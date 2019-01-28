Узбекистан и Кыргызстан планируютвозродить машинно-тракторные станции, - К.Рашидов

23:50 29.01.2019

Tazabek - Узбекистан и Кыргызстан планируют создание машинно-тракторных станций. Об этом сегодня, 29 января, на брифинге рассказал посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов.



По его словам, также изучаются другие виды сотрудничества по созданию предприятий, которые,возможно, будут созданы как на территории Кыргызстана, так и на территории Узбекистана.



"Благодаря тому, что Кыргызстан обладает статусом "ВСП +", имеет "Зеленый коридор" и является членом в Евразийском Экономическом сообществе, открывается уникальная возможность к созданию совместных проектов для продвижения наших товаров",- добавил он.