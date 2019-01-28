"Безопасный город" в Бишкеке никак не запускается, - 24.kg

18:50 29.01.2019

29 января 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО



"Безопасный город". Чиновники опять тянут: просят продлить запуск еще на месяц



Запуск проекта "Безопасный город" предлагают продлить еще на месяц. Об этом 24.kg сообщил председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.



По его словам, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дал поручение проработать с концерном радиостроения "Вега" продление тестового режима проекта на один месяц.



"В свою очередь мы готовы запустить камеры в промышленную эксплуатацию с 12 февраля", - пояснил Бакыт Шаршембиев.



Он добавил, что откладывать запуск проекта Госкомитет информационных технологий и связи не намерен. С 12 февраля водители начнут получать постановления о нарушении, но штрафы пока им выставлять не будут. Напомним, ранее чиновники говорили, что штрафовать водителей начнут с 12 февраля.



Непонятно, зачем продлевать тестовый режим для проекта, если глава правительства сегодня провел совещание, на котором сам Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что государственные органы должны в ближайшее время завершить все организационно-технические мероприятия, должна быть подготовлена вся необходимая инфраструктура, нужно четко отработать механизмы администрирования штрафов.