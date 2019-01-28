Переименование Усть-Каменогорска в Кабанбай-батыра отложено, - аким Ахметов

19:27 29.01.2019

Переименовывать Усть-Каменогорск не будут



Переименовывать Усть-Каменогорск не будут



Жители Усть-Каменогорска могут облегченно вздохнуть: вопрос о переименовании города на повестке дня не стоит. Об этом в ходе брифинга сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.



Напомним, инициатива о переименовании областного центра в Кабанбай батыр поступила от председателя Семейского областного филиала партии "Ак жол" Рахата Алтая. Тем временем в распоряжении "ЭК" оказалось письмо председателя Восточно-Казахстанского областного филиала упомянутой партии Талгата Курмангалиева, написанное на имя главы региона Даниала Ахметова. В нем говорится, что инициатива о переименовании Усть-Каменогорска не поступала и не обсуждалась в совете филиала, в связи с чем представитель "Ак жола" в Семее де-факто превысил свои полномочия. На основании вышеизложенного председатель областного филиала отзывает письмо товарища по партии и просит оставить его без рассмотрения.



Опубликовано: 29 Января 2019 Автор: Илья МИЛЛЕР | Семей