 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чубайс и крысы. Отчего затрепыхалась 5 колонна? - М.Хазин
00:18 30.01.2019

Чубайс и крысы
он не в состоянии выстроить систему, в которой он мог бы передоверить свою личную ответственность кому бы то ни было

В последнее время как-то резко увеличилось присутствие товарища Чубайса в СМИ, что вызвывает у меня большой интерес. Поскольку я лично знаю Анатолия Борисовича и отдаю себе отчет в том, что его публичный и, так сказать, "сценический" образ имеет мало общего с реальностью, скажу несколько слов о том, что же он, по моему мнению, из себя представляет. А затем попытаюсь объяснить реальные причины его активности. Исходя из своего понимания реальности, разумеется.

Прежде всего, лично Чубайс человек сильный и цельный и чрезвычайно амбициозный. Он хорошо знает, чего он хочет и отдает себе отчет в своих сильных и слабых сторонах. А сильные его стороны в большой воле, работоспособности и выдающихся аппаратных качествах. Кроме того, чрезвычайно высокое умение ценить людей, которые обладают сравнимой с ним волей и готовностью достичь требуемого результата. Что, в сочетании с колоссальной амбициозностью, дает довольно высокий результат.

Как это ни странно звучит, с точки зрения многих людей, Чубайс, скорее, человек симпатичный. В личном общении. И на фоне других реформаторов он возвышается как глыба, и по личным качествам, и по масштабу личности. Нужно еще, кстати, сказать, что он всегда держит данное слово. Но вот его общественная роль… А она могла быть еще более высокой, если бы, как это обычно и бывает, его положительные качества не сочетались с определенными недостатками.

Первый из этих недостатков - это высокий уровень эмоционального ответа на неудачи в своих амбициозных планах. Грубо говоря, Чубайсу не хватает спокойствия и внутренней уверенности. Да, внешне он это хорошо скрывает, но внутренне это часто дает о себе знать. Например, есть известная история про то, что когда в 90-е годы НТВ Гусинского брало у Чубайса интервью, то руководитель этой структуры Малашенко перед началом записи всегда задавал Чубайсу вопрос: "Анатолий Борисович, ну почему вы до сих пор не президент России?" Чем довольно сильно выбивал его из колеи.

Второй недостаток: крайне высокая зависимость от ценностной мотивации. Наполеону принадлежит замечательная фраза: "Тигр во главе стада баранов всегда победит стадо тигров под руководством барана". Но Чубайс, который всегда хотел сделать карьеру (напомним, он был членом КПСС), в конце 80-х сделал выбор в пользу капитализма и в рамках этого выбора был чрезвычайно последователен. До, как все знают, людоедства. Впрочем, это обычная ситуация для революционеров, к которым Чубайс, безусловно, относится, они весьма склонны рассматривать людей исключительно как строительный материал для возведения своих конструкций.

Так вот, Чубайс очень активно строил свою команду, но выбирал в нее людей не по деловым качествам, а именно по ценностным. В результате в ней первые скрипки играли многочисленные жулики и мошенники, для которых либерализм и демократия были символом безнаказанного воровства. В общем, он, безусловно, тигр, но вот в команде у него даже больше не бараны, а, скорее, крысы… Сам же Чубайс, который, конечно, любит жить красиво, безусловно, банальным вором не является.

Третий недостаток: у него полностью отсутствуют качества, не то что нормального, но даже хоть сколько-нибудь приличного, менеджера. В том смысле, что он абсолютно не в состоянии выстроить систему, в которой он мог бы передоверить свою личную ответственность кому бы то ни было. Это, кстати, самое сильное отличие реального Чубайса от его растиражированного образа. В реальности, все, что Чубайс доверял своим сотрудникам, практически неминуемо заканчивалось тотальным воровством и разгромом. И несмотря на это, всех "своих" он защищал истово.

Кстати, сам Чубайс отлично этот свой недостаток знает. И по этой причине было очень интересно наблюдать за его работой во время второго прихода правительство в марте 1997 года. Тогда казалось, что он вот-вот станет председателем правительства, а там и до поста президента недалеко… Но на посту первого вице-премьера самостоятельно делать все невозможно и Чубайс стал прокалываться… При этом он честно пытался решать все вопросы самостоятельно, в результате спал все меньше и меньше и к концу лета стал уже напоминать зомби… Но все равно, количество ошибок, глупостей и провалов, которые обеспечивали его сотрудники, было таково, что к концу лета Ельцин уже принял решение о том, что Чубайса нужно убирать…

Ну, тут и "аз, грешный" руку приложил, так что там были детали, которые я хорошо знаю, но не скажу. Отмечу только что борьба с Чубайсом у меня была честная, с соблюдением всех аппаратных правил, он про все это знал, так что ни с той, ни с другой стороны, вроде бы, личных претензий нет. Но самую главную ошибку Чубайс сделал абсолютно самостоятельно и это его четвертая слабость, быть может, самая главная в политических играх. В критических ситуациях, когда речь идет не о деньгах и даже о карьере, а реально о жизни или смерти, он предпочитает отступать… К запредельному риску он не склонен…

О деталях я уж умолчу, на всякий случай. Важно то, что последний вариант вернуться в политику, в начале 2000-х, он упустил. Я тогда назвал этот сценарий "президент СССР", за пост которого он должен был начать бороться. Еще раз повторю, не за пост президента России, а за пост президента СССР! И, поскольку народ знает его некоторую агрессивность и напористость в достижении цели и поскольку именно в это время общественное настроение изменилось, шанс у него был. Но он отказался…

И тем интереснее выглядит его нынешняя активность. Зачем? Какой в этом смысл? Разумеется, трудно жить активному человеку в политическом забвении, но все-таки подставляться-то здесь зачем? И вот тут у меня появилась очень интересная версия. Дело в том, что я уже писал о том, что либеральная команда готовит основательный "комплот" против Путина. По моим представлениям, начался этот заговор осенью 2017 года, а главный накат предстоит где-то в середине весны этого года. Впрочем, тут я могу и ошибаться.

Но главное в другом. Чубайс об этом заговоре не знать не может. Он может не знать о деталях, но его аппаратный опыт (который точно больше, чем у меня) должен был ему показать, что происходит, даже если никто из его прежних соратников ему ничего не говорил. И вот в этой ситуации, понимая личные и организационные качества этих самых соратников, их слабость и продажность, он не может не понимать, что с колоссальной вероятностью они проиграют… Независимо от содержания заговора, просто потому, что ни один серьезный проект они в жизни не реализовали и реализовать не могут. Слишком хорошо Чубайс их знает…

А если еще добавить личные обязательства Чубайса перед Путиным (о которых я тоже умолчу), то он не может не нервничать. Промолчать о заговоре - значит нарушить свое слово перед Путиным. Который свои обязательства выполняет в точности (а "Роснано" откуда?) И при этом, в случае поражения заговора, Чубайс еще и неминуемо станет мишенью общественных нападок, просто потому, что "Чубайс во всем виноват". А доложить Путину - это значит предать своих соратников. Они его, правда, предавали столько раз, что даже упоминать неудобно, но Чубайс всегда был выше подобных "мелочей".

И я думаю, что именно нервное напряжение, связанное с описанной коллизией, и вызывает общественную активность Чубайса. Или, по крайней мере, является одним из главных факторов, который ее стимулирует. Разумеется, с этим мнением можно поспорить, что я с удовольствием сделаю. Но, в целом, мне кажется, что эта точка зрения имеет право на существование.

Источник - Хазин
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1548796680
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