО", - пишет издание.



"Дестабилизация НАТО сопровождается изобличением Евросоюза, который оценивается как противник США, в то время как он является их детищем и лучшим союзником, - считает автор. - Наконец, поддержка "Брекзита" и популистских движений лишь укрепляет усилия Москвы по подрыву европейских демократий, как и ее попытки держать континент в своей власти".



"США перестают быть носителем стабильности, становясь фактором риска", - утверждает Баверез.



"Настало время для того, чтобы демократии, особенно в Европе, в полной мере осознали последствия самоустранения Соединенных Штатов, которые оставляют мир без порядка и лидерства, открывая при этом огромное пространство для врагов политической свободы", - считает автор публикации.



"Европе следует перестроиться заново, сплотившись вокруг идеи о безопасности, которая более чем когда-либо является необходимым условием для развития и свободы, и двигаться к цели построения своей собственной стратегической автономии", - утверждает Баверез.



Источник: Le Monde