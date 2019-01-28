 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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21-й век в Павлодарщине. Барымтачей (скотокрадов) обещают линчевать... если поймают
19:16 29.01.2019

В Павлодарской области сельчане угрожают самосудом местным конокрадам

В Павлодарской области из-за бездействия полицейских сельчане угрожают расправой конокраду, похитившему больше 20 лошадей. Его же крестьяне подозревают в краже еще 35 голов скота, угнанных в 2018 году. Их до сих пор не нашли.

Сельчанин Талгат Шакубаев занимается животноводством почти девять лет. Все эти годы он растил поголовье своих лошадей, а заодно выхаживал соседских, которых ему приводили на выпас. И все было хорошо, но в 2015 году из его табуна угнали 13 голов.

Мы пошли по следу, который привел нас в поселок железнодорожников, – рассказывает Шакубаев. – Там на дачах стояли мои лошади. Я понял, что вор уехал верхом на своей лошади, которая повредила ногу. Кровавый след привел нас в частный дом в селе Жетекши, где стояла раненая и вспотевшая лошадь. Было видно, что она только что мчалась во весь опор. Хозяина же дома не оказалось – он подался в бега.
Расследование этого дела зашло в тупик, а главный подозреваемый по фамилии Темиржанов заявил, что чужих лошадей не брал. По его словам, он ездил на охоту, где его конь и получил ранение.

В мае прошлого года неизвестные похитили 35 лошадей из того же табуна. Следы вновь вели в поселок Жетекши, где живет Темиржанов. Но и на этот раз полицейские ничем не смогли порадовать потерпевших.

Скоро будет уже год, как идет следствие, а результата нет, – говорит еще один пострадавший фермер Канат Шокубаев. – Похоже, что здесь действует какая-то группировка, работающая по отлаженной схеме. Утверждать не могу, но мне кажется, что их кто-то покрывает, позволяя уходить от ответственности. Люди в отчаянии – они лишаются своего имущества, а виновные до сих пор на свободе. Если так и дальше пойдет, то пострадавшие просто учинят самосуд.
Возмущенные сельчане потребовали объяснений от местного акимата, и глава села Павлодарского Сырым Рушанов объяснил, что в курсе сложившейся ситуации, но поиски вора – дело стражей порядка.

Вы поймите, что одно преступление порождает другое, – обратился к акиму местный житель Кайролла Сыздыков. – Безнаказанность, которую почувствовали барымтачи, мотивирует их на новые кражи. В то время как одни упорно трудятся, чтобы прокормить себя и свои семьи, тратят силы, время и деньги, другие считают, что запросто могут всего их лишить, не прикладывая особых умений и способностей. Бездействие следователей доводит до отчаяния, и мы просим высшее руководство обратить внимание на нашу проблему.

Пока стражи порядка пытались установить личность предполагаемого вора, 23 января под покровом ночи неизвестные вновь увели шесть лошадей все из того же табуна. Табунщик Талгат вместе с опергруппой пошел по следу, который в очередной раз привел в поселок Жетекши. Далее улики вывели их к частному двору в Павлодаре.

Там мы и обнаружили трех наших лошадей. Куда делись еще три головы – неизвестно, – возмущается Талгат Шакубаев. – На записях камер видеонаблюдения видно, как во двор заезжают две грузовые машины, в которых лежат связанные лошади. Но куда они направились дальше, непонятно. Я попросил просмотреть записи с других уличных камер в этом районе, чтобы отследить маршрут, но в полиции нам сказали, что эти камеры не работают. Они тут как новогодние игрушки просто висят!
А таинственного гражданина Темиржанова полицейским до сих не удается допросить! Мужчина дома не появляется, его уже объявили в розыск.

А табунщик Шакубаев тем временем всерьез задумывается о смене рода деятельности, от которого несет одни убытки.

Я до сих пор рассчитываюсь с людьми, которые доверили мне выпас лошадей, – сетует он. – Я уже продал всю свою живность, деньгами отдал, но долг все равно остается. Где брать средства, я не знаю. Одно известно точно – заниматься животноводством я больше не буду.

29 Января 2019 Автор: Даурен ДАКИН | Павлодар

Источник - Экспресс-К
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