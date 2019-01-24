Таджикистан: национальная авиакомпания стала игрушкой в руках президентской семьи

19:55 29.01.2019

Крах "Таджик Эйр" на руку частной авиакомпании "Сомон Эйр".



Правительство Таджикистана нашло решение проблем испытывающей серьезные трудности национальной авиакомпании: ее генеральным директором назначили человека, близкого к президентской семье.



Президент Эмомали Рахмон 22 января произвел ряд кадровых перестановок в "Таджик Эйр", фактически балансирующей на грани банкротства из-за сложностей с приобретением топлива для своих самолетов. Как сообщает газета "Азия-Плюс", Рахмон выгнал бывшего главу авиакомпании из зала во время заседания правительства. Днем позже на пост генерального директора авиакомпании был назначен Дильшод Исматуллозода.



"Таджик Эйр" и раньше испытывала трудности, но действительно серьезные проблемы начались в начале этого года, когда "Топливно-заправочная компания" (ТЗК) приостановила поставки топлива авиакомпании из-за непогашенных долгов. В результате авиаперевозчик вынужден был объявить об отмене всех регулярных рейсов как минимум до марта.



Авиакомпания "Сомон Эйр" тут же заявила, что заберет себе рейсы в Россию. Сначала казалось, что она просто согласилась обслужить рейсы "Таджик Эйр", но впоследствии выяснилось, что "Сомон Эйр" продавала билеты на собственные рейсы и не собиралась спасать "повисших в воздухе" людей, купивших билеты у "Таджик Эйр".



Как оказалось, между ТЗК и "Сомон Эйр" есть связь.



ТЗК принадлежит бизнесмену по имени Хасан Асадуллозода, шурину президента Рахмона. Также считается, что Асадуллозода является владельцем "Сомон Эйр", хотя точная структура собственности авиакомпании не вполне понятна. В дипломатической депеше посольства США, опубликованной на сайте Wikileaks, говорится, что конечным владельцем частной авиакомпании является сам Рахмон.



Кроме того, Исматуллозода приходится братом заместителю председателя "Орионбанка", также входящего в бизнес-империю шурина президента.



На оппозиционном сайте "Паем" говорится, что между Асадуллозодой и



Исматуллозодой есть более прямая связь – Асадуллозода женат на сестре Исматуллозоды.



Давно считалось, что "Сомон Эйр" ставила целью проглотить "Таджик Эйр" и забрать себе ее рейсы. Об этом упоминалось в вышеупомянутой дипломатической депеше в 2009 году. Похоже, что авиакомпания добилась своей цели.



Но чем все это обернется для авиационного сектора Таджикистана?



И без того не отличавшийся большим выбором рынок авиаперевозок стал еще беднее. Кроме того, сократилась конкуренция.



Насколько известно, Исматуллозода не обладает каким-либо опытом в данной сфере. Ранее он работал в аппарате президента на второй по значимости должности после Озоды Рахмон, главы аппарата и дочери президента.



В 2008-2012 годах он занимался финансовыми вопросами в компании, отвечающей за строительство Рогунской гидроэлектростанции. Именно в этот период власти заставили сотни тысяч с трудом сводящих концы с концами граждан купить акции ГЭС.



Исматуллозода не скрывает, что не обладает достаточной квалификацией для управления "Таджик Эйр". Во время короткого интервью Радио "Озоди", таджикской службе "РСЕ/РС", он сказал, что пока не знаком с положением вещей в авиакомпании.



"Я должен детально ознакомиться с ситуацией в авиакомпании... В сфере гражданской авиации я человек новый. Так что мне сейчас трудно что-либо говорить…", – сказал он.



24.01.19